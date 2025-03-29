В Москве снимают сериал «Айда!» о легендарной казанской ОПГ

Начался московский блок съемок криминальной драмы "Айда!" о формировании и разгроме крупнейшей казанской ОПГ "Тяп-Ляп" в конце 70-х. Режиссер проекта - Олег Асадулин. На новых кадрах со съемочной площадки - герои Владимира Вдовиченкова ("Батя", "Чемпион мира"), Даниила Воробьева ("Жить жизнь", "Медиатор"), Екатерины Климовой ("Атом", "Горький 53"), Павла Ворожцова ("Лихие", "Беспринципные") и Алексея Онежена ("Первый раз", "Плакса").

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Сериал снимается для онлайн-кинотеатра START и телеканала НТВ при поддержке Института развития интернета и Республики Татарстан.

"Айда!" впервые раскроет детали, которые ранее не были известны широкой публике. В частности, речь пойдет о том, как впервые в СССР в конце 70-х появилась первая советская организованная преступная группа нового образца - братва. Авторы проекта поднимают вопрос о том, как идеологический разрыв и отсутствие диалога между ослабевающей советской властью и обществом - молодежью, в первую очередь - привели к формированию этого явления. Банда "Тяп-Ляп" держала в страхе город, а апогеем ее криминальной деятельности стала знаменитая "пробежка" - массовое нападение на обычных советских граждан, когда, вооружившись обрезами, пистолетами и арматурой, члены банды вышли на главную улицу Новотатарской слободы Казани и начали нападать на всех подряд.

Это стало настоящим вызовом для милиции Татарстана, и она приняла его, возбудив первое в СССР после смерти Сталина уголовное дело о бандитизме.

В основу сценария сериала легла подлинная история, а у большинства героев драмы есть реальные прототипы. Главный консультант проекта - генерал-лейтенант милиции Савелий Тесис, который был членом оперативно-следственной бригады по делу "Тяп-Ляп" в 1978-1980-х годах.

Согласно синопсису сериала, подросток из привилегированной семьи, Гриша (Алексей Онежен), переезжает с родителями из Волгограда в Казань и оказывается в эпицентре войны уличных банд. Он чужой в этом мире, но, чтобы выжить, вынужден выучить его жестокие правила. Неожиданным наставником Гриши становится идеолог банды "Тяп-Ляп" Захаревич (Даниил Воробьев) - умный, образованный и амбициозный манипулятор, усилиями которого подростки охотно вступают в группировку. Единственный, кто осознает надвигающуюся угрозу, - начальник уголовного розыска Никонов (Владимир Вдовиченков). Ему потребуется время, чтобы понять, что это не просто криминальный всплеск, за которым стоят нерядовые фигуры, а начало масштабных процессов, способных разрушить страну.

По описанию создается впечатление, что зрителя ждет своеобразное продолжение сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", но нужно будет посмотреть проект, когда он будет готов.

Прямая речь

Павел Ворожцов, актер: