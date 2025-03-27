Минкультуры Абхазии и Госфильмофонд РФ оцифруют фильмы прошлого века

Госфильмофонд России располагает большим фондом документальных фильмов об Абхазии периода 30-80-х годов прошлого века и готов выстроить план их оцифровки с министерством культуры республики. Об этом сообщил генеральный директор Госфильмофонда России Денис Аксенов на встрече с и.о. премьер-министра Абхазии Владимиром Делбой.

"У нас огромный фонд по Республике Абхазия, уникальнейшие кадры от 30-х и до 80-х годов ХХ века. Перечень подробно обсудим с Министерством культуры Абхазии, выстроим план по оцифровке", - приводит слова гендиректора Госфильмофонда пресс-служба кабмина республики.

Аксенов сказал, что пригласил студентов из Абхазии на производственную практику в Госфильмофонд России, предложил организовать в Абхазии центр киноведения, а также приглашает представителей Абхазии принять участие в Московском международном фестивале архивных фильмов и один из дней фестиваля провести в республике.

Делба отметил, что Абхазия обязательно воспользуется этими предложениями и обещал поддержку правительства в реализации планов.

"Молодежь должна знать об истории, в том числе и по документальной хронике. Это благородная, важная миссия. Те намерения, которые мы проговорили, соответствуют духу наших взаимоотношений, и результат точно должен быть", - сказал Делба.

И.о. премьер-министра выразил надежду, что связи между Министерством культуры Абхазии и Госфильмофондом России и дальше будут развиваться.