Третий сезон «Джека Ричера» подошел к концу

На стриминге Amazon Prime Video завершился третий сезон сериала «Джек Ричер». Все восемь эпизодов доступны на платформе.

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Новые приключения отставного майора военной полиции стали самым просматриваемым сезоном телешоу за всю историю Prime Video среди многосезонных сериалов. По данным Amazon, за первые 19 дней показа он собрал 54,6 миллиона зрителей по всему миру, что немного (на 0,5%) превышает показатели второго сезона.

На этот раз был экранизирован седьмой роман Ли Чайлда «Средство убеждения». Главный герой сталкивается с врагом из своего прошлого, которого считал мертвым более 10 лет. Чтобы освободить важного информатора, герой оказывается вынужден работать под прикрытием.

Шоу заранее получило продление на четвертый сезон, а также на производство спин-оффа под названием «Нили» про напарницу Ричера в исполнении Марии Стэн. Съемки и того, и другого в настоящий момент ведутся. Алан Ричсон продолжит солировать в собственном сериале и появится в спин-оффе.