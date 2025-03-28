«Белое солнце пустыни»: причудливая судьба знаменитого боевика

У фильмов, как и у людей, разные судьбы. Создатели картины не ведают, что получится из их замысла, улыбнется ли им фортуна или отвернется. Хотя каждый верит в свою звезду. Однако режиссер фильма «Белое солнце пустыни» Владимир Мотыль уже не надеялся, что его детище увидит свет. Но помощь пришла, откуда не ждали… «Мослента» рассказывает о причудливой судьбе знаменитого боевика, который вышел на экраны в марте 1970 года и стал любимым для миллионов кинозрителей.

© Кадр из фильма «Белое солнце пустыни»

В погоне за Голливудом

Сталин был большим поклонником кино — больше всего ему нравились американские комедим и боевики. Приглянулся вождю динамичный американский фильм «Потерянный патруль» режиссера Джона Форда о боях англичан с арабами в пустыне во время Первой мировой войны. Сталин выразил пожелание, чтобы в СССР создали нечто подобное.

В 1936 году вышла картина Михаила Ромма «Тринадцать», рассказывающая о сражениях красноармейцев с басмачами. Этот фильм стал одним из первых советских «пустынных» фильмов или «истернов» — по аналогии с западными «вестернами».

В приключенческом фильме «Смелые люди» Сталин обратил внимание, как Алексей Грибов мастерски скачет на лошади. Однако ему пояснили, что на самом деле актер сидел на табуретке и подпрыгивал. Услышав это, вождь усмехнулся: «И на этой табуретке вы хотите обогнать Голливуд?»

© Кадр: фильм «Белое солнце пустыни»

© Кадр: фильм «Белое солнце пустыни»

© Кадр: фильм «Белое солнце пустыни»

Советские кинематографисты Голливуд так и не догнали. Но фильмы в стиле «истерн» снимали. В них актеры мчались на лошадях, совершали невероятные трюки, лихо стреляли. Только вместо ковбоев были благородные красноармейцы, а суровых индейцев заменили злые басмачи. А кровь и любовь как были, так и остались.

На киностудиях Средней Азии и Казахстана было снято немало таких лент: «Красные пески», «Последний перевал», «Засада», «Встреча у старой мечети», «Конец атамана». «Тревожное утро». Хотя вряд ли их кто-то помнит, кроме киноведов. Но один фильм - «Белое солнце пустыни» зрители не забудут никогда. Ведь эта картина достоверная, искренняя. А герои — не чужаки из прошлого, а свои, родные…

Никто не хотел снимать

Сначала за сценарий «истерна» взялся Кончаловский. Андрей Сергеевич, только начинавший свой творческий путь, привлек в соавторы своего приятеля Фридриха Горенштейна. Спустя несколько недель дуэт представил результат совместного творчества. Однако сценарий под названием «Басмачи» кинематографическое начальство отвергло.

Текст взялись дорабатывать Валентин Ежов и Рустам Ибрагимбеков. Они отыскали пожилого участника Гражданской войны в Средней Азии, который рассказал то, что в корне изменило содержание сценария.

Старик поведал, что однажды красноармейцы нашли в песках полуживых женщин из гарема одного степного хана. Спасаясь от погони, он бросил несчастных, обрекая их на гибель…

Эта тема легла в основу сценария «Спасите гарем». Взяться за режиссуру предлагали тому же Кончаловскому, Юрию Чулюкину, создавшему успешные комедии «Неподдающиеся» и «Девчата», Витаутасу Жалакявичюсу, снявшему остросюжетный фильм «Никто не хотел умирать». Но все они отказались. Их примеру последовал Андрей Тарковский, недавно выпустивший «Андрея Рублева».

© Кадр: фильм «Белое солнце пустыни»

© Кадр: фильм «Белое солнце пустыни»

© Кадр: фильм «Белое солнце пустыни»

Владимир Мотыль тоже поначалу не вдохновился темой. Но потом все же согласился. Потому что увидел вещий сон. Ему пригрезилась статная, красивая женщина с коромыслом — и режиссер понял: вот она, любовь главного героя картины, солдата Федора Сухова — Катерина Матвеевна!

Мотыль нашел и объяснение пуританского поведения стойкого красноармейца. Вокруг такой соблазн — красавицы из гарема, одна другой краше, а он на них ноль внимания! Почему? Да потому что солдат спал и видел свою ненаглядную и мысленно вел с ней неспешные беседы…

Профессионалы и любители

Съемки фильма, начавшиеся осенью 1968 года на Аральском море, были мучительными. Стояла неимоверная жара. Случалось, актеры падали в обморок, изможденные лошади отказывались выполнять команды. Да и киноначальство смотрело хмуро — ему не нравилось многое, в том числе печальный финал, в котором гибнет таможенник Верещагин. К тому же, были перерасходованы средства, выделенные на съемки.

