Вышел тизер «Мстителей: Судный день»

Вчера Marvel Studios назвала часть актёрского состава фильма «Мстители: Судный день» в прямом эфире, раскрывая по одному актёру каждые 15 минут. После этого компания выпустила ролик почти на две минуты, в котором сделала то же самое, но уже в быстром темпе.

© Чемпионат.com

В конце ролика на стуле с подписью Роберт Дауни-младший появляется сам актёр, который смотрит на все стулья и ухмыляется.

Первый тизер «Мстителей: Судный день»

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Disney.

Лента расскажет про то, как супергерои (Мстители, Фантастическая четвёрка, Люди Икс и другие) столкнутся с Доктором Думом, которого сыграет Роберт Дауни-младший.

Премьера ленты состоится 1 мая 2026 года.