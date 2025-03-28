В столице стартует Первый Московский кинофестиваль женского кино

Первый Московский кинофестиваль женского кино стартует в столице. Он продлится с 28 по 30 марта 2025 года. Откроется форум российской премьерой последней ленты выдающегося корейского режиссера Ким Ки Дука «Призыв бога», которую закончили за него его коллеги. Подробнее о программе и участниках фестиваля — в материале «Вечерней Москвы».

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За три дня в кинотеатре «Москино Спутник» будут показаны фильмы, снятые прекрасными представительницами слабого пола. Также состоятся встречи, презентации, круглые столы, мастер-классы и питчинг новых проектов.

В необходимости такого форума уверена его президент — кинокритик, режиссер и сценарист Евгения Тирдатова:

— Женское кино — важная составляющая мирового кинематографа, — говорит Тирдатова. — Наши женщины-режиссеры, такие как Светлана Проскурина, Вера Сторожева, Лариса Садилова, Анна Меликян, Оксана Бычкова и многие другие, известны в стране и во всем мире, их фильмы украшают программы крупнейших кинофестивалей. Всенародной любовью пользуются картины Аллы Суриковой и Светланы Дружининой. Не говоря уже о классиках отечественного кино Кире Муратовой, Татьяне Лиозновой, Ларисе Шепитько.

И хотя трудно и не всегда правомерно делить кино на мужское и женское, нельзя не признать, что феномен женского кино существует, как существует и его специфика, и его проблемы. Феномен не в том слегка снисходительном понятии под названием «дамское», а в том кино, в котором есть мощная жизненная энергия, целеустремленность, эмоциональность. И та самая «женская логика». Тот самый «особый взгляд». А иногда неожиданная ярость, жестокость, вызов — из-за накопившегося гнева против вековой несправедливости по отношению к женщинам. Наша задача — объединить женские силы, считает Тирдатова, дать возможность начинающим женщинам-кинематографистам заявить о себе, поддержать их в профессии, показать тенденции развития женского кино во всем мире. В жюри фестиваля вошли режиссеры Алла Сурикова и Иван Болотников. Зрителям обещают несколько сюрпризов (которые пока не разглашаются), в том числе вручение новой премии независимых кинокритиков «Киноглаз». Премия присуждается по итогам календарного года с целью поощрения лучших достижений в области киноискусства.

В конкурсной программе представлены яркие ленты последних лет:

Во внеконкурсной программе — ретроспектива «Они были первыми» о первых женщинах-режиссерах, ретроспектива фильмов Светланы Проскуриной «Удаленный доступ», а также турецкое кино и ленты ВГИКа и ВКСР.

Помимо этого, в рамках фестиваля планируется ряд деловых мероприятий: мастер-класс оператора-постановщика Ирины Уральской, мастер-класс сценариста Екатерины Тирдатовой, мастер-класс турецкого кинорежиссера Орхана Такеоглу, круглый стол на тему «Проблематика женского кино в современном кинопроцессе», питчинг кинопроектов.

Вход на все показы свободный, без регистрации.

Для тех, кто предпочитает спектакли, 26 марта на сцене Нового театра состоялась премьера постановки «Хорошие фото». Подробнее — в материале «ВМ».