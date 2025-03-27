В аниме по Devil May Cry прозвучит новая песня рок-группы Evanescence

Рок-группа Evanescence выпустила первый за несколько лет трек — он получил название Afterlife. Композиция войдёт в саундтрек будущего аниме по Devil May Cry. В честь данного события Netflix опубликовала клип на песню, в котором показала ряд экшен-сцен.

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Над сериалом работает создатель аниме-адаптации Castlevania Ади Шанкар, за производство отвечает команда Studio Mir, выпустившая мультсериалы «DOTA: Кровь дракона», «Ведьмак: Кошмар волка» и другие. Точное описание сюжетной завязки грядущего анимационного мультсериала авторы пока не предоставили.

Премьера шоу состоится 3 апреля в стриминговом сервисе Netflix.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix Anime. Права на видео принадлежат Netflix.