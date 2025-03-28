Итоги кинофестиваля документального кино «Неизвестная Россия»

Церемония закрытия второго Всероссийского фестиваля документального кино "Неизвестная Россия" состоялась в четверг в кинотеатре "Октябрь". Главный приз фестиваля достался картине "Против ветра" режиссера Татьяны Соболевой, передает корреспондент ТАСС.

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«Наша задача заключается в том, чтобы донести хорошее документальное кино до зрителей. Жюри проделало очень непростую работу. Коллеги поделились, что им было сложно определять победителей - в каждой из номинаций была настоящая борьба», — сказал на церемонии вице-президент Ассоциации продюсеров зрительского документального и корпоративного кино и президент фестиваля Вячеслав Гольдфельд.

Гран-при "Неизвестной России" получила кинолента режиссера Татьяны Соболевой "Против ветра". Она повествует о судьбе народа, проживающего на Южном Кавказе. Героям предстоит справиться с экологической катастрофой. Они также сталкиваются с проблемами потери идентичности и национального языка.

Победители в основных номинациях

Кроме того, в рамках церемонии закрытия были объявлены победители фестиваля почти в десяти номинациях. Так, лауреатом в категории "Открываем Россию заново" стал фильм Анастасии Тарасовой "Территория привязанности". В нем поднимаются вопросы сохранения и развития заповедников.

Победителем в номинации "История" стала кинолента, посвященная народному художнику СССР и одной из первых женщин в числе художников-постановщиков Людмиле Кусаковой. Фильм получил название "Тени за кадром". Его режиссером выступил Иван Батурин.

В номинации "Этнокультура" приз достался картине Ивана Власова и Никиты Сташкевича "У ветра нет хвоста". Действия ленты разворачиваются на территории Западной Сибири. В центре сюжета - семья ямальских кочевников. Картина рассказывает о повседневной жизни и традициях кочевого народа. Особый акцент в фильме сделан на местном подходе к образованию детей.

Лауреатом в номинации "Производственно-технологическое кино" стал фильм "Бюро", режиссером которого выступил Пабло Рохас. Картина повествует о жизни молодых архитекторов. В номинации "Научно-популярное кино" победу одержала лента "Влюбленные в математику" Ольги Ажнакиной. Посмотрев фильм, зрители узнают о судьбе ученых, посвятивших всю свою жизнь точным наукам.

В номинации "Характеры" победу одержал фильм режиссера Елены Ласкари "Можно, я не буду умирать?". Работа призвана осветить непростую тему - фильм рассказывает о взаимоотношениях матери с ее неизлечимо больной дочерью.

Питчинг

В ходе церемонии также были оглашены итоги питчинга, проводившегося в рамках фестиваля. Главный приз на развитие проекта и комплектацию команды составил 350 тыс. рублей. Его получил Сергей Меркулов, продюсирующий фильм "Регистр жизни".

Кроме того, обладателями наград стали Юлия Киселева с картиной "В поисках сенсорной депривации" и Мария Педько с лентой "Играет дядя Миша". Первый проект получит 250 тыс. рублей на дальнейшее развитие идеи, второй - 200 тыс. рублей на разработку и создание анимационных элементов.

Жюри

В 2025 году работы участников фестиваля оценивало сразу два жюри: основное конкурсное и зрительское. В первое вошли профессиональные кинематографисты. Его председателем стала режиссер и продюсер Саида Медведева. Зрительское жюри же было сформировано из культурных деятелей. В его число вошли народные артисты РФ Михаил Пореченков и Юрий Стоянов, писатель Александр Цыпкин и заслуженный артист РФ Евгений Маргулис.

О фестивале

Всероссийский фестиваль документального кино "Неизвестная Россия" проходил с 20 по 27 марта на экранах кинотеатров "Октябрь" и "Москино. Жуковский". Всего в конкурсной программе было представлено 40 фильмов. Фестиваль проводился при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Ассоциации продюсеров зрительского документального и корпоративного кино.

ТАСС - генеральный информационный партнер фестиваля.