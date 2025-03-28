Топ-30 лучших комедий 2024 года

На премии «Оскар» лучшим фильмом 2024 года признали «Анору» — довольно тяжелую, но местами смешную историю о том, как американская стриптизерша Энни пытается устроить свою личную жизнь. Фильм на стыке драмы и комедии покорил весь мир своими яркими героями и остроумными диалогами. «Анора» — далеко не единственная достойная комедия, вышедшая в 2024 году. «Лента.ру» публикует топ-15 комедийных фильмов — зарубежных и российских — рассказывает об их сюжете и главных фишках. В подборке есть как весьма легкие комедии, так и достаточно серьезные картины, которые все же заставляют улыбнуться.

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Зарубежные

«Каскадеры»

Оригинальное название: The Fall Guy.

The Fall Guy. Жанр: комедийный боевик, мелодрама.

комедийный боевик, мелодрама. Режиссер: Дэвид Литч.

Дэвид Литч. Длительность: 2 часа 6 минут.

2 часа 6 минут. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.1 и 6.8.

7.1 и 6.8. В ролях: Райан Гослинг, Эмили Блант, Аарон Тейлор-Джонсон, Ханна Уоддингэм.

Яркая и самобытная комедия, прославляющая каскадерское искусство. Режиссер картины — постановщик трюков Дэвид Литч, снявший второго «Дэдпула» и «Взрывную блондинку».

Кольт Сиверс (Райан Гослинг) — настоящая звезда в мире каскадеров. Однако когда Сиверс не справляется с очередным трюком, вся его карьера летит под откос. Теперь бывший герой боевиков работает простым парковщиком, лечит больную спину и винит себя за ошибки прошлого.

Рутина рушится, когда отошедший от дел каскадер получает неожиданный звонок. Оказывается, его бывшая девушка Джоди (Эмили Блант) переквалифицировалась из оператора в режиссера и готовится снять свой дебютный фильм «Метал Шторм». Кольт соглашается помочь Джоди и вылетает на съемки в Австралию. Оказавшись на съемочной площадке, каскадер быстро понимает, что бывшая ему не рада. Ситуация становится еще хуже, когда актер Том Райдер (Аарон Тейлор-Джонсон), дублером которого и был Сиверс, бесследно исчезает.

«Дэдпул и Росомаха»

Оригинальное название: Deadpool & Wolverine.

Deadpool & Wolverine. Жанр: фантастика, комедийный боевик, приключения.

фантастика, комедийный боевик, приключения. Режиссер: Шон Леви.

Шон Леви. Длительность: 2 часа 8 минут.

2 часа 8 минут. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.4 и 7.6.

7.4 и 7.6. В ролях: Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Эмма Коррин, Морена Баккарин, Роб Делани.

Суровый Росомаха и неугомонный Дэдпул впервые встречаются на киноэкранах. Этот фильм — квинтэссенция отсылок, понятных только поклонникам КВМ, черного юмора и зубодробительного экшена. Неудивительно, что картина Шона Леви собрала в прокате больше миллиарда долларов и стала самым громким кинособытием лета-2024.

Шесть лет назад Уэйд Уилсон (Райан Рейнольдс) попытался стать частью команды «Мстителей», однако получил отказ на первом же собеседовании. Расстроенный супергерой повесил свой черно-красный костюм на гвоздь, расстался с любимой Ванессой и начал работать продавцом машин.

Вернуться к роли болтливого наемника Уйэда вынуждает встреча с сотрудниками УВИ. Оказывается, что после гибели Росомахи (Хью Джекман), которую нам показали в фильме «Логан», вселенная Уилсона начала стремительно разрушаться. Чтобы спасти своих друзей и свой мир, Дэдпул решает отыскать нового Росомаху в одном из параллельных миров.

«Битлджус Битлджус»

Оригинальное название: Beetlejuice Beetlejuice.

Beetlejuice Beetlejuice. Жанр: фэнтези, комедия.

фэнтези, комедия. Режиссер: Тим Бертон.

Тим Бертон. Длительность: 1 час 45 минут.

1 час 45 минут. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.0 и 6.7.

7.0 и 6.7. В ролях: Майкл Китон, Вайнона Райдер, Кэтрин О’Хара, Дженна Ортега.

