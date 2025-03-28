Топ-30 лучших комедий 2024 года

Лучшие комедии 2024 года: топ-30 фильмов, которые точно заставят улыбнуться
На премии «Оскар» лучшим фильмом 2024 года признали «Анору» — довольно тяжелую, но местами смешную историю о том, как американская стриптизерша Энни пытается устроить свою личную жизнь. Фильм на стыке драмы и комедии покорил весь мир своими яркими героями и остроумными диалогами. «Анора» — далеко не единственная достойная комедия, вышедшая в 2024 году. «Лента.ру» публикует топ-15 комедийных фильмов — зарубежных и российских — рассказывает об их сюжете и главных фишках. В подборке есть как весьма легкие комедии, так и достаточно серьезные картины, которые все же заставляют улыбнуться.
Зарубежные
«Каскадеры»
- Оригинальное название: The Fall Guy.
- Жанр: комедийный боевик, мелодрама.
- Режиссер: Дэвид Литч.
- Длительность: 2 часа 6 минут.
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.1 и 6.8.
- В ролях: Райан Гослинг, Эмили Блант, Аарон Тейлор-Джонсон, Ханна Уоддингэм.
Яркая и самобытная комедия, прославляющая каскадерское искусство. Режиссер картины — постановщик трюков Дэвид Литч, снявший второго «Дэдпула» и «Взрывную блондинку».
Кольт Сиверс (Райан Гослинг) — настоящая звезда в мире каскадеров. Однако когда Сиверс не справляется с очередным трюком, вся его карьера летит под откос. Теперь бывший герой боевиков работает простым парковщиком, лечит больную спину и винит себя за ошибки прошлого.
Рутина рушится, когда отошедший от дел каскадер получает неожиданный звонок. Оказывается, его бывшая девушка Джоди (Эмили Блант) переквалифицировалась из оператора в режиссера и готовится снять свой дебютный фильм «Метал Шторм». Кольт соглашается помочь Джоди и вылетает на съемки в Австралию. Оказавшись на съемочной площадке, каскадер быстро понимает, что бывшая ему не рада. Ситуация становится еще хуже, когда актер Том Райдер (Аарон Тейлор-Джонсон), дублером которого и был Сиверс, бесследно исчезает.
«Дэдпул и Росомаха»
- Оригинальное название: Deadpool & Wolverine.
- Жанр: фантастика, комедийный боевик, приключения.
- Режиссер: Шон Леви.
- Длительность: 2 часа 8 минут.
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.4 и 7.6.
- В ролях: Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Эмма Коррин, Морена Баккарин, Роб Делани.
Суровый Росомаха и неугомонный Дэдпул впервые встречаются на киноэкранах. Этот фильм — квинтэссенция отсылок, понятных только поклонникам КВМ, черного юмора и зубодробительного экшена. Неудивительно, что картина Шона Леви собрала в прокате больше миллиарда долларов и стала самым громким кинособытием лета-2024.
Шесть лет назад Уэйд Уилсон (Райан Рейнольдс) попытался стать частью команды «Мстителей», однако получил отказ на первом же собеседовании. Расстроенный супергерой повесил свой черно-красный костюм на гвоздь, расстался с любимой Ванессой и начал работать продавцом машин.
Вернуться к роли болтливого наемника Уйэда вынуждает встреча с сотрудниками УВИ. Оказывается, что после гибели Росомахи (Хью Джекман), которую нам показали в фильме «Логан», вселенная Уилсона начала стремительно разрушаться. Чтобы спасти своих друзей и свой мир, Дэдпул решает отыскать нового Росомаху в одном из параллельных миров.
«Битлджус Битлджус»
- Оригинальное название: Beetlejuice Beetlejuice.
- Жанр: фэнтези, комедия.
- Режиссер: Тим Бертон.
- Длительность: 1 час 45 минут.
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.0 и 6.7.
- В ролях: Майкл Китон, Вайнона Райдер, Кэтрин О’Хара, Дженна Ортега.
Продолжение культовой комедии Тима Бертона о коварном призраке в полосатом костюме. По-хорошему старомодная комедия, которая бережно сохраняет атмосферу оригинала и расширяет безумный мир Бертона.
