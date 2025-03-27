Режиссер Илья Учитель рассказал о детстве, мужском воспитании и кино

Фильм «Батя 2. Дед» — продолжение нашумевшей комедии «Батя» об истории сложных взаимоотношений отца и сына — выходит на экраны 3 апреля. «Вечерняя Москва» поговорила с режиссером картины Ильей Учителем.

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— Илья, расскажите, почему решили делать продолжение кино?

— В этом фильме напрашивается какое-то логическое продолжение. Да и все-таки народная любовь к этому фильму сыграла свою роль.

— Были ли в вашем детстве юмористические ситуации, которые нашли отражение в картине?

— Конечно! Первое, что пришло в голову, — когда я был маленький, мы проводили время летом на даче, было очень жарко, и дедушка мне ставил две ванночки на улице с холодной водой. Я плескался в одной и, когда она нагревалась, перелезал в другую. И вот я так нырял туда-обратно и сломал себе нос. Дедушка меня вынул за шкирку из ванны, подставил лицо под шланг, сказал «не кричи» и вправил нос. И такие ситуации о жестком воспитании как раз отражены в фильме.

— А что вы думаете о современных отношениях родителей со своими детьми?

— Думаю, что каждый вправе воспитывать детей как угодно. Но мне кажется, что сейчас современным мальчикам в воспитании иногда не хватает той порции жесткости, с которой периодически нас взращивали наши родители.

— Что сейчас необходимо российскому кино, чтобы зрители смотрели его активнее?

— Не хватает, наверное, жанрового разнообразия. Сейчас в кино мы восполняем слишком много потерь. Поэтому нам приходится работать в первую очередь с теми жанрами, которые изначально пользуются большой популярностью. Но надо завлекать и радовать наших зрителей разными фильмами.

— Вы пересняли картину «Летучий корабль». Как к этому отнеслись зрители?

— Я бы все-таки не сказал, что мы что-то пересняли, поскольку это изначально был мультфильм. Мне кажется, что когда ты подступаешься к мюзиклу, то результат переделки должен быть обязательно немножко провокативный. И мы пошли по этому пути, специально делали этот фильм не похожим на то, что было вначале. Конечно, мы использовали песни, потому что зритель пойдет в кино в том числе из-за них. Картина в итоге имела некоторый успех, поэтому могу предположить, что наша авантюра пришлась зрителям по душе.

— А часто ли вы советуетесь со своим отцом, знаменитым кинорежиссером Алексеем Учителем?

— Мне многое дает работа с отцом, мы же сотрудничаем все время, поскольку работаем на одной студии. Я и какие-то части «Деда» тоже ему показывал. Мне важно, что он скажет. Но мы уже давно, мне кажется, существуем в творческом смысле автономно. Мне никто не рассказывает, как мне надо делать. Это просто ценные советы маэстро, которого послушать не мешало бы.

— Какие у вас еще проекты сейчас в работе?

— Проектов очень много. Например, сейчас разрабатываем большой сказочный проект, который называется «Бабайка». Еще продюсеры первого «Летучего корабля» требуют, чтобы мы писали продолжение, поэтому мы работаем и над этим тоже.

— Здорово. А вы не думали когда-нибудь стать преподавателем, может быть, в сфере киноискусства?

— Я думаю, что когда позовут, тогда об этом и подумаю. А пока я занимаюсь только своей работой, мне этого, честно говоря, более чем достаточно.

ДОСЬЕ

Илья Учитель родился 28 мая 1992 года в Москве. Решив пойти по стопам отца — известного режиссера Алексея Учителя, он поступил во ВГИК на режиссерский факультет в мастерскую Владимира Хотиненко. Позже создал более семи фильмов. В 2024 году получил премию «ТЭФИ-Kids» за фильм «Летучий корабль». Сейчас готовит к выходу новую картину «Батя 2. Дед».