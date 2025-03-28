Лолита ответила на идею запрета турецких сериалов

Певица Лолита Милявская в Telegram-канале попросила законотворцев не запрещать турецкие сериалы.

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Милявская уверена, что турецкие сериалы повышают рождаемость. Артистка пошутила, что женщины закрывают глаза и представляют зарубежных звезд вместо своего страшного мужа.

«Ну, вы попробуйте так. Вот страшненькая баба с вами, а вы закрываете глаза, а там Анджелина Джоли на вас сверху. Хотя она тоже страшненькая. Я худых не люблю», — поделилась артистка.

Лолита заявила, что в случае запрета турецких сериалов перейдет на китайские и монгольские.

«Если честно, то я вообще это не смотрю. Просто захотелось разговор поддержать», — заявила певица.

19 марта представители движения «Ветераны России» обратились в Роскомнадзор и в Министерство культуры с просьбой запретить показ турецких сериалов в стране. Активисты считают, что такие шоу негативно влияют на демографию в стране, снижают интерес россиянок к мужчинам и разрушают институт семьи.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что предложение запретить показ турецких сериалов из-за влияния на российских женщин — это желание «попиариться».