Какой киноляп с Николаем Рыбниковым был найден в фильме «Девчата»

В текущем году исполняется 64 года с момента выхода советского фильма «Девчата» режиссера Юрия Чулюкина. Несмотря на всю успешность кинокартины, в ней все равно присутствуют киноляпы. Такую оплошность заметили и в одной из сцен с Николаем Рыбниковым.

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Илья приглашает Тосю на концерт, однако туда ее отказываются отпускать соседки по комнате, поскольку считают, что Илья ей не подходит. В пылу ссоры Надя рвет билеты на концерт, однако когда Тося все же встречается с Ильей, то в руках у героя Николая Рыбникова — два билета, которые тот дает ей на входе.

Второй ляп связан с постельным бельем, которое несет комендант леспромхоза (Михаил Пуговкин), встречая Тосю. У него в руках стопка белья, но когда он заходит в избушку, белье уже скручено в рулон. И еще один киноляп связан с головным убором Ильи.

В приключенческом фильме «Белое солнце пустыни» также нашли несколько киноляпов, которые многие зрители не замечали. Один из них показан в сцене, когда жена Верещагина Настасья, которую играет Раиса Куркина, выбегает к воде, чтобы остановить мужа.