Режиссер раскритиковал список фильмов Минпросвещения для школьников

В подготовленном Министерством просвещения РФ перечне фильмов для школьников не хватает классических картин, в том числе исторических фильмов, заявил 360.ru режиссер и продюсер Юрий Кара. По его мнению, в этот список не стоило включать блокбастеры.

Современные фильмы не дотягивают до классики, а это знаковые работы. Например, «Чапаев», — подчеркнул Кара.

Он отметил, что в списке присутствуют такие картины, как «Последний богатырь» и «Майор Гром», которые сложно назвать российскими фильмами. По его словам, драма «Онегин» Сарика Андреасяна «явно не дотянула» до рекомендации.

Минпросвещения РФ ранее сформировало список фильмов, рекомендуемых к просмотру школьниками, под названием «Золотая коллекция». В список попали картины «Майор Гром», «72 метра», «28 панфиловцев», «Холоп» и другие.