Что известно о сериале «Злые люди»

В онлайн-кинотеатрах «Иви», Okko и Wink с 27 марта выходит сериал «Злые люди», снятый при поддержке Института развития интернета. Разворачивающийся на вышедших из-под контроля улицах дореволюционного Нижнего Новгорода фильм снял режиссер «28 панфиловцев» Ким Дружинин, а среди актеров — Дмитрий Нагиев и покойный Роман Мадянов. Почему этот проект непременно стоит посмотреть, рассказывает «Лента.ру».

© Кадр: сериал «Злые люди»

Дата выхода: 27 марта

Страна: Россия

Продолжительность: 8 серий

Режиссер: Ким Дружинин

В ролях: Петр Рыков, Александр Лыков, Роман Маякин, Николай Клямчук, Антон Денисенко, Олег Гаас, Ян Цапник, Дмитрий Нагиев, Роман Мадянов, Ирина Пегова, Ангелина Стречина, Виктория Бычкова, Дмитрий Поднозов, Артем Ткаченко

1895 год, Нижний Новгород. Торговцы со всех районов готовятся к большой ежегодной ярмарке, одному из важнейших событий в жизни города. Однако предпраздничную суматоху обрывает страшное событие — при странных обстоятельствах погибает потомственный дворянин Нефедьев. Среди подозреваемых — его брат Ефим (Дмитрий Нагиев) и некий молодой гимназист, навещавшие Нефедьева перед кончиной.

Это не единственная проблема в городе

Какой-то бродяга, напудрившись кокаином, истыкал ножом собутыльников в кабаке. В те же дни насильственной смертью умер аптечный провизор, из лавки которого пропадают запасы «кокера». А начальник сыска Павел Благово (Александр Лыков) тем временем корчится и вопит от непонятных болей, которые не позволяют ему заняться работой. Задача навести порядок в городе падает на крепкие плечи сыщика Алексея Николаевича Лыкова, человека строгого, немногословного, или, как в сердцах выскажет ему мадемуазель Нефедьева (Ангелина Стречина), «чурбана». Впрочем, иные на такой службе, как объяснится перед девушкой сам Лыков, не задерживаются.

По первым минутам «Злых людей» чрезвычайно непросто понять, что вообще происходит: история разворачивается очень быстро, так что зевать не приходится. С чего вдруг крестьяне под бойкую музыку бьют и режут друг друга, рассыпая кокаин? Почему полиция вообще носится по улицам за ампулами с еще не запрещенным «кокером», будто на дворе не конец XIX века, а суровые 2020-е? Каким образом главный сыщик голыми руками поднимает избу и ими же снимает с дверей запертый металлический замок? Кажется, еще он способен, словно Флэш, за секунду пересечь с десяток метров? Или же этот обрывистый монтаж, преследующий именно Лыкова (и позволяющий ему, например, обыскать комнату за пять секунд), — просто умное визуальное решение режиссера?

И главное: есть ли какой-то скрытый смысл в том факте, что персонажа по имени Алексей Лыков играет Петр Рыков, а не Александр Лыков (который играет персонажа по имени Павел Благово)?

Словом, вопросов уже первая серия ставит предостаточно, и каждый из них оказывается оригинальнее, чем старое доброе «что сказал покойник». Что ж, тем загадочнее детективная история и тем сильнее жажда поскорее узнать заветные ответы. Тем, у кого это желание по какой-то причине пересилит все мыслимые тормоза, можно порекомендовать сборник «Хроники сыска» нижегородского писателя Николая Свечина, по мотивам рассказов которого и был снят сериал (также в пресс-релизах говорится, что в основе сюжета лежит некая городская легенда). За переработку и адаптацию истории отвечал Сергей Калужанов («Ничего не бойся, я с тобой», «Руки Вверх!», «Время первых»).

Но даже без разгадок можно с уверенностью заявить, что режиссер Ким Дружинин («28 панфиловцев») создал бойкое и яркое полотно с массой экшен-сцен, напряженными боями и погонями. Его «Злые люди» это уверенное развлекательное зрелище, не отвлекающееся, к великому облегчению, на тяжеловесные геополитические сверхзадачи, как это делали его предшественники, детективные ретро-сериалы «Плевако», «Столыпин» и «Цербер».

Собственно, Дружинин перед премьерой и сам емко отметил главную ценность своего проекта: «Это кино в хорошем смысле развлекательное, у нас получился очень легкий детектив. И мне кажется, что для зрителя эта история будет отдушиной, в которую можно будет погрузиться. Погрузиться в придуманный мир, но мир очень на самом деле добрый, в котором есть свои герои, на которых хочется быть похожим».

При том что главный герой, сыщик Лыков, и впрямь вышел довольно одномерным, его добротно дополняют помощники (Олег Гаас и Антон Денисенко), которые разыгрывают на экране комедию а-ля «Большой куш». Ну а когда в кадре появляются настоящие ветераны телеэкрана — речь о Дмитрии Нагиеве и Романе Мадянове, — любые претензии, если такие могли появиться, отпадают окончательно.

Сцены с Мадяновым, ушедшим из жизни в сентябре прошлого года, пусть и редки, но кратно повышают ценность сериала. Ну а Нагиеву и вовсе достаточно взмахнуть рукой при появлении, чтобы зритель тут же начал внимательно выискивать в нем приметы главного антагониста. То есть он моментально переключает на себя все возможное внимание.

Словом, «Злые люди» — увлекательное зрелище с незатейливой интригой, которое интересно смотреть хотя бы из-за отличного актерского состава. В следующих сериях в кадре появятся еще и Ян Цапник («Последний министр») с Артемом Ткаченко («Вампиры средней полосы»). Ну и потом, история про шальной «кокер» в Нижнем Новгороде по мотивам городской легенды — как тут можно пройти мимо?

Снятый при поддержке Института развития интернета сериал «Злые люди» выходит в онлайн-кинотеатрах «Иви», Okko и Wink 27 марта.