Мрачная девочка по имени Лидия Дитц (Вайнона Райдер) давно выросла — теперь она ведет собственную передачу о паранормальном. Лидия воспитывает строптивую дочь Астрид (Дженна Ортега), встречается с харизматичным продюсером Рори и все еще пытается избавиться от призраков прошлого.
Когда глава семейства Дитц уходит из жизни, Лидии и ее мачехе Делии (Кэтрин О’Хара) приходится вернуться в тот самый дом, где они когда-то встретились с Битлджусом. Тем временем в подземном мире из заточения вырывается Делорес (Моника Белуччи) — бывшая жена Битлджуса, которая очень хочет поквитаться с муженьком. Судьбы семьи Дитц и вредного призрака (Майкл Китон) вновь пересекаются — на этот раз, чтобы по-настоящему помочь друг другу.
«Я не киллер»
- Оригинальное название: Hit Man.
- Жанр: криминальная комедия, мелодрама.
- Режиссер: Ричард Линклейтер.
- Длительность: 1 час 55 минут.
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.7 и 6.8.
- В ролях: Глен Пауэлл, Адриа Архона, Остин Амелио, Ретта.
Во многом неожиданный и очень смешной разговор о поиске себя.
Гэри Джонсон (Глен Пауэлл) — тихий преподаватель философии и психологии в одном из университетов Нового Орлеана. Скромный мужчина хорошо разбирается в технике и вскоре начинает сотрудничать с полицией: он помогает подставным киллерам, с помощью которых полиция «на живца» ловит заказчиков убийств.
В какой-то момент сам Гэри вынужденно изображает жестокого наемника — оказывается, что у него врожденный актерский талант. В итоге тихий профессор осваивает новую профессию и примеряет на себя злодейские роли. На одном из заданий Гэри знакомится с Мэдисон (Адриа Архона), которая мечтает избавиться от мужа. Между псевдокиллером и заказчицей быстро возникает симпатия.
«Рики Стэники»
- Оригинальное название: Ricky Stanicky.
- Жанр: комедия.
- Режиссер: Питер Фаррелли.
- Длительность: 1 час 52 минуты.
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.2 и 6.2.
- В ролях: Зак Эфрон, Джон Сина, Эндрю Сантино, Жермен Фаулер.
История о воображаемом друге, который внезапно становится реальностью.
В детстве трое друзей — Дин (Зак Эфрон), Джей Ти (Эндрю Сантино) и Уэс (Жермен Фаулер) — придумали себе воображаемого друга по имени Рики Стэники. Загадочный Рики становился виновником и инициатором всех передряг, в которые попадали мальчишки. Например, по версии парней, именно Стэники предложил своим друзьям пошалить и поджечь соседский дом.
Годы шли, но воображаемый Рики не спешил исчезать из историй друзей. Он превратился в идеальную отмазку — ради встречи со Стэники можно обмануть своих жен, пропустить скучные семейные посиделки и отправиться куда-то, где по-настоящему весело.
В какой-то момент жены начинают слишком сильно интересоваться личностью неуловимого Рики. Чтобы убедить своих дам, что их друг детства реален, парни экстренно находят актера (Джон Сина) на роль Стэники.
«Операция "Панда"»
- Оригинальное название: Xiong mao ji hua.
- Жанр: комедийный боевик.
- Режиссер: Чжан Луань.
- Длительность: 1 час 39 минут.
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.6 и 5.1.
- В ролях: Джеки Чан, Вэй Сян, Хань Яньбо, Ши Цэ, Дэнни Рэй.
Экшн-комедия с легендарным Джеки Чаном. Маэстро все так же смешон, а его трюки все еще вызывают абсолютный восторг.
Признанный мастер кунг-фу и кинозвезда Джеки Чан (играет самого себя) становится опекуном детеныша большой панды по имени Ху Ху. У очаровательной панды есть одна особенность — очень выразительные глаза необычного цвета.
Естественно, панду-носительницу редкого гена хочет заполучить международный преступный синдикат. За поимку животного объявляется солидная награда. В итоге Джеки вынужден отправиться в опасное путешествие, чтобы защищать свою черно-белую подопечную от бандитов — хорошо, что навыки кунг-фу невозможно забыть.
