Раскрыта дата выхода в России драмы «Верный друг»

Кинокомпания «Вольга» объявила о выходе фильма «Верный друг» в российский прокат. Драматическую ленту можно будет посмотреть в кинотеатрах России уже 15 мая.

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Лента расскажет историю девушки Айрис, которая после смерти её самого близкого друга становится наследницей его литературных трудов, а также новой хозяйкой верного пса по имени Аполло. Вместе они проживают общее горе и встают на путь исцеления.

Главные роли в картине исполнили Билл Мюррей («День сурка») и Наоми Уоттс («Малхолланд Драйв»). Режиссёрами и одновременно сценаристами выступили Скотт Макгихи и Дэвид Сигел, авторы «Развода в большом городе».