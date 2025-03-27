Появился свежий кадр перезапуска «Рыжей Сони» с главной героиней

Авторы перезагрузки фэнтези «Рыжая Соня» опубликовали свежий кадры ленты, на котором можно увидеть главную героиню ленты — её сыграла Матильда Анна Ингрид Лутс.

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Главную роль, как отмечалось выше, исполнила Матильда Анна Ингрид Лутс («Выжившая»). Режиссёром фильма выступила М. Дж. Бассетт. Новая версия картины, как и фильм 1985 года, основан на одноимённом комиксе Роя Томаса.

Выход фильма в зарубежный прокат запланирован на конец 2025 года. Также он появится и в российском прокате, но когда именно, пока неизвестно.

Перезапуск будет менее ориентирован на мужскую аудиторию и в целом будет более «женским».