Продолжение культовой комедии Тима Бертона о коварном призраке в полосатом костюме. По-хорошему старомодная комедия, которая бережно сохраняет атмосферу оригинала и расширяет безумный мир Бертона.

Мрачная девочка по имени Лидия Дитц (Вайнона Райдер) давно выросла — теперь она ведет собственную передачу о паранормальном. Лидия воспитывает строптивую дочь Астрид (Дженна Ортега), встречается с харизматичным продюсером Рори и все еще пытается избавиться от призраков прошлого.

Когда глава семейства Дитц уходит из жизни, Лидии и ее мачехе Делии (Кэтрин О’Хара) приходится вернуться в тот самый дом, где они когда-то встретились с Битлджусом. Тем временем в подземном мире из заточения вырывается Делорес (Моника Белуччи) — бывшая жена Битлджуса, которая очень хочет поквитаться с муженьком. Судьбы семьи Дитц и вредного призрака (Майкл Китон) вновь пересекаются — на этот раз, чтобы по-настоящему помочь друг другу.

«Я не киллер»

Оригинальное название: Hit Man.

Hit Man. Жанр: криминальная комедия, мелодрама.

криминальная комедия, мелодрама. Режиссер: Ричард Линклейтер.

Ричард Линклейтер. Длительность: 1 час 55 минут.

1 час 55 минут. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.7 и 6.8.

6.7 и 6.8. В ролях: Глен Пауэлл, Адриа Архона, Остин Амелио, Ретта.

Во многом неожиданный и очень смешной разговор о поиске себя.

Гэри Джонсон (Глен Пауэлл) — тихий преподаватель философии и психологии в одном из университетов Нового Орлеана. Скромный мужчина хорошо разбирается в технике и вскоре начинает сотрудничать с полицией: он помогает подставным киллерам, с помощью которых полиция «на живца» ловит заказчиков убийств.

В какой-то момент сам Гэри вынужденно изображает жестокого наемника — оказывается, что у него врожденный актерский талант. В итоге тихий профессор осваивает новую профессию и примеряет на себя злодейские роли. На одном из заданий Гэри знакомится с Мэдисон (Адриа Архона), которая мечтает избавиться от мужа. Между псевдокиллером и заказчицей быстро возникает симпатия.

«Рики Стэники»

Оригинальное название: Ricky Stanicky.

Ricky Stanicky. Жанр: комедия.

комедия. Режиссер: Питер Фаррелли.

Питер Фаррелли. Длительность: 1 час 52 минуты.

1 час 52 минуты. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.2 и 6.2.

6.2 и 6.2. В ролях: Зак Эфрон, Джон Сина, Эндрю Сантино, Жермен Фаулер.

История о воображаемом друге, который внезапно становится реальностью.

В детстве трое друзей — Дин (Зак Эфрон), Джей Ти (Эндрю Сантино) и Уэс (Жермен Фаулер) — придумали себе воображаемого друга по имени Рики Стэники. Загадочный Рики становился виновником и инициатором всех передряг, в которые попадали мальчишки. Например, по версии парней, именно Стэники предложил своим друзьям пошалить и поджечь соседский дом.

Годы шли, но воображаемый Рики не спешил исчезать из историй друзей. Он превратился в идеальную отмазку — ради встречи со Стэники можно обмануть своих жен, пропустить скучные семейные посиделки и отправиться куда-то, где по-настоящему весело.

В какой-то момент жены начинают слишком сильно интересоваться личностью неуловимого Рики. Чтобы убедить своих дам, что их друг детства реален, парни экстренно находят актера (Джон Сина) на роль Стэники.

«Операция "Панда"»

Оригинальное название: Xiong mao ji hua.

Xiong mao ji hua. Жанр: комедийный боевик.

комедийный боевик. Режиссер: Чжан Луань.

Чжан Луань. Длительность: 1 час 39 минут.

1 час 39 минут. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.6 и 5.1.

7.6 и 5.1. В ролях: Джеки Чан, Вэй Сян, Хань Яньбо, Ши Цэ, Дэнни Рэй.

Экшн-комедия с легендарным Джеки Чаном. Маэстро все так же смешон, а его трюки все еще вызывают абсолютный восторг.

Признанный мастер кунг-фу и кинозвезда Джеки Чан (играет самого себя) становится опекуном детеныша большой панды по имени Ху Ху. У очаровательной панды есть одна особенность — очень выразительные глаза необычного цвета.