«Тельма»
- Оригинальное название: Thelma.
- Жанр: комедия.
- Режиссер: Джош Марголин.
- Длительность: 1 час 38 минут.
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6,7 и 7,0.
- В ролях: Джун Скуибб, Фред Хекинджер, Ричард Раундтри, Паркер Поузи.
Остроумная смесь боевика и ситкома с необычной главной героиней. Фильм оставляет очень теплое послевкусие и мысль о том, как важно ценить своих близких.
На первый взгляд Тельма Пост (Джун Скуибб) — обычная и довольно безобидная 93-летняя старушка. Все меняется, когда Тельма становится жертвой серьезного обмана: телефонный мошенник звонит ей под видом ее внука Дэнни.
Однако бабушка Пост не так проста, как кажется — она собирается лично разобраться с мошенниками. Чтобы отыскать злодеев, старушка одалживает у приятеля электрический скутер и отправляется в очень медленную погоню. Пожилая женщина, уставшая от вечной опеки своих родственников, готова на все, что поквитаться с обидчиками.
Kneecap
- Оригинальное название: Kneecap.
- Жанр: музыкальная комедия, биографическая драма.
- Режиссер: Рич Пеппиатт.
- Длительность: 1 час 45 минут.
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.2 и 7.6.
- В ролях: Мо Хара, Диджей Прови, Могли Бап, Джози Уокер.
Хаотичная и яркая комедия с изобретательным черным юмором и ирландским колоритом. Kneecap — это история становления одноименной музыкальной группы, смешанная с честным разговором о борьбе за независимость.
События разворачиваются в Белфасте начала десятых. Школьный учитель (Диджей Прови) посещает полицейский участок в качестве переводчика. Там содержат юного гопника, который принципиально говорит только на ирландском. Вскоре учитель выясняет, что Лиам (Мо Хара) — именно так зовут бунтаря — пишет цепляющие стихи на родном языке. Мужчина предлагает Лиаму и его другу Нойзу (Могли Бап) создать полноценную ирландскую рэп-группу, поющую провокационные песни.
Kneecap быстро завоевывает популярность — дерзкие треки группы привлекают внимание политиков и активистов, которые сражаются на сохранение ирландского языка.
«Шоу субботним вечером»
- Оригинальное название: Saturday Night.
- Жанр: биографическая комедия.
- Режиссер: Джейсон Райтман.
- Длительность: 1 час 49 минут.
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.8 и 6.9.
- В ролях: Гэбриел ЛаБелль, Рэйчел Сеннотт, Кори Майкл Смит, Элла Хант.
США, 1975 год. Команда Saturday Night Live готовится выпустить в эфир первый выпуск своей передачи. Для американского телевидения запуск SNL — довольно рисковая авантюра. Руководство сомневается, что зрителям понравится шоу без структуры, в котором есть и пародийные скетчи, и музыкальные номера, и стендап-выступления, тем более что канал скоро переподпишет контракт с популярным ведущим и необходимость в странном шоу-замене попадет.
Единственный, кто безоговорочно верит в успех «Шоу субботним вечером» — продюсер-энтузиаст Лорн Майклз (Гэбриел ЛаБелль). Вместе с молодой и очень творческой командой комиков он репетирует номера и пытается справиться с неповоротливой бюрократической махиной.
«Шоу субботним вечером» — это настоящий сборник историй о людях, которые горят своей мечтой.
«Отец года»
- Оригинальное название: Goodrich.
- Жанр: комедия.
- Режиссер: Холли Мейерс-Шайер.
- Длительность: 1 час 50 минут.
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.3 и 6.3.
- В ролях: Майкл Китон, Мила Кунис, Энди Макдауэлл, Кармен Эджого.
Трогательное драмеди с Милой Кунис и Майклом Китоном.
Энди Гудич (Майкл Китон) — уверенный в себе владелец картинной галереи, который живет в Лос-Анджелесе со своей молодой женой и двумя детьми. Его привычная жизнь рушится, когда супруга внезапно попадает в рехаб. Это значит, что на протяжении ближайших трех месяцев воспитание двух девятилетних близнецов ложится на плечи Энди.
