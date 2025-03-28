Первый Московский кинофестиваль женского кино в столице: что о нем известно

Вечерняя Москва

Первый Московский кинофестиваль женского кино стартует в столице. Он продлится с 28 по 30 марта 2025 года. Откроется форум российской премьерой последней ленты выдающегося корейского режиссера Ким Ки Дука «Призыв бога», которую закончили за него его коллеги. Подробнее о программе и участниках фестиваля — в материале «Вечерней Москвы».

В столице стартует Первый Московский кинофестиваль женского кино
© Вечерняя Москва

За три дня в кинотеатре «Москино Спутник» будут показаны фильмы, снятые прекрасными представительницами слабого пола. Также состоятся встречи, презентации, круглые столы, мастер-классы и питчинг новых проектов.

В необходимости такого форума уверена его президент — кинокритик, режиссер и сценарист Евгения Тирдатова:

— Женское кино — важная составляющая мирового кинематографа, — говорит Тирдатова. — Наши женщины-режиссеры, такие как Светлана Проскурина, Вера Сторожева, Лариса Садилова, Анна Меликян, Оксана Бычкова и многие другие, известны в стране и во всем мире, их фильмы украшают программы крупнейших кинофестивалей. Всенародной любовью пользуются картины Аллы Суриковой и Светланы Дружининой. Не говоря уже о классиках отечественного кино Кире Муратовой, Татьяне Лиозновой, Ларисе Шепитько.

И хотя трудно и не всегда правомерно делить кино на мужское и женское, нельзя не признать, что феномен женского кино существует, как существует и его специфика, и его проблемы. Феномен не в том слегка снисходительном понятии под названием «дамское», а в том кино, в котором есть мощная жизненная энергия, целеустремленность, эмоциональность. И та самая «женская логика». Тот самый «особый взгляд». А иногда неожиданная ярость, жестокость, вызов — из-за накопившегося гнева против вековой несправедливости по отношению к женщинам. Наша задача — объединить женские силы, считает Тирдатова, дать возможность начинающим женщинам-кинематографистам заявить о себе, поддержать их в профессии, показать тенденции развития женского кино во всем мире. В жюри фестиваля вошли режиссеры Алла Сурикова и Иван Болотников. Зрителям обещают несколько сюрпризов (которые пока не разглашаются), в том числе вручение новой премии независимых кинокритиков «Киноглаз». Премия присуждается по итогам календарного года с целью поощрения лучших достижений в области киноискусства.

В конкурсной программе представлены яркие ленты последних лет:

Во внеконкурсной программе — ретроспектива «Они были первыми» о первых женщинах-режиссерах, ретроспектива фильмов Светланы Проскуриной «Удаленный доступ», а также турецкое кино и ленты ВГИКа и ВКСР.

Помимо этого, в рамках фестиваля планируется ряд деловых мероприятий: мастер-класс оператора-постановщика Ирины Уральской, мастер-класс сценариста Екатерины Тирдатовой, мастер-класс турецкого кинорежиссера Орхана Такеоглу, круглый стол на тему «Проблематика женского кино в современном кинопроцессе», питчинг кинопроектов.

Вход на все показы свободный, без регистрации.

Для тех, кто предпочитает спектакли, 26 марта на сцене Нового театра состоялась премьера постановки «Хорошие фото». Подробнее — в материале «ВМ».

Фильмы и сериалы
Неформат
Юлия Колесник
Ольга Кравченко
Татьяна Мирошник
Ирина Уральская
Лариса Шепитько
Светлана Проскурина
Евгения Тирдатова
Иван Болотников
Кира Муратова
Алла Сурикова
Лариса Садилова
Вера Сторожева
Оксана Бычкова
Анна Меликян
Светлана Дружинина