Естественно, панду-носительницу редкого гена хочет заполучить международный преступный синдикат. За поимку животного объявляется солидная награда. В итоге Джеки вынужден отправиться в опасное путешествие, чтобы защищать свою черно-белую подопечную от бандитов — хорошо, что навыки кунг-фу невозможно забыть.

Оригинальное название: Thelma.

Thelma. Жанр: комедия.

комедия. Режиссер: Джош Марголин.

Джош Марголин. Длительность: 1 час 38 минут.

1 час 38 минут. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6,7 и 7,0.

6,7 и 7,0. В ролях: Джун Скуибб, Фред Хекинджер, Ричард Раундтри, Паркер Поузи.

Остроумная смесь боевика и ситкома с необычной главной героиней. Фильм оставляет очень теплое послевкусие и мысль о том, как важно ценить своих близких.

На первый взгляд Тельма Пост (Джун Скуибб) — обычная и довольно безобидная 93-летняя старушка. Все меняется, когда Тельма становится жертвой серьезного обмана: телефонный мошенник звонит ей под видом ее внука Дэнни.

Однако бабушка Пост не так проста, как кажется — она собирается лично разобраться с мошенниками. Чтобы отыскать злодеев, старушка одалживает у приятеля электрический скутер и отправляется в очень медленную погоню. Пожилая женщина, уставшая от вечной опеки своих родственников, готова на все, что поквитаться с обидчиками.

Kneecap

Оригинальное название: Kneecap.

Kneecap. Жанр: музыкальная комедия, биографическая драма.

музыкальная комедия, биографическая драма. Режиссер: Рич Пеппиатт.

Рич Пеппиатт. Длительность: 1 час 45 минут.

1 час 45 минут. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.2 и 7.6.

7.2 и 7.6. В ролях: Мо Хара, Диджей Прови, Могли Бап, Джози Уокер.

Хаотичная и яркая комедия с изобретательным черным юмором и ирландским колоритом. Kneecap — это история становления одноименной музыкальной группы, смешанная с честным разговором о борьбе за независимость.

События разворачиваются в Белфасте начала десятых. Школьный учитель (Диджей Прови) посещает полицейский участок в качестве переводчика. Там содержат юного гопника, который принципиально говорит только на ирландском. Вскоре учитель выясняет, что Лиам (Мо Хара) — именно так зовут бунтаря — пишет цепляющие стихи на родном языке. Мужчина предлагает Лиаму и его другу Нойзу (Могли Бап) создать полноценную ирландскую рэп-группу, поющую провокационные песни.

Kneecap быстро завоевывает популярность — дерзкие треки группы привлекают внимание политиков и активистов, которые сражаются на сохранение ирландского языка.

«Шоу субботним вечером»

Оригинальное название: Saturday Night.

Saturday Night. Жанр: биографическая комедия.

биографическая комедия. Режиссер: Джейсон Райтман.

Джейсон Райтман. Длительность: 1 час 49 минут.

1 час 49 минут. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.8 и 6.9.

6.8 и 6.9. В ролях: Гэбриел ЛаБелль, Рэйчел Сеннотт, Кори Майкл Смит, Элла Хант.

США, 1975 год. Команда Saturday Night Live готовится выпустить в эфир первый выпуск своей передачи. Для американского телевидения запуск SNL — довольно рисковая авантюра. Руководство сомневается, что зрителям понравится шоу без структуры, в котором есть и пародийные скетчи, и музыкальные номера, и стендап-выступления, тем более что канал скоро переподпишет контракт с популярным ведущим и необходимость в странном шоу-замене попадет.

Единственный, кто безоговорочно верит в успех «Шоу субботним вечером» — продюсер-энтузиаст Лорн Майклз (Гэбриел ЛаБелль). Вместе с молодой и очень творческой командой комиков он репетирует номера и пытается справиться с неповоротливой бюрократической махиной.

«Шоу субботним вечером» — это настоящий сборник историй о людях, которые горят своей мечтой.

«Отец года»

Оригинальное название: Goodrich.

Goodrich. Жанр: комедия.

комедия. Режиссер: Холли Мейерс-Шайер.

Холли Мейерс-Шайер. Длительность: 1 час 50 минут.

