Представлен официальный постер проекта «Геройчики. Незваный гость»

Медиахолдинг «Цифровое Телевидение», студия «Паровоз» и компания «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа») представляют постер полнометражного анимационного фильма «Геройчики. Незваный гость».

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В основе проекта — популярная вселенная сериала «Геройчики» и её персонажи: мальчик Рома и его любимые игрушки. Новая история станет подарком от создателей вселенных мультсериалов «Ми-ми-мишки», «Сказочный патруль», «Семь Королевств», «Лео и Тиг», «Кошечки-Собачки», а также полного метра «Кощей. Начало»ко Дню защиты детей.

«Думаю, зрителей привлечёт увлекательная, добрая история о дружбе и умении понимать и прощать. А также яркий визуальный ряд, весёлые приключения и запоминающееся музыкальное сопровождение. Харизматичные персонажи Пинки, Флай и Глория понравятся детям! Каждый найдёт здесь героя, с кем сможет себя ассоциировать: гламурную девушку, следящую за трендами; популярного паренька-скейтера, немного неуклюжего, но всегда решающего проблемы; девочку-экстремалку Глорию, увлечённую спортом и скейтбордингом, но равнодушную к моде и косметике. Детям важно иметь ролевые модели», — говорит актриса Ева Финкельштейн, озвучившая Пинки.

По сюжету Рома планирует выступить на школьном конкурсе и показать собранный из конструктора звездолёт. Игрушка тут же привлекает внимание непрошеных гостей — таинственных космических пиратов, которые попытаются угнать звёздный корабль. Игрушечной команде Ромы — Пинки, Бублику, Генералу Де Кролю, Флаю, Глории, Ко-Ко и ящерице-ниндзя О-Раш — предстоит сразиться с пришельцами, а ещё проверить дружбу на прочность, поразмышлять о праве на ошибку и об умении прощать.

«Создание образов космических пиратов было для нас настоящим вызовом, но в то же время невероятно увлекательным процессом. Мы хотели показать, что не бывает просто плохих или хороших персонажей. У всех есть свои мотивы и причины, которые делают их более глубокими и интересными. Наши пираты — это бракованные игрушки, которых не купили в магазине, и они не обрели своего ребёнка и дом. Поэтому пираты всеми средствами стараются сделать так, чтобы их выбрали, и не всегда думают о последствиях своих действий. Это дало нам возможность исследовать тему дружбы, доверия и прощения, что является важной частью нашего повествования», — говорит автор сценария Мария Парфёнова.

По её словам, допускать ошибки — это нормально:

«Ошибиться может каждый, но важно, чтобы рядом оказался тот, кто поймёт, простит и поможет увидеть другой путь решения проблемы. Каждый имеет право на второй шанс».

Исполнительница заглавной песни Пинки Юлия Борисова уверена, что композиция «О предательстве друга» обязательно попадёт в сердца зрителей и станет хитом:

«Я буквально влюбилась в образ героини, музыку и текст! Во время записи песни по моей коже бежали мурашки, и я максимально отдалась процессу создания этой потрясающей композиции. Надеюсь, что именно эта песня попадёт в сердца зрителей и станет любимой».

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Мультфильм «Геройчики. Незваный гость» выйдет в кинотеатрах 29 мая 2025 года.