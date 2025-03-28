Что известно о четвертом сезоне сериала «Крестный отец Гарлема»

В 2023 году культовый сериал «Крестный отец Гарлема» о криминальном авторитете Бампи Джонсоне был продлен на четвертый сезон. Недавно шоураннеры, наконец, объявили дату премьеры, — новые эпизоды выйдут уже через несколько месяцев. «Лента.ру» рассказывает, что известно о сериале на данный момент.

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«Крестный отец Гарлема»: главное о сериале

Год выхода первого сезона: 2019.

2019. Страна: США.

США. Жанры: криминал, драма.

криминал, драма. Рейтинг на Кинопоиске: 8.2.

8.2. Режиссеры: Джо Чаппелль, Гильермо Наварро, Лили Марийе.

Джо Чаппелль, Гильермо Наварро, Лили Марийе. Сценаристы: Крис Бренкето, Пол Экштейн, Майкл Пэйнс.

Крис Бренкето, Пол Экштейн, Майкл Пэйнс. В ролях: Форест Уитакер, Ильфенеш Хадера, Люси Фрай, Антуанетта Кроу-Легаси, Эрик Ларей Харви, Элвис Ноласко, Винсент Д’Онофрио, Джанкарло Эспозито, Найджел Тэтч.

«Крестный отец Гарлема» (Godfather of Harlem) — это американский криминальный драматический телесериал, основанный на реальной истории о гангстере из Нью-Йорка Бампи Джонсоне. В начале 1960-х Джонсон вернулся из Алькатраса в Гарлем с четким намерением взять район под свой контроль, но столкнулся с жестким отпором со стороны других мафиози.

Между Джонсоном и другим криминальным авторитетом, итальянцем Винсентом Джиганте, начинается противостояние, но Бампи не сдается и решительно убирает препятствия на своем пути. Он также знакомится с афроамериканским исламским духовным лидером Малкольмом Икс, известным защитником прав чернокожего населения США.

Премьера первого сезона состоялась 29 сентября 2019 года на канале Epix (теперь — MGM+). Сериал собрал положительные отзывы от зрителей и критиков и был продлен еще на несколько сезонов.

Дата выхода 4-го сезона

Премьера продолжения сериала «Крестный отец Гарлема» запланирована на 13 апреля 2025 года. Известно, что в четвертом сезоне будет 10 эпизодов.

Трейлер

Сюжет

Финал предыдущего сезона оставил открытыми множество сюжетных линий. Так, в последнем эпизоде зрители узнали, что Бампи решил выйти из наркобизнеса (не самым красивым способом), а его противостояние с итальянской мафией достигло предела. Тем временем Винсент Джиганте восстановил свою власть над Пятью семьями, Малкольм Икс трагически погиб, а дочь Бампи Элиза присоединилась к движению «Черные пантеры», которое выступает за гражданские права чернокожего населения в США.

Ожидается, что в четвертом сезоне Бампи Джонсон вновь окажется в центре ожесточенной войны за контроль над Гарлемом. Основной его угрозой станет новый игрок на криминальной арене по имени Фрэнк Лукас — контрабандист, который перевозит наркотики в военных гробах. Также в новых сериях будет уделено довольно много внимания Элизе Джонсон и ее взаимодействию с «Черными пантерами». Это добавит в сериал политического подтекста и погрузит зрителей в атмосферу эпохи.

Актеры и роли

Полный список актеров, которые появятся в четвертом сезоне, пока не раскрыт, однако уже известно, что в новых эпизодах вернутся Форест Уитакер, Ильфенеш Хадера, Люси Фрай и Антуанетт Кроу-Легаси. Кроме того, в сериале появятся новые персонажи: Фрэнк Лукас, печально известный гангстер и новый противник Бампи (его сыграет Ром Флинн) и Джеймс Болдуин (Майкл Бенджамин Вашингтон) — писатель и борец за гражданские права. Возвращение Винсента Д’Онофрио в роли Винсента Джиганте пока не подтверждено.

Образ Фрэнка Лукаса уже был воплощен Дензелом Вашингтоном в фильме «Гангстер», однако, по словам Флинна, его взгляд на этого героя будет существенно отличаться.

«Между нами нет ничего общего за исключением того, что мы оба играем одного и того же человека. Мы в сериале создаем более многомерного персонажа, на изображение которого, как мне кажется, в фильмах нет времени. С помощью телевидения можно показать все тонкости характера и рассказать не только о том, кем в целом был Фрэнк, но и о том, кем он был в определенный момент своей жизни», — Ром Флинн, актер.

Ключевые персонажи сериала

Эллсворт «Бампи» Джонсон (Форест Уитакер) — главарь гарлемской мафии, получивший прозвище Крестный отец Гарлема;

Малкольм Икс (Найджел Тэтч) — старый друг Джонсона, активист и один из лидеров политического и религиозного движения Нация Ислама;

Мэйми Джонсон (Ильфенеш Хадера) — жена Бампи;

Антуанетта Кроу-Легаси — Элиза Джонсон, дочь Бампи. Страдает героиновой зависимостью, к третьему сезону начинает проявлять интерес к активизму и борьбе за права чернокожих жителей США;

Винсент Джиганте (Винсент Д’Онофрио) — босс итальянской мафии, противник Бампи;

Эрни Нунци (Рафи Гаврон) — помощник Винсента;

Стелла Джиганте (Люси Фрай) — дочь Винсента. Как и дочь Бампи, отличается резким нравом и непослушанием;

Тедди Грин (Кельвин Харрисон-младший) — парень Стеллы, начинающий музыкант;

Адам Клейтон Пауэлл (Джанкарло Эспозито) — политик, представляющий интересы Гарлема в Конгрессе США.

Криминальные сериалы, которые стоит посмотреть

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