1 час 50 минут. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.3 и 6.3.

7.3 и 6.3. В ролях: Майкл Китон, Мила Кунис, Энди Макдауэлл, Кармен Эджого.

Трогательное драмеди с Милой Кунис и Майклом Китоном.

Энди Гудич (Майкл Китон) — уверенный в себе владелец картинной галереи, который живет в Лос-Анджелесе со своей молодой женой и двумя детьми. Его привычная жизнь рушится, когда супруга внезапно попадает в рехаб. Это значит, что на протяжении ближайших трех месяцев воспитание двух девятилетних близнецов ложится на плечи Энди.

Понимая, что он не справится в одиночку, мужчина обращается за помощью к своей дочери от первого брака Грейс (Мила Кунис). Однако у выросшей Грейс немало своих проблем: вскоре она сама станет мамой. В итоге Энди все же приходится взять воспитание детей в свои руки — возможно, этот новый опыт не так уж и плох.

Какие еще зарубежные комедии вышли в 2024 году

«Бабушка на миллион» — парень начинает ухаживать за тяжело больной бабушкой в надежде стать ее наследником;

— парень начинает ухаживать за тяжело больной бабушкой в надежде стать ее наследником; «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца» — вампирша, которая отказывается пить кровь своих жертв, знакомится с депрессивным подростком, который не держится за жизнь;

— вампирша, которая отказывается пить кровь своих жертв, знакомится с депрессивным подростком, который не держится за жизнь; «Сотни бобров» — молчаливое черно-белое кино, следующее заветам Чарли Чаплина. Успешный бизнесмен теряет часть прибыли из-за нападения бобра. Разгневанный мужчина решает истребить всю местную популяцию зверей, но они не собираются так просто сдаваться;

— молчаливое черно-белое кино, следующее заветам Чарли Чаплина. Успешный бизнесмен теряет часть прибыли из-за нападения бобра. Разгневанный мужчина решает истребить всю местную популяцию зверей, но они не собираются так просто сдаваться; «Миссия: Красный» — начальник Службы безопасности Северного полюса и лучший в мире охотник за головами спасают похищенного Санта-Клауса;

— начальник Службы безопасности Северного полюса и лучший в мире охотник за головами спасают похищенного Санта-Клауса; «Воображаемые друзья» — подростки помогают странным существам отыскать повзрослевших детей, которые когда-то давно с ними дружили;

— подростки помогают странным существам отыскать повзрослевших детей, которые когда-то давно с ними дружили; «Ненасытные люди» — бестолковые напарники-полицейские случайно совершают сразу два преступления. Это только начало их безумных приключений.

Российские

«Холоп 2»

Жанр: комедия.

комедия. Режиссер: Клим Шипенко.

Клим Шипенко. Длительность: 1 час 59 минут.

1 час 59 минут. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.2 и 5.7.

7.2 и 5.7. В ролях: Аглая Тарасова, Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова.

Продолжение кассового хита с Милошем Биковичем, которое смогло собрать более трех с половиной миллиардов рублей в прокате. На этот раз главный герой первого «Холопа» попробует себя в роли учителя и займется перевоспитанием другой избалованной богачки.

С того момента, как мажор Гриша (Милош Бикович) вернулся из своего путешествия в «прошлое», прошло какое-то время. Программу по перевоспитанию мажоров закрыли, а на месте, где раньше находилась якобы древнерусская деревня, открыли эко-отель. Дела идут неважно, а Гриша, ставший управляющим отеля, явно отлынивает от работы.

В его жизни снова появляется интерес, как только он встречает избалованную Катю (Аглая Тарасова). Дочь влиятельной чиновницы привыкла ни в чем себе не отказывать — прямо как Гриша когда-то. У бывшего мажора тут же появляется план — нужно возобновить программу по перевоспитанию и помочь наглой Кате.

«Тур с Иванушками»

Жанр: музыкальная комедия.

музыкальная комедия. Режиссер: Марк Горобец.

Марк Горобец. Длительность: 1 час 48 минут.

1 час 48 минут. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.9 и 5.3.

6.9 и 5.3. В ролях: Агата Муцениеце, Анна Пескова, Ольга Сухарева, Александрина Олексюк.

