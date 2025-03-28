Актер Бычков рассказал о новом сериале «Афоня»

31 марта на ТНТ выходит сериал про домового "Афоня". Комедия Василия Свиридова с Тимофеем Зайцевым и Виктором Бычковым в главных ролях.

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Сразу скажем, что это не ремейк фильма Данелии 1970-х, где Афоню играл Леонид Куравлев, а самостоятельное произведение, история сказочная.

Валентин Семеныч (Бычков) - скромный пенсионер, бывший педиатр, привыкший к размеренной жизни в старой хрущевке. Но однажды его друг - ворчливый домовой Афоня (Зайцев) - устраивает ему неожиданный подарок: новую квартиру в современном доме. Новоселье приносит не только комфорт, но и множество проблем: жильцы не спешат становиться доброжелательными соседями, а начальство потустороннего ГБУ "Жилищник" требует от Афони срочно навести порядок. Теперь Семеныч и его невидимый приятель вынуждены объединить усилия: дедушка устраивается консьержем, чтобы стать глазами и ушами домового, а Афоня использует свою магию для управления домом.

О съемках в "Афоне" "РГ" рассказал петербургский актер Виктор Бычков, известный как егерь Кузьмич - из фильмов Александра Рогожкина про "национальные особенности", а еще - капитан Картузов ("ПшелТы") в "Кукушке" того же Рогожкина. Позже - "дядя Витя" в легендарной передаче "Спокойной ночи, малыши!".

Фильм еще не вышел, а народ пишет в соцсетях: "Посягнули на святое! Зачем?" У вас тоже первой была мысль, что решили снять ремейк советской комедии?

Виктор Бычков: Я никогда не согласился бы сниматься в ремейке любимого фильма, терпеть не могу эти попытки "повторить". От того, что вы возьмете бывших кавээнщиков, они наденут такие же костюмы, "масочки" и будут повторять все мизансцены любимых старых фильмов, изображать похожие ужимки и прыжки, новое смешное кино не получится. В определенный период была масса удачных пародийных шоу: "Большая разница", "Один в один!", мюзикл "Первый дома", в некоторых я тоже участвовал с удовольствием, это были пародии милые, смешные и немного наивные. Сейчас эти новые "СамоИрония судьбы" и "Иван Васильевич меняет все", новогоднее глумление над "Бриллиантовой рукой" я не понимаю и не принимаю.

Расскажите об Афоне.

Виктор Бычков: Потомственный домовой. Сварливый и раздражительный. Единственный друг моего одинокого героя. Играет его Тимофей Зайцев. Он замечательный актер, волшебный, выходец из КВН, педагог по образованию и актер по призванию, снимался в сериале "Ольга", да так успешно сыграл Чичу, что на него даже отдельный сериал сняли - "Чича". У Тимофея необычная фактура, харизма и бездна обаяния. Сразу как-то на душу лег он. Мы очень сработались и подружились.

Вам было важно, какие партнеры будут в этом фильме? Или сценарий так понравился?

Виктор Бычков: Дело в том, что мы же русские актеры, нам дадут роль, мы должны ее любить. Это в Америке я могу выбрать партнершу, партнера. А у нас нет "института звезд". Возьмите какого-то актера первой величины, он все равно будет вынужден играть с тем, кого ему дадут. И потом я считаю, что не вправе выбирать, с кем мне лучше играть. Я все равно буду механически искать тех, на ком мне удобнее будет отдыхать.

Где снимали фильм?

Виктор Бычков: В Беларуси в прошлом году. В Минске и под Минском я провел два месяца. Кино жанровое, и фактура чистенькой, аккуратной страны подошла создателям больше всего. Там еще есть интересные уголки природы. И все довольно близко. В черте города можно снять приусадебный участок. Одну из сцен снимали на еврейском кладбище в Минске. Мой герой приходит на могилу жены. Меня поразило, что старинное кладбище находится прямо в центре города. Некрополь, существовавший с середины XIX века.

Роли второго, третьего плана играли актеры минских театров, а также киностудии "Беларусьфильм". Они замечательные, сильные артисты и люди хорошие - всегда приходят на помощь. Я когда уезжал, спасибо всем актерам говорил.

