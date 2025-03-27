В России стартовал показ фильма об отражении контрнаступления ВСУ

Российские онлайн-кинотеатры начали показ художественного фильма "Свои. Баллада о войне" действующего участника спецоперации Артема Артемова. События картины разворачиваются в 2023 году и рассказывают о судьбе группы разведчиков ВС РФ во время начала контрнаступления ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС продюсер кинопроекта Алексей Чукуров.

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"27 марта в онлайн-кинотеатрах стартовал показ художественного фильма "Свои. Баллада о войне" участника СВО и кавалера ордена Мужества майора Артема Артемова. В основу сюжета положены реальные эпизоды из боевой биографии Артемова, лично участвовавшего в отражении наступления ВСУ на Времевском выступе (Запорожская область - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сюжет картины расскажет о судьбе российских аэроразведчиков, которые остановились в небольшой деревне в Запорожской области. Первая половина фильма посвящена отношениям с жителями населенного пункта, а вторая - об отражении атак украинской армии на деревню и мужестве российских бойцов.

В основу сюжета легла повесть Артемова, написанная на основе его военно-полевых зарисовок. Съемки начались летом и велись три месяца на полигонах в Донецкой и Луганской народных республиках и Запорожской области, в том числе в нескольких километрах от зоны боевых действий, а затем - в Ставропольском крае и Москве. После завершения работы над картиной Артемов вернулся на фронт и сейчас занимает должность заместителя командира отряда "Барс-Сармат".

Как рассказал агентству исполнитель главной роли - командир группы аэроразведки с позывным Москва - Константин Демидов, в ходе работы над ролью ему удалось пообщаться с бойцами "Барса" и перенять опыт полевых командиров. Стрельба в кадре также шла из боевого оружия.

"Для меня, как артиста, играющего эту роль, было такое фундаментальное погружение. Боец был в звании моего героя, пока не начали снимать, было немного времени - мы пообщались. Удивительные вещи рассказывал для меня, [человека], который проживает мирную жизнь. Помогло мне в некоторых сценах впоследствии это общение, когда он рассказывал, допустим, что приходит новый боец, с ним вместе живешь, дружишь, а его в один день не становится, а надо продолжать командовать, при этом оставаться с холодным рассудком", - сказал актер.

Также он сообщил, что в ходе съемок местные жители помогали артистам. Так, продавец магазина в одном из населенных пунктов продолжала работать после времени закрытия магазина, чтобы съемочная группа могла купить себе еду и воду.