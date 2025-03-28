«Крестный отец Гарлема», 4-й сезон: дата выхода, сюжет, актеры

Lenta.ru

В 2023 году культовый сериал «Крестный отец Гарлема» о криминальном авторитете Бампи Джонсоне был продлен на четвертый сезон. Недавно шоураннеры, наконец, объявили дату премьеры, — новые эпизоды выйдут уже через несколько месяцев. «Лента.ру» рассказывает, что известно о сериале на данный момент.

Что известно о четвертом сезоне сериала «Крестный отец Гарлема»
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«Крестный отец Гарлема»: главное о сериале

  • Год выхода первого сезона: 2019.
  • Страна: США.
  • Жанры: криминал, драма.
  • Рейтинг на Кинопоиске: 8.2.
  • Режиссеры: Джо Чаппелль, Гильермо Наварро, Лили Марийе.
  • Сценаристы: Крис Бренкето, Пол Экштейн, Майкл Пэйнс.
  • В ролях: Форест Уитакер, Ильфенеш Хадера, Люси Фрай, Антуанетта Кроу-Легаси, Эрик Ларей Харви, Элвис Ноласко, Винсент Д’Онофрио, Джанкарло Эспозито, Найджел Тэтч.

«Крестный отец Гарлема» (Godfather of Harlem) — это американский криминальный драматический телесериал, основанный на реальной истории о гангстере из Нью-Йорка Бампи Джонсоне. В начале 1960-х Джонсон вернулся из Алькатраса в Гарлем с четким намерением взять район под свой контроль, но столкнулся с жестким отпором со стороны других мафиози.

Между Джонсоном и другим криминальным авторитетом, итальянцем Винсентом Джиганте, начинается противостояние, но Бампи не сдается и решительно убирает препятствия на своем пути. Он также знакомится с афроамериканским исламским духовным лидером Малкольмом Икс, известным защитником прав чернокожего населения США.

Премьера первого сезона состоялась 29 сентября 2019 года на канале Epix (теперь — MGM+). Сериал собрал положительные отзывы от зрителей и критиков и был продлен еще на несколько сезонов.

Дата выхода 4-го сезона

Премьера продолжения сериала «Крестный отец Гарлема» запланирована на 13 апреля 2025 года. Известно, что в четвертом сезоне будет 10 эпизодов.

Трейлер

Сюжет

Финал предыдущего сезона оставил открытыми множество сюжетных линий. Так, в последнем эпизоде зрители узнали, что Бампи решил выйти из наркобизнеса (не самым красивым способом), а его противостояние с итальянской мафией достигло предела. Тем временем Винсент Джиганте восстановил свою власть над Пятью семьями, Малкольм Икс трагически погиб, а дочь Бампи Элиза присоединилась к движению «Черные пантеры», которое выступает за гражданские права чернокожего населения в США.

Ожидается, что в четвертом сезоне Бампи Джонсон вновь окажется в центре ожесточенной войны за контроль над Гарлемом. Основной его угрозой станет новый игрок на криминальной арене по имени Фрэнк Лукас — контрабандист, который перевозит наркотики в военных гробах. Также в новых сериях будет уделено довольно много внимания Элизе Джонсон и ее взаимодействию с «Черными пантерами». Это добавит в сериал политического подтекста и погрузит зрителей в атмосферу эпохи.

Актеры и роли

Полный список актеров, которые появятся в четвертом сезоне, пока не раскрыт, однако уже известно, что в новых эпизодах вернутся Форест Уитакер, Ильфенеш Хадера, Люси Фрай и Антуанетт Кроу-Легаси. Кроме того, в сериале появятся новые персонажи: Фрэнк Лукас, печально известный гангстер и новый противник Бампи (его сыграет Ром Флинн) и Джеймс Болдуин (Майкл Бенджамин Вашингтон) — писатель и борец за гражданские права. Возвращение Винсента Д’Онофрио в роли Винсента Джиганте пока не подтверждено.

Образ Фрэнка Лукаса уже был воплощен Дензелом Вашингтоном в фильме «Гангстер», однако, по словам Флинна, его взгляд на этого героя будет существенно отличаться.

«Между нами нет ничего общего за исключением того, что мы оба играем одного и того же человека. Мы в сериале создаем более многомерного персонажа, на изображение которого, как мне кажется, в фильмах нет времени. С помощью телевидения можно показать все тонкости характера и рассказать не только о том, кем в целом был Фрэнк, но и о том, кем он был в определенный момент своей жизни», — Ром Флинн, актер.

