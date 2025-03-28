Алан Ритчсон рассказал, как потерял сознание на съемках «Джека Ричера»

Исполнитель роли Джека Ричера в одноименном сериале Алан Ритчсон поделился подробностями о том, как получил серьезную травму во время съемок финальной сцены третьего сезона. Хотя его персонаж кажется непобедимым, сам актер напомнил, что он всего лишь человек, и рассказал о моменте, когда был нокаутирован во время выполнения трюка.

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«Мы отработали движение камеры. Меня подняли, и партнер так сильно швырнул меня через стол, что я пробил его насквозь и улетел, кажется, прямо в седьмой круг ада», — рассказал Ритчсон в интервью Entertainment Weekly.

Этот эпизод стал для актера настоящим испытанием, буквально выбив его из колеи.

«Когда я пришел в себя, мне пришлось сказать детям, что чувствую себя отлично, потому что они были на съемочной площадке, и я не хотел, чтобы они подумали, будто папа умер и с ним что-то не так. Это были худшие несколько минут в моей жизни. Очухался я только через полтора дня», — продолжил он.

Ритчсон также признался, что съемки этой сцены предшествовали серьезному спору с его командой.

«Идея была в том, чтобы зритель просто смотрел, как Ричера пять минут кряду избивают, словно тряпичную куклу. Это весело. И тут у меня возникает блестящая идея снять трюк так, чтобы камера была постоянно на моем лице, пока меня швыряют через стол на полу сарая. Я хотел, чтобы аудитория знала, что я делаю это для нас. Я принимаю удар за Ричера. Все были против: «Ты погибнешь, мы не будем это делать, потому что это слишком сильно тебя травмирует». Они предлагали: «Снимем это с каскадером, а камеру поставим на пол». А я сказал: «Нет»», — сказал актер.

На съемки этой боевой сцены ушло три недели, оказавшимися изнурительными.

«Это была всего одна трехсекундная часть в 28 минутах материала, чтобы вы понимали, какой была моя жизнь эти три недели. Это было настоящее веселье», — заключил он с ноткой иронии, подчеркивая, насколько насыщенными и сложными были эти дни на съемочной площадке.

Третий сезон «Джека Ричера» завершился вчера. Уже снимается четвертый.