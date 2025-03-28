Какие фильмы выходят в кино и онлайн в апреле 2025 года

Газета.Ru

Вторая совместная работа авторов «Падения империи» Алекса Гарленда и Рэя Мендосы, повторный прокат коэновского хита «Внутри Льюина Дэвиса», монстр-муви про подводников с Александром Петровым, новый боевик режиссера «Рейда» с Томом Харди, а также комедийный ужастик с Дженной Ортегой и Полом Раддом. «Газета.Ru» изучила, какие фильмы выходят в кино и онлайн в апреле, и рассказывает о самых интересных.

Главные кинорелизы в апреле 2025 года
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«Смерть единорога» (Death of a Unicorn), реж. Алекс Шарфман

  • Где и когда смотреть: в кино — с 3 апреля.

Комедийный ужастик про отца и дочь (Пол Радд и Дженна Ортега), которые случайно сбивают детеныша единорога по дороге в резиденцию семьи Леопольд, сколотившей состояние в фармацевтике (Ричард Э. Грант, Теа Леони и Уилл Поултер). После этого за героями начинают охоту родители волшебного существа. В продюсерах — автор «Реинкарнации» и «Солнцестояния» Ари Астер.

«Внутри Льюина Дэвиса» (Inside Llewyn Davis), реж. Итан и Джоэл Коэны

  • Где и когда смотреть: в кино — с 10 апреля.

Повторный прокат музыкальной черно-комедийной драмы братьев Коэн, навеянной мемуарами фолк-исполнителя Дэйва ван Ронка. В центре сюжета — фолковый музыкант Льюин Дэвис (Оскар Айзек), который с большим трудом пытается добиться успеха на сцене и в жизни.

«Под огнем» (Warfare), реж. Рэй Мендоса и Алекс Гарленд

  • Где и когда смотреть: в кино — с 10 апреля.

Военный боевик Рэя Мендосы, выступавшего консультантом при производстве выдающегося триллера Алекса Гарленда «Падение империи» (здесь постановщик разделил с начинающим кинематографистом режиссерское кресло). Лента снята по мотивам воспоминаний самого Мендосы, бывшего «морского котика», об операции времен Иракской войны, в которой он принимал участие. В актерский состав ленты вошли Д'Фарао Ун-А-Тай (он сыграл самого Мендосу), Космо Джарвис, Уилл Поултер, Кит Коннор, Чарльз Мелтон и Джозеф Куинн.

«Кракен», реж. Николай Лебедев

  • Где и когда смотреть: в кино — с 17 апреля.

Российский ответ на вопрос, кто проживает на дне океана: в монстр-муви Николая Лебедева («Легенда № 17») подводники под руководством героя Александра Петрова отправляются на поиски пропавшей субмарины, а встречаются лицом к лицу с ужасающим чудищем из глубин северных вод.

«Рейс навылет» (Fight or Flight), реж. Джеймс Мэдиган

  • Где и когда смотреть: в кино — с 17 апреля.

Боевик про наемника (Джош Хартнетт), который берется арестовать международную преступницу (Чаритра Чандран) на борту самолета, однако вынужден встать на ее защиту, когда оказывается в окружении людей, намеренных убить их обоих.

«Горная невеста» (Vermiglio), реж. Маура Дельперо

  • Где и когда смотреть: в кино — с 17 апреля.

Драма итальянской постановщицы Мауры Дельперо о дезертире, который в 1944 году попадает в удаленную горную деревеньку и влюбляется в дочку местного учителя. Оператором картины выступил Михаил Кричман, снимавший все фильмы Андрея Звягинцева.

«Опустошение» (Havoc), реж. Гарет Эванс

  • Где и когда смотреть: в кино — с 25 апреля.

Новый экшн-триллер автора дилогии «Рейд» и сериала «Банды Лондона» Гарета Эванса. В центре сюжета — полицейский (Том Харди), который с боем прорывается сквозь криминальное подполье, чтобы спасти сына политика, и одновременно распутывает паутину коррупционного заговора в своем городе. Вместе с Харди в картине снялись Форест Уитакер, Тимоти Олифант и Луис Гусман.

Фильмы и сериалы
Рейд
Внутри Льюина Дэвиса
Реинкарнация
Ари Астер
Дженна Ортега
Джош Хартнетт
Пол Радд
Тимоти Олифант
Уилл Поултер
Михаил Кричман
Гарет Эванс
Николай Лебедев
Джоэл Коэн
Итан Коэн
Оскар Айзек
Александр Петров
Форест Уитакер
Алекс Гарленд
Андрей Звягинцев