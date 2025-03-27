Кинотеатры не верят в успех фильма «Наступит лето»

С 27 марта в прокат выходит множество российских фильмов, однако среди новинок нет явного лидера, на которого бы могли сделать ставку кинотеатры, заявил НСН Алексей Воронков.

© Кадр из фильма

В ближайшее время кинотеатры не ожидают появления новых фильмов, которые смогли бы собрать в прокате 500 миллионов рублей, однако «Пальма 2» могла бы приблизиться к этому показателю, рассказал в беседе с НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.

С 27 марта в российский прокат выходит криминальная драма Кирилла Султанова «Наступит лето», главные роли в которой исполнили Микита Воронов и Марк Эйдельштейн. Дебют молодого режиссера в августе 2024 года был отмечен специальным призом жюри фестиваля российского кино «Окно в Европу» с формулировкой «за актерский ансамбль завтрашнего дня». Воронков отметил, что проект нельзя будет назвать хедлайнером недели.

«Это не будет миллиардник или полумиллиардник. Это просто фильм, который будет идти в кинотеатрах. Мы не берем картины, в которые не верим. В прокат проходят фильмы, которые создают "мясо эфира", но "Наступит лето" - не тот фильм, который перевалит хотя бы за 500 миллионов. Он будет идти в кино, но это не история, на которую кинотеатры сильно обращают внимание, это не хедлайнер», - пояснил он.

Также в кинотеатрах можно будет посмотреть романтическую комедию «Походу любовь», драму «Кукольный дом» и фильм «Жига. На полной скорости». По словам собеседника НСН, кинотеатры допускают, что именно этот проект соберет наибольшую кассу, при этом «Пальма 2» также продолжит проявлять себя в прокате.

«Некоторые букеры ставят на первое место "Жигу", однако мнения разделились. Так обычно происходит, когда нет явного лидера. Хедлайнеров и миллиардников пока нет, в апреле мы их тоже не видим. Будут фильмы, которые можно будет посмотреть, но история, мягко скажем, не пестрит картинами, которые смогли бы заработать хотя бы полмиллиона. Все рассчитывают на "Пальму 2"», - пояснил Воронков.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев в беседе с «Радиоточкой НСН» заметил, что «Пальма 2» по итогу проката преодолеет планку в 500 миллионов рублей, а «Ждун» освоит лишь 300 миллионов рублей, поскольку этот проект запоздал на несколько лет.