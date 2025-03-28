Рецензия на сериал «Злые люди»

В Okko, Wink, Kion и «Иви» стартует детективно-приключенческий сериал «Злые люди», созданный при поддержке Института развития интернета, — о преступлениях в дореволюционном Нижнем Новгороде, которые расследует могучий сыщик. «Газета.Ru» рассказывает, почему проект, в котором смешались Российская империя, Гай Ричи и «Терминатор», достоин вашего внимания.

© Кадр из трейлера

1895 год, Нижний Новгород. В городе, где полным ходом идет подготовка к крупной ярмарке, происходит серия убийств. Сначала повешенным находят местного аптекаря — вероятно, дальнего предка Уолтера Уайта, потому как его гибель связана с продажей наркотиков, в том числе и гимназистам. Следом случается еще более резонансное и загадочное преступление: в своем доме мертвым обнаруживают влиятельного дворянина Нефедьева, причем орудием убийства оказывается длинная красная лента, которую жертве засунули глубоко в горло.

Вести расследование поручают гению нижегородского сыска Алексею Лыкову (Петр Рыков) — человеку проницательному, серьезному и обладающему недюжинной физической силой. Вместе с напарниками (Олег Гаас и Антон Денисенко) и под чутким контролем начальника сыскного отделения (Александр Лыков) детектив постарается распутать непростую загадку, в которую хитрым образом вплетены претенденты на наследство погибшего, кокаин, местный меценат, родная сестра Лыкова и дочь жертвы, по совместительству являющаяся одной из главных красавиц города.

В основу сериала Кима Дружинина (автор фильма «28 панфиловцев», который затесался — наряду с великими лентами — в список рекомендованных школьникам к просмотру после уроков) легла книжная серия «Хроники сыска» нижегородского писателя Николая Свечина. Главный герой саги Лыков в ней разве что не был участником «Мстителей»: феноменальная память, дедукция, великолепное владение боевыми искусствами, способность поднимать дома (!), околонеуязвимость к ранениям. Словом, Шерлок Холмс где-то в лондонском баре все это время держал его пиво.

Когда на роль сыщика в «Злых людях» выбрали Рыкова («Я иду тебя искать»), фанаты первоисточника всполошились — мол, актер, конечно, мужественный, но «недостаточно Шварценеггер», должность нижегородского супергероя ему не подходит. Как оказалось, сыскного мастерства поклонникам тут не хватило: Лыков в сериале предстает этаким Джеймсом Бондом из «Казино «Рояль», личностью безэмоциональной и к тому же напрочь лишенной юмора, зато всеспособной и в костюмах с обложки дорогих глянцевых журналов. Причем это ни в коем случае не камень в огород исполнителя роли — в те моменты, когда его персонаж позволяет себе хотя бы капельку эмоций, Лыков как герой внезапно перестает быть картонным сделанным из титана, превращаясь в понятного и вызывающего эмпатию человека. К сожалению, подобное случается довольно-таки редко — видимо, работа такая.

Как и в случае с бондоподобностью главного героя, авторы проекта на максимум выкрутили дань уважения Гаю Ричи: все экшн- и даже некоторые драматические сцены настолько явно вдохновлены фирменным визуалом британца, будто бы только за это мы его и любим, а все эти «песики-песики» лишь огрехи в сценарии.

Спасает ситуацию то, что у сериала, по сути, не оказывается аспектов, которые сделаны просто нормально, — каждый огрех здесь справедливо компенсируется чем-то другим, отличным, что превращает «Злых людей» в достойное развлекательно-детективное кино, позволяющее в себя залипнуть. Например, когда в кадре отсутствуют ричивские таймлапсы, глаз внезапно начинает радоваться от прекрасных исторических костюмов, локаций дореволюционного Нижнего Новгорода, романтическо-жесткого вайба того времени, а мозг — интересной загадки, которую хочется решить раньше сыщика.

Находится управа и на серость этого самого сыщика — прекрасные второстепенные персонажи, их в «Злых людях» хоть отбавляй. Дмитрий Нагиев как рыба в воде чувствует себя в образе подозрительного брата погибшего дворянина — можно и покривляться, и показать драму, идеальное для актера сочетание. Ангелина Стречина («Пищеблок», «Любовь Советского Союза»), играющая его племянницу и потенциальную девушку Лыкова, закрепляет за собой статус самой утонченной и чувственной артистки поколения. Напарники следователя — просто харизматичные герои, которые добавляют сыскному отделу щепотку жизни. Как, впрочем, и его начальник — Александр Лыков, некогда звезда «Улиц разбитых фонарей», продолжает переживать вторую молодость (ранее у него были ярчайшие перформансы в «Трудных подростках» и «Гранде»). Еще здесь есть чудесные Роман Маякин, Ян Цапник, Артем Ткаченко, Вячеслав Пискунов, но это все, конечно, меркнет на фоне участия в проекте Ярослава Могильникова — любимого актера Канье Уэста (к этой характеристике, правда, теперь есть большие вопросы) и того самого легендарного Ералаша из «Слова пацана».

Отдельные лучи добра, пускай и не без слома четвертой стены, хочется отправить Виктории Бычковой (сестра Лыкова, работающая в госпитале) — для актрисы это первая в карьере роль такого хронометража, статуса и масштаба.

В далеком 2019 году автор этих строк решил хоть немного приподнять со дна свое умение выступать на публике и записался на курсы ораторско-актерского мастерства. Там ему очень повезло с преподавательницей по имени Вика — молодой энергичной девушкой, у которой тогда и близко не было достойных ее таланту проектов (и это казалось огромной несправедливостью), зато имелось безграничное желание передать все свои навыки и любовь к жизни даже самым ярым прогульщикам.

Прогульщики, кажется, актерами так и не стали, а вот Вику спустя много лет пригласили на большую роль в один из главных проектов этой весны — и она этой возможностью воспользовалась по полной.

Короче говоря, по результатам проведенного расследования гарантируем: «Злые люди» уж точно не без добрых людей.

Сериал «Злые люди»