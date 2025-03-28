Актер Джесси Гарсиа рассказал об «Одиссее» Кристофера Нолана

Джесси Гарсиа («Пятнадцатилетняя», «Обжигающе горячий») пообщался с журналистами издания The Hollywood Reporter. В ходе разговора он заявил, что предстоящий фильм «Одиссея» Кристофера Нолана будет новаторский и эпичный.

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Какого персонажа Гариса сыграет в следующей ленте Нолана пока неизвестно.

Это будет эпично. На экране появятся новаторские вещи, которые никто никогда раньше не показывал… Получить предложение сняться в фильме Нолана было просто невероятно.

«Одиссея» расскажет эпическую мифологическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. У ленты будет звёздный актёрский состав: вместе с Мэттом Дэймоном в фильме снимутся Том Холланд, Зендея, Роберт Паттинсон, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон и Джон Бернтал.

«Одиссея» Кристофера Нолана выйдет в прокат 17 июля 2026 года.