Ключевые персонажи сериала

  • Эллсворт «Бампи» Джонсон (Форест Уитакер) — главарь гарлемской мафии, получивший прозвище Крестный отец Гарлема;
  • Малкольм Икс (Найджел Тэтч) — старый друг Джонсона, активист и один из лидеров политического и религиозного движения Нация Ислама;
  • Мэйми Джонсон (Ильфенеш Хадера) — жена Бампи;
  • Антуанетта Кроу-Легаси — Элиза Джонсон, дочь Бампи. Страдает героиновой зависимостью, к третьему сезону начинает проявлять интерес к активизму и борьбе за права чернокожих жителей США;
  • Винсент Джиганте (Винсент Д’Онофрио) — босс итальянской мафии, противник Бампи;
  • Эрни Нунци (Рафи Гаврон) — помощник Винсента;
  • Стелла Джиганте (Люси Фрай) — дочь Винсента. Как и дочь Бампи, отличается резким нравом и непослушанием;
  • Тедди Грин (Кельвин Харрисон-младший) — парень Стеллы, начинающий музыкант;
  • Адам Клейтон Пауэлл (Джанкарло Эспозито) — политик, представляющий интересы Гарлема в Конгрессе США.

Криминальные сериалы, которые стоит посмотреть

«Клан Сопрано» (The Sopranos)

  • Год выхода первого сезона: 1999.
  • Страна: США.
  • Режиссеры: Тимоти Ван Паттен, Джон Паттерсон, Аллен Култер.
  • В ролях: Джеймс Гандольфини, Иди Фалько, Лоррейн Бракко, Майкл Империоли, Стив Ван Зандт, Роберт Айлер, Тони Сирико, Джэми-Линн Сиглер.

Легендарный криминальный сериал, который погружает зрителей в мир мафии через личную драму Тони Сопрано — харизматичного, но тревожного босса преступной семьи из Нью-Джерси. Внешне он — суровый и расчетливый лидер, но внутри него кипят страхи, неуверенность и приступы паники, заставляющие его обратиться к психотерапевту Дженнифер Мелфи. Сеансы с доктором становятся не просто возможностью выговориться, но и опасной игрой с собственными демонами. Пока Тони пытается справиться с личными проблемами, вокруг него сгущаются предательства, семейные конфликты и кровавые разборки — будь то амбициозные родственники, недовольные партнеры или могущественная нью-йоркская мафия.

«Острые козырьки» (Peaky Blinders)

  • Год выхода первого сезона: 2013.
  • Страна: Великобритания.
  • Режиссеры: Энтони Бирн, Колм Маккарти, Тим Милантс.
  • В ролях: Киллиан Мерфи, Пол Андерсон, Софи Рандл, Хелен Маккрори, Нед Деннехи, Финн Коул, Наташа О’Кифф, Иэн Пек, Гарри Киртон.

Стильная и напряженная криминальная сага о безжалостных бандитах Бирмингема 1920-х годов. Во главе банды Peaky Blinders стоит Томми Шелби — ветеран Первой мировой войны, который возвращается домой с целью поднять свою банду на новый уровень. Он амбициозен, хладнокровен и не боится рисковать, что делает его опасным противником как для конкурентов, так и для властей. Однако его успех привлекает внимание британского правительства, которое отправляет в Бирмингем жесткого и беспринципного детектива Честера Кэмпбелла, чтобы навести порядок.

«МакМафия» (McMafia)

  • Год выхода: 2018.
  • Страны: Великобритания, США.
  • Режиссер: Джеймс Уоткинс.
  • В ролях: Йоала Бринсон, Джеймс Нортон, Мераб Нинидзе, Кирилл Пирогов, Игор Покраяц, Джульет Райлэнс, Ошри Коэн, Фэй Марсей, Алексей Серебряков, Мария Шукшина.

Этот сериал рассказывает о темной стороне глобального преступного мира. Сын влиятельного российского мафиози Алекс Годман вырос в Лондоне и всеми силами пытается держаться подальше от преступного наследия своей семьи. Он успешен, образован, ведет честный бизнес и строит жизнь с любимой девушкой. Однако прошлое не отпускает его так легко: когда на его семью обрушивается волна насилия, Алекс вынужден сделать выбор — остаться на правильной стороне или вступить в опасную для жизни игру.

Фильмы и сериалы
Гангстер
Клан Сопрано
Чёрная Пантера
Хелен Маккрори
Наташа О'кифф
Джэми-линн Сиглер
Рафи Гаврон
Нед Деннехи
Софи Рандл
Стив Ван
Тим Милантс
Тони Сирико
Джеймс Гандольфини
Аллен Култер
Джон Паттерсон
Малкольм Икс
Майкл Империоли
Лоррейн Бракко
Мераб Нинидзе
Гильермо Наварро
Джеймс Уоткинс
Джеймс Нортон
Колм Маккарти
Джанкарло Эспозито
Кирилл Пирогов
Алексей Серебряков
Мария Шукшина
Винсент Д'онофрио
Форест Уитакер
Киллиан Мерфи
Пол Андерсон
Конгресс США