Опубликовано интервью с режиссером Марией Павловой

Издание «Рецензент» опубликовало интервью с режиссером Марией Павловой
В сетевом издании «Рецензент» в рубрике «Разговор с художником» вышло интервью с театральным режиссёром Марией Павловой, которая поставила спектакль по мотивам песен группы «Валентин Стрыкало».
Цитата из текста:
«Этот спектакль родился без заранее написанного текста. Его идея возникла ещё в 2016 году. У него нет полноценной текстовой основы, только сценарий, в котором прописаны персонажи, песни, партии и номера. Я создавала его так же, как когда-то делала постановку о The Beatles, не зная, чем всё закончится. Просто слушала музыку, подбирала композиции и искала для них сценическое воплощение. Так, например, появился герой – офисный стиляга Артём. Успешный, но отрешённый человек, который живёт в мире бесконечных дейтинг-приложений и с горечью замечает, как его бросают осенью. Девушку на Cayenne я долго не могла вписать в повествование, но потом её образ оформился, и стало очевидно: её зовут Карина. А у стиляги, конечно, должен быть друг – терпеливый, принимающий, немного наивный. Так появился кудрявый Дима, который не умеет говорить о своих чувствах, но может спеть песню, чтобы выразить переживания. Это не просто постановка, а что-то на стыке концерта и театра. Здесь рождаются персонажи, через музыку проживающие свои жизненные истории. Я не строила иллюзий, что этот спектакль можно будет показывать много раз. Он задумывался как единичный акт, чтобы выразить мои эмоции, прожить этот момент, услышать любимую музыку и позволить зрителям сделать то же самое».