Понимая, что он не справится в одиночку, мужчина обращается за помощью к своей дочери от первого брака Грейс (Мила Кунис). Однако у выросшей Грейс немало своих проблем: вскоре она сама станет мамой. В итоге Энди все же приходится взять воспитание детей в свои руки — возможно, этот новый опыт не так уж и плох.
Какие еще зарубежные комедии вышли в 2024 году
- «Бабушка на миллион» — парень начинает ухаживать за тяжело больной бабушкой в надежде стать ее наследником;
- «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца» — вампирша, которая отказывается пить кровь своих жертв, знакомится с депрессивным подростком, который не держится за жизнь;
- «Сотни бобров» — молчаливое черно-белое кино, следующее заветам Чарли Чаплина. Успешный бизнесмен теряет часть прибыли из-за нападения бобра. Разгневанный мужчина решает истребить всю местную популяцию зверей, но они не собираются так просто сдаваться;
- «Миссия: Красный» — начальник Службы безопасности Северного полюса и лучший в мире охотник за головами спасают похищенного Санта-Клауса;
- «Воображаемые друзья» — подростки помогают странным существам отыскать повзрослевших детей, которые когда-то давно с ними дружили;
- «Ненасытные люди» — бестолковые напарники-полицейские случайно совершают сразу два преступления. Это только начало их безумных приключений.
Российские
«Холоп 2»
- Жанр: комедия.
- Режиссер: Клим Шипенко.
- Длительность: 1 час 59 минут.
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.2 и 5.7.
- В ролях: Аглая Тарасова, Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова.
Продолжение кассового хита с Милошем Биковичем, которое смогло собрать более трех с половиной миллиардов рублей в прокате. На этот раз главный герой первого «Холопа» попробует себя в роли учителя и займется перевоспитанием другой избалованной богачки.
С того момента, как мажор Гриша (Милош Бикович) вернулся из своего путешествия в «прошлое», прошло какое-то время. Программу по перевоспитанию мажоров закрыли, а на месте, где раньше находилась якобы древнерусская деревня, открыли эко-отель. Дела идут неважно, а Гриша, ставший управляющим отеля, явно отлынивает от работы.
В его жизни снова появляется интерес, как только он встречает избалованную Катю (Аглая Тарасова). Дочь влиятельной чиновницы привыкла ни в чем себе не отказывать — прямо как Гриша когда-то. У бывшего мажора тут же появляется план — нужно возобновить программу по перевоспитанию и помочь наглой Кате.
«Тур с Иванушками»
- Жанр: музыкальная комедия.
- Режиссер: Марк Горобец.
- Длительность: 1 час 48 минут.
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.9 и 5.3.
- В ролях: Агата Муцениеце, Анна Пескова, Ольга Сухарева, Александрина Олексюк.
Красочное роуд-муви, в котором три подруги и девочка-подросток отправляются в тур за любимой группой юности.
Катя (Агата Муцениеце), Ася (Анна Пескова) и Инна (Ольга Сухарева) дружат с детства. В какой-то момент девушки понимают — пока они пытаются угодить окружающим, жизнь проходит мимо. Чтобы хотя бы на время отвлечься от взрослых проблем, подруги решают исполнить свою детскую мечту и отправиться на концерт своей самой любимой группы.
Впереди героинь ждет совершенно безумная авантюра — путешествие по южным городам России, в которых выступает группа «Иванушки International». Инне, Асе, Кате и ее дочери-бунтарке Юле (Александрина Олексюк) нужно непременно увидеть музыкантов, чтобы передать им важное послание — письмо от четвертой подруги Вики, которая уже ушла из жизни.
«Маме снова 17»
- Жанр: фантастика, комедия.
- Режиссер: Анна Курбатова.
- Длительность: 1 час 48 минут.
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.5 и 5.5.
- В ролях: Светлана Ходченкова, Константин Крюков, Сергей Жарков, Олег Савостюк.