Красочное роуд-муви, в котором три подруги и девочка-подросток отправляются в тур за любимой группой юности.

Катя (Агата Муцениеце), Ася (Анна Пескова) и Инна (Ольга Сухарева) дружат с детства. В какой-то момент девушки понимают — пока они пытаются угодить окружающим, жизнь проходит мимо. Чтобы хотя бы на время отвлечься от взрослых проблем, подруги решают исполнить свою детскую мечту и отправиться на концерт своей самой любимой группы.

Впереди героинь ждет совершенно безумная авантюра — путешествие по южным городам России, в которых выступает группа «Иванушки International». Инне, Асе, Кате и ее дочери-бунтарке Юле (Александрина Олексюк) нужно непременно увидеть музыкантов, чтобы передать им важное послание — письмо от четвертой подруги Вики, которая уже ушла из жизни.

«Маме снова 17»

Жанр: фантастика, комедия.

фантастика, комедия. Режиссер: Анна Курбатова.

Анна Курбатова. Длительность: 1 час 48 минут.

1 час 48 минут. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.5 и 5.5.

7.5 и 5.5. В ролях: Светлана Ходченкова, Константин Крюков, Сергей Жарков, Олег Савостюк.

2006 год, семнадцатилетняя Оля учится в выпускном классе. Беременная девочка совершает необдуманный поступок — отправляется к ведунье, чтобы та помогла ей не становиться матерью. Колдовство работает неожиданным образом — сознание школьницы переносится в ее более взрослое тело.

На дворе 2024 год, повзрослевшая Оля, вернее, Ольга Викторовна (Светлана Ходченкова), работает директором школы и в одиночку воспитывает сына-подростка Ваню (Олег Савостюк). Оказывается, что в школе работает бывший Олин одноклассник — психолог Ласточкин (Константин Хабенский).

Оля мечтает вернуться в свое время, но не понимает, как это сделать. Кажется, единственный, кто может помочь — ее родной сын.

«Тополиный пух»

Жанр: комедия.

комедия. Режиссеры: Артем Лемперт и Кирилл Клепалов.

Артем Лемперт и Кирилл Клепалов. Длительность: 1 час 26 минут.

1 час 26 минут. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.7 и 5.3.

6.7 и 5.3. В ролях: Антон Лапенко, Аглая Тарасова, Виталий Хаев, Антон Васильев.

Саша (Антон Лапенко) — ничем не примечательный мужчина, который работает охранником в небольшом провинциальном городе. Он устал от жизни и от самого себя — жена давно ушла к другому, работа не приносит удовольствия, а на личном фронте полная безнадега.

Саша готов окончательно сдаться, но не находит в себе сил, чтобы распрощаться с жизнью. В итоге он обращается за помощью к новому мужу своей бывшей жены. Когда трагический финал уже близок, с Сашей происходит неожиданное событие — он влюбляется в девушку по имени Юля (Аглая Тарасова).

Постепенно в жизнь охранника возвращаются краски, а безнадежность практически исчезает. Однако до хэппи-энда Юле и Саше еще далеко — впереди молодых людей ждет опасное приключение, в котором им придется спасти друг друга.

«Танцуй, Селедка!»

Жанр: комедия, драма.

комедия, драма. Режиссер: Александра Лупашко.

Александра Лупашко. Длительность: 1 час 39 минут.

1 час 39 минут. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.1 и 6.3.

7.1 и 6.3. В ролях: Александра Бортич, Павел Майков, Илья Антоненко, Александра Бабаскина.

Черная комедия о конфликте поколений. В центре необычно дерзкой истории — актерский дуэт Александры Бортич и Павла Майкова.

Амбициозная Жанна (Александра Бортич) давно переехала в Москву, чтобы построить карьеру. С родным городом ее практически ничего не связывает — правда, там живет отец (Павел Майков), который давным-давно оставил свою дочь. И все же девушке приходится вернуться на родину: ей нужно организовать похороны непутевого родителя, который внезапно ушел из жизни.

Оказавшись дома, Жанна сталкивается с необычной проблемой — ставший призраком отец все еще называет ее Селедкой и умоляет дочь провести вместе с ним последний день. Девушку и недопокойника ждет очень странное путешествие по местам из детских воспоминаний и, возможно, последний шанс наладить отношения.

Какие еще российские комедии вышли в 2024 году