Как мы к белорусам, так же и к нам в Питер приезжают сниматься москвичи. Я всегда говорю: "Ребята, в Питере есть актеры-то покруче московских". Поэтому, когда это понимание приходит, ты начинаешь ценить людей, которые на местах работают.

Узнавали вас в Беларуси?

Виктор Бычков: Узнавали. Вспоминали и Кузьмича, и отца Александра. Но белорусы люди скромные, не назойливые. Никто не пристает.

Кто составил компанию вашим героям? Кто снялся?

Виктор Бычков: Еще один выходец из КВН Дмитрий Кожома сыграл моего сына. Очень требовательный к себе, трудно шел к своей роли. Там есть драматические моменты, надо сыграть их. Мне казалось, что он все сделал правильно, справился на отлично.

И Дмитрия Колчина знают по КВН, а также по сериалам "Евгенич", "Большая игра", "Камера! Мотор!" и другим. У него хорошая фактура, эдакий "Вячеслав Невинный", он опытный, знает свои выигрышные стороны. (Они же все с высшим образованием, умные ребята). Димино амплуа - начальник. А здесь он сосед - хам, которого пытается перевоспитать Афоня. Но таких людей не изменить. Сосед просто съезжает из дома, и на этом перевоспитание заканчивается.

Видите, сколько кавээнщиков! Оттуда непросто выйти. Только кажется, что кино рядом лежит. На самом деле это очень далеко. По пальцам можем перечислить людей, которые вышли из КВН и стали хорошими актерами. Юмористические шоу, стендапы - это им ближе. У драматического актера по-другому все.

А любовь будет?

Виктор Бычков: Будет! Я впервые снимался с Анной Ардовой. Помните, как много типажей она играла в скетч-шоу "Одна за всех"? Актриса с большой театральной судьбой. Приходит на картину, зная, как и что будет играть. Но она артистка подвижная, слушает режиссера и трепетно взаимодействует с новым партнером. Прелестная харизматичная женщина и партнерша великолепная! У нас в "Афоне" романтическая связь намечается. С красивыми ухаживаниями…

Моя жена Полина передала Аннушке подарок. У нее такая традиция: дарить брошки моим киноженам, чтобы они на меня глаз не клали. Оберег такой. Не знаю, работает ли это (Рассмеялся). Список достойный: Валюшкина, Орлова, Артемьева и теперь Ардова. Лучшие характерные актрисы России получили в дар портретные вышивки, авторские ручные работы.

Советуете смотреть фильм? И почему?

Виктор Бычков: Фильм необычный для ТНТ, мне кажется. Канал имеет устоявшееся лицо, он такой молодежный, безбашенный, близок иногда к ненормативной лексике, к экстравагантным поступкам, нарядам.

А это кино про жизнь, про людей. Как оставаться человеком, как стать лучше, как не потеряться в жизни. Твоя жизнь влияет на других людей. Хороший человек - это больше, чем профессия. Порой ты даже не заметишь, как другого человека сделал лучше или хуже. В "Афоне" один хороший человек "заражает" своим светом всех. Ты не можешь рядом с ним быть плохим. И даже волшебное существо, фантазийное, будет облагораживаться. Не может злодей остаться до конца злодеичем. Добро побеждает все равно.

Был такой термин во времена Цоя - "папино кино". Цой снялся в фильме "Игла", это шаг вперед, а все остальное - "папино кино", оно ближе к классике, такое устоявшееся: доброе, человечное, там присутствует настоящая дружба и зарождается новая любовь. Хочется, чтобы оно нашло своего зрителя.

Я буду с удовольствием смотреть "Афоню", как зритель воспринимать. Интересно, что получилось в монтаже. Мы играли, а рядом частенько были шум и гам, так как декорации построили на территории бывшего огромного завода, где много арендаторов, нам приходилось нести свои смыслы и чувства через дрели и бедлам, как бывает в только что заселенном доме, где все одновременно делают ремонт. Это мистически совпадало с атмосферой в новом доме в сценарии… Киношные домовые помогут, я верю.

Тем временем

Виктор Бычков и его супруга и арт-директор Полина Бычкова-Белинская издали книгу "РассКузики, или Особенности национального артиста" - рассказы о жизни и становлении артиста и человека, о людях, у которых он учился, оставивших след в его жизни.