2006 год, семнадцатилетняя Оля учится в выпускном классе. Беременная девочка совершает необдуманный поступок — отправляется к ведунье, чтобы та помогла ей не становиться матерью. Колдовство работает неожиданным образом — сознание школьницы переносится в ее более взрослое тело.
На дворе 2024 год, повзрослевшая Оля, вернее, Ольга Викторовна (Светлана Ходченкова), работает директором школы и в одиночку воспитывает сына-подростка Ваню (Олег Савостюк). Оказывается, что в школе работает бывший Олин одноклассник — психолог Ласточкин (Константин Хабенский).
Оля мечтает вернуться в свое время, но не понимает, как это сделать. Кажется, единственный, кто может помочь — ее родной сын.
«Тополиный пух»
- Жанр: комедия.
- Режиссеры: Артем Лемперт и Кирилл Клепалов.
- Длительность: 1 час 26 минут.
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.7 и 5.3.
- В ролях: Антон Лапенко, Аглая Тарасова, Виталий Хаев, Антон Васильев.
Саша (Антон Лапенко) — ничем не примечательный мужчина, который работает охранником в небольшом провинциальном городе. Он устал от жизни и от самого себя — жена давно ушла к другому, работа не приносит удовольствия, а на личном фронте полная безнадега.
Саша готов окончательно сдаться, но не находит в себе сил, чтобы распрощаться с жизнью. В итоге он обращается за помощью к новому мужу своей бывшей жены. Когда трагический финал уже близок, с Сашей происходит неожиданное событие — он влюбляется в девушку по имени Юля (Аглая Тарасова).
Постепенно в жизнь охранника возвращаются краски, а безнадежность практически исчезает. Однако до хэппи-энда Юле и Саше еще далеко — впереди молодых людей ждет опасное приключение, в котором им придется спасти друг друга.
«Танцуй, Селедка!»
- Жанр: комедия, драма.
- Режиссер: Александра Лупашко.
- Длительность: 1 час 39 минут.
- Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.1 и 6.3.
- В ролях: Александра Бортич, Павел Майков, Илья Антоненко, Александра Бабаскина.
Черная комедия о конфликте поколений. В центре необычно дерзкой истории — актерский дуэт Александры Бортич и Павла Майкова.
Амбициозная Жанна (Александра Бортич) давно переехала в Москву, чтобы построить карьеру. С родным городом ее практически ничего не связывает — правда, там живет отец (Павел Майков), который давным-давно оставил свою дочь. И все же девушке приходится вернуться на родину: ей нужно организовать похороны непутевого родителя, который внезапно ушел из жизни.
Оказавшись дома, Жанна сталкивается с необычной проблемой — ставший призраком отец все еще называет ее Селедкой и умоляет дочь провести вместе с ним последний день. Девушку и недопокойника ждет очень странное путешествие по местам из детских воспоминаний и, возможно, последний шанс наладить отношения.
Какие еще российские комедии вышли в 2024 году
- «Беляковы в отпуске» — простая российская семья отправляется на отдых в Турцию. Главная задача четы Беляковых — произвести впечатление на своих более обеспеченных соседей;
- «Бывший в помощь» — молодая невеста Лера попадает в аварию и забывает последний год жизни, а вместе с ним и своего жениха. На помощь приходит бывший парень Леры, который обещает оживить ее воспоминания;
- «Братья» — безработный парень узнает, что у него есть родной брат — причем не просто брат, а настоящий поп-король. Сюрреалистичные похождения Дениса Дорохова и Филиппа Киркорова;
- «Один день в Стамбуле» — новая разговорная комедия от «Квартета И». На этот раз четверо друзей ведут остроумные беседы на борту корабля на Босфоре;
- «Нормальный» — девятилетний мальчик с особенностями развития открывает в себе талант пианиста;
- «Фрау» — одинокий мужчина из Перми влюбляется в балерину и начинает по-своему за ней ухаживать. Грустно-смешная сказка о странных, но искренних людях;
- «Каникулы» — молодая учительница и завуч школы везут театральный кружок в Сочи на фестиваль. Трогательная и смешная история о взрослении;
- «Конец Славы» — некогда успешный актер пытается вернуть зрительский интерес и инсценирует собственные похороны. Актерский бенефис Павла Деревянко.