Мотыль, всеми силами стремившийся не допустить остановки фильма, согласился на многочисленные поправки. Они были сделаны уже во второй творческой экспедиции, проходившей на восточном берегу Каспийского моря, в районе туркменского города Байрам-Али. Однако не было никакой гарантии, что фильм попадет к зрителям…

Известно, кто снимался в фильме. Но не все знают, кто готовился к съемкам. И те, и другие — замечательные актеры. Но они — заложники обстоятельств и пленники условностей. В их жизни все постоянно меняется…

Роль Сухова был отдана Георгию Юматову, но накануне съемок он пострадал в пьяной драке — его лицо было опухшее, в синяках и ссадинах. Пришлось вызывать Анатолия Кузнецова, кандидатуру которого ранее отвергли.

© Кадр: фильм «Белое солнце пустыни»

© Кадр: фильм «Белое солнце пустыни»

© Кадр: фильм «Белое солнце пустыни»

В Саида должен был перевоплотиться Игорь Ледогоров, а в Верещагина — Ефим Копелян. Но эти роли исполнили, соответственно, Спартак Мишулин и Павел Луспекаев.

В картину собирались позвать профессионала Савелия Крамарова, но сняли любителя Николая Годовикова. Он сыграл красноармейца Петруху.

Только с исполнителем роли бандита Абдуллы не было проблем. На эту роль безоговорочно утвердили Кахи Кавсадзе.

Катерину Матвеевну сыграла телеведущая Галина Лучай. А жену Верещагина Настасью — супруга Мотыля Раиса Куркина. Возможно, она — единственная здравствующая из творческого коллектива фильма. Раисе Семеновне – 97 лет.

Восторг Леонида Ильича

Содержание картины знают все, высказывания разорваны на цитаты: «Восток — дело тонкое»; «Таможня дает добро!»; «Хорошая жена, хороший дом, — что еще надо человеку, чтобы встретить старость?». И самая главная: «За державу обидно…»

Письма Сухова Катерине Матвеевне сочинил Марк Захаров. Музыку написал Исаак Шварц, слова – Булат Окуджава. Окончательное название «Белое солнце пустыни» пришло в голову первому заместителю председателя Госкино Владимиру Баскакову.

В эту славную когорту следует добавить Брежнева. Если бы в один прекрасный день Леонид Ильич не попросил привезти ему на дачу «какой-нибудь новенький фильм», «Белое солнце…», возможно бы отправили бы пылиться на полку в каком-нибудь киноархиве.

Создателям картины повезло еще и потому, что Брежнев был страстным любителем боевиков, детективов и картин в стиле «истерн». После просмотра «белого солнца…» он был в восторге.

© Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

После «презентации» у Брежнева фильму открылась широкая дорога в кинотеатры страны. Он вызвал огромное внимание публики — в первый же год проката картину посмотрели 40 миллионов человек. Не остыл интерес к фильму и сейчас, спустя 55 лет после его выхода.

Парадокс — ленту, ставшую любимой у зрителей, упорно «не замечали» организаторы различных кинофестивалей в СССР. «Белое солнце…» хвалили, но не награждали из-за происков «генералов кино»! Это при том, что картина демонстрировалась в 130-ти (!) странах мира. И на нее валом валил народ!

Только в 1997 году, спустя почти 30 лет после выхода на экраны создателей фильма удостоили Государственной премии. В честь картины установили несколько памятников — в Луганске, Москве, Южно-Сахалинске.

Продолжение, которое не состоялось

Федор Раззаков в своей книге «Белое солнце пустыни» приводит фрагмент одной из первых рецензий на фильм, опубликованной в «Комсомольской правде»: «Я далек от того, чтобы считать эту картину совершенством, — писал автор. — Просчетов немало. Однако и найдено достаточно. И, быть может, стоит еще раз вернуться к образу Сухова. Право же, не кончились его странствия и приключения, они требуют нового кинорассказа. Ведь не часты у нас на экране такие цельные характеры».

Мотыль рассказывал, что у него и авторов сценария была идея продолжить приключения героев: чтобы Верещагин не погиб во время взрыва баркаса, а выплыл, снова встретил Сухова, и тот помог бы Саиду одолеть Джавдета…

В общем, вариантов было немало. Но когда режиссер вспоминал, сколько мучений ему пришлось вытерпеть во время съемок и после них, желание снимать продолжение «Белого солнца…» пропадало. А со временем исчезло совсем.

К тому же, режиссера все сильнее захватывала новая идея — фильма о декабристах. В 1974 году взошла его «Звезда пленительного счастья». Картина имела успех, впрочем, несравнимый с тем, что выпал на долю его предыдущей ленты.