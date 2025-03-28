Рецензия на новую «Белоснежку»

У новинки просто ничтожный рейтинг.

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Если взглянете на оценки новой «Белоснежки», увидите шокирующе низкие цифры. Чего стоят 1,7 на IMDb, где проголосовали 120 тысяч человек. Для сравнения, у «Мадам Паутины», которую в качестве пытки показывают в Преисподней, рейтинг в два раза выше.

Чем «Белоснежка» заслужила такой хейт? Дело в том, что фильм задолго до премьеры угодил в десятки скандалов. Исполнительница главной роли Рейчел Зеглер в соцсетях поддержала Палестину, что заставило Запад негодовать. Актриса Галь Гадот родом из Израиля, это разозлило другую сторону конфликта. Питер Динклейдж раскритиковал выбор карликов на роль гномов. Тем временем обычные люди возмущались, что Белоснежка стала смуглой и вообще выглядит хуже злодейки, которая по сюжету завидует красоте героини.

Ругани было так много, что Disney отменяла светские премьеры и, кажется, заранее знала: оценки будут сокрушительными. Но что, если отстраниться от скандалов и взглянуть на сам фильм? Так ли он плох?

Присоединиться к волне ярости было бы просто, однако стоит честно сказать: «Белоснежка» вышла посредственным, но не таким уж отвратительным фильмом.

«Белоснежка»: главное о фильме

Название: «Белоснежка» (Snow White).

«Белоснежка» (Snow White). Режиссёр: Марк Уэбб.

Марк Уэбб. Актёры: Рэйчел Зеглер, Галь Гадот, Эндрю Бернап и другие.

Рэйчел Зеглер, Галь Гадот, Эндрю Бернап и другие. Дата выхода: 21 марта 2025 года.

21 марта 2025 года. Жанр: мюзикл, фэнтези, мелодрама.

мюзикл, фэнтези, мелодрама. Страна: США.

«Белоснежка»: где смотреть?

21 марта фильм вышел в мировой прокат. Неофициальные показы в России стартуют 29 марта.

Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Disney.

Белоснежка красива сердцем

Когда-то Белоснежка жила в прекрасном мире, где люди помогали друг другу, вместе возделывали поля, а её отец-король заботился о подданных. Всё изменилось, когда невероятно красивая, но злая девица околдовала правителя и вскоре сослала его в закат ради выдуманной битвы. Сама же захватила власть и устроила свои порядки — жестокие и нестерпимо мрачные.

С тех пор народ косо смотрит на ближних, голодает и из-за страха исполняет приказы королевы. Белоснежка же ютится в подвалах и набирается смелости выступить против злодейки в исполнении Галь Гадот. Но стоит ей сделать решительный шаг, как героиня становится изгоем и вот уже прячется в обители семи ворчливых гномов.

Сразу разберёмся с главным: своё имя смуглая Белоснежка получила в честь ослепительно белой метели, которая бушевала в день её рождения. А волшебное зеркало считает героиню красивой не из-за фигуры и миловидного лица. Просто её красота исходит от пылкого сердца.

Изысканный ли это ход? Не особо. Однако детей, на которых рассчитан фильм, вопросы толерантности тревожить не должны, а родители, по задумке, должны принять правила и радоваться, глядя на улыбку своего чада.

А дети наверняка будут улыбаться. Например, из-за музыкальных номеров. Они лишены грации, дороговизны и изящности условной «Злой» — и всё равно симпатичные. Голоса чистые, движения сносные, округа пестрит красками. Ничего выдающегося, но вполне приемлемо.

Особенно аудитории 6+ понравится визуал. Основные события разворачиваются в лесу, по которому бегают ежи с зайцами и летают птицы. Все они нормально нарисованы и вечно творят что-нибудь очаровательное. Заворожённо следят за вечеринками, отвлекают врагов или просто сворачиваются в клубок.

С гномами тоже всё терпимо. После скандала их заменили спорной графикой, что вряд ли обрадовало уволенных карликов. Новые версии скандалят, влипают в неприятности, ворчат по любому поводу и вдохновляются речами Белоснежки в духе «Давайте жить дружно!» В общем, свою функцию они выполняют и в целом запоминаются.

Безусловно, визуал и прочие плюсы не делают фильм хорошим. Зачастую он отдаёт бездушием и подкидывает откровенно глупые сцены. Взять разбойников, которые ввязываются в драку со злыми стражниками. Они видят, что преимущество на чужой стороне, и говорят: «Не переживай, Белоснежка, мы справимся, ведь никогда не дерёмся честно». Пять секунд спустя они ввязываются во вполне честный бой с предсказуемым результатом.

Следом кино в качестве компенсации показывает что-нибудь хорошее — опять же меркам сказки с рейтингом 6+. Чего стоит трогательный финал, где героиня стучится в чужие сердца. Прямолинейный, но довольно красивый приём, который должен показать детям: конфликт можно решить не силой, а добротой.

Если абстрагироваться от скандалов и непредвзято оценивать фильм, то он окажется не таким уж плохим. Уж точно лучше «Мадам Паутины» и множества других картин с рейтингом выше.

«Белоснежка»: стоит ли смотреть?

Если верить оценкам, перед нами один из худших фильмов в истории. На деле в «Белоснежке» достаточно хороших моментов, чтобы удержаться на уровне проходняка. Посмотреть такое с детьми не стыдно, местами можно даже получить удовольствие.

Оценка «Белоснежки» — 6 из 10

Понравилось

Симпатичный визуал.

Есть хорошие музыкальные номера.

Галь Гадот прекрасна.

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