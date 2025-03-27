Опубликован топ-10 худших фильмов в истории IMDb

21 марта состоялась премьера «Белоснежки» — современного ремейка знаменитой сказки от студии Disney с Рэйчел Зеглер («Голодные игры») и Галь Гадот («Чудо-женщина») в главных ролях. Картина сразу же начала получать очень низкие оценки от пользователей Сети и уже входит в десятку худших фильмов в истории на портале IMDb.

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Так, по состоянию на 27 марта рейтинг картины на крупнейшем сайте о кино составляет всего лишь 1,6 балла из 10. Технически «Белоснежка» занимает восьмое место в списке худших лент кинематографа, однако пока не входит в него. Возможно, таким образом администрация площадки борется с ревью-бомбингом от пользователей сервиса.

Худшие фильмы в истории по версии пользователей IMDb