BadComedian объяснил разницу в озвучках фильмов

Евгений Баженов (BadComedian) в эфире НСН отметил, что часто выбирает для себя официальный дубляж, но есть отдельные фильмы, которые навсегда будут связаны для него исключительно с пиратскими переводами.

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Блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в интервью НСН отметил, что при просмотре фильмов отдает предпочтение многоголосной озвучке, сериалы же чаще смотрит в неофициальном дубляже. При этом сам он не хотел бы попробовать себя в озвучке одного из ведущих персонажей фильма или сериала.

Доходы крупнейших неофициальных студий озвучки в прошлом году выросли на 53%, до 94 миллионов рублей, сообщает «Коммерсант». Издание уточняет, что прибыль от рекламных вставок или сборов на озвучку популярных фильмов и сериалов в прошлом году увеличились в два раза, а число адаптированных картин — в шесть раз. Баженов заметил, что студии неофициального дубляжа часто добавляют рекламные ставки, которые мешают восприятию контента.

«Я смотрю официальный дубляж, либо, если фильм не выходит у нас в стране, в дубляже от профессиональных студий, которые выпускают неофициальную озвучку. Малоизвестные фильмы смотрю в пиратских доступных переводах - одноголосном или многоголосном. Я почему-то не очень люблю дубляж сериалов, предпочитаю в этом случае пиратский перевод, при котором слышишь оригинал. Зачастую эти студии финансируют не очень легальные конторы. Иногда при просмотре пиратского контента видим, что рекламу встраивают в сам фильм или сериал, что мне не нравится. Такое встраивание рекламы, естественно, плохо сказывается на восприятии фильма или сериала, но положительно сказывается на финансах студии», - рассказал он.

По словам собеседника НСН, восприятие отдельных фильмов для него навсегда связано с конкретными одноголосными озвучками, в которых актеры часто допускали импровизацию.

«Есть фильмы, которые только в таких озвучках и можно смотреть. Это, например, "Голый пистолет". Это одноголосая не столь популярная озвучка, не Володарский. Также какие-то бандитские фильмы в озвучке Гоблина я и сейчас могу посмотреть с удовольствием. "Кубик в кубе"(студия озвучивания. - Прим. НСН) мне очень нравится. Есть фильмы, которые уже наполовину принадлежат актерам озвучания, когда есть странная импровизация. Многие культовые мемные вещи не задумывались авторами, но получились, поскольку человек так озвучил на скорую руку», - заметил BadComedian.

Как добавил блогер и кинокритик, сам он вряд ли бы рискнул попробовать себя в дубляже.

«В озвучке мог бы сам озвучить какого-то полуюмористического персонажа на третьем плане. В целом лично я себя не могу отделить в своей голове от контекста. Когда слышу свой голос в контексте фильма, кажется, это не должно звучать», - пояснил Баженов.

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