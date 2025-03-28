Никита Михалков примет участие в комедии «Батя 2. Дед»

Режиссер, актер, продюсер и сценарист Никита Михалков выступит в роли рассказчика в продолжении народной комедии "Батя" - "Батя 2. Дед". Премьера ностальгической комедии года состоится уже через неделю - 3 апреля.

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Никита Михалков озвучил весь фильм, создавая эффект диалога со зрителем. "Его голос - это голос памяти, которая звучит в каждом из нас, возвращая к людям и словам, когда-то казавшимся строгими, а со временем ставшим самыми главными", - говорят создатели проекта.

Финальные кадры фильма усиливают этот эффект: на титрах появляются настоящие фотографии дедов и прадедов главных звезд фильма, а также всей команды создателей проекта. Не просто кадры, а живая связь поколений, память о тех, кто научил стойкости, честности и любви. Эти фотографии делают историю не просто экранной, а глубоко личной - для каждого, кто помнит своего деда, для всех, кто когда-то слышал родные голоса, учившие жизни.

За многолетнюю карьеру Никиты Михалкова его закадровый голос не раз звучал в российских проектах: от радиоспектакля "Полный поворот кругом" Андрея Тарковского до телесериала "Тихий Дон" Сергея Бондарчука. Последний раз закадровый голос актера можно было услышать в 2020 году в анимационном фильме, созданном на основе дневников "Детской книги войны". Теперь фильмографию актера пополнит и комедийный фильм "Батя 2. Дед" от режиссера Ильи Учителя.

Напомним, что действие фильма "Батя 2. Дед" охватывает сразу три эпохи: наше время, 1990-е и послевоенные 1940-е годы. И все они связаны размышлениями о том, что же такое настоящая любовь.

В главной роли - Евгений Цыганов. Актер появится в картине сразу в двух образах - Деда, а также молодого героя в период Великой Отечественной Войны. Роль маленького Макса вновь исполнил Андрей Андреев, а взрослого Макса - Стас Старовойтов.

Также в ролях: Владимир Вдовиченков, Надежда Михалкова, Степан Девонин, Анастасия Талызина, Соня Петрова, Севастьян Бугаев, Юра Степанов и другие.

Режиссер-постановщик - Илья Учитель.