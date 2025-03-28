В Москве откроется фестиваль научного кино

Международный Фестиваль актуального научного кино ФАНК откроется в Москве 30 марта. Этот кинофорум уже в пятый раз проходит при поддержке Министерства культуры РФ, объединяя кинематографистов, ученых, исследователей, популяризаторов науки, художников. Проекту исполняется 10 лет, и в юбилейный год фестиваль подготовил расширенную программу: тематика фильмов-конкурсантов выходит за рамки науки, и будет много экспериментальных картин.

© Российская Газета

Программа 5-го фестиваля включает 6 полнометражных и 4 короткометражных кинокартины из России, Дании, Швейцарии и Франции. Шесть из них аудитория увидит на большом экране впервые. Среди премьер - "Дом тигра" (история бывших сотрудников цирка, создавших для хищников ветеринарную клинику), "Россия - пути времени" (об исследователях истории российской фауны со времен динозавров), "Экспириенс" (история бывшего повара из Петербурга, который работает медицинским добровольцем, тестируя лекарства и вакцины), "Blame/Вирус лжи" (об исследователях атипичной пневмонии, вспыхнувшей в Китае в 2003 году, и о том, как они стали экспертами в период COVID-19.

Награды лучшим фильмам присудят профессиональное и зрительское жюри.

За 10 лет работы фестиваля показы научных фильмов прошли в 228 городах, 115 селах, 32 поселках. 13 077 показов собрали 420 767 зрителей. Всего был показан 151 фильм.