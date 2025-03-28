Стало известно, когда выйдет фильм по The Legend of Zelda

Фильм по The Legend of Zelda выйдет 26 марта 2027 года. Компания Nintendo раскрыла дату премьеры экранизации в своих соцсетях.

© Чемпионат.com

Режиссёром предстоящей картины выступит Уэс Болл, снявший трилогию «Бегущий в лабиринте». Продюсерами ленты станут Ави Арад и создатель The Legend of Zelda Сигэру Миямото.

Актёрский состав и детали сюжета фильма The Legend of Zelda пока неизвестны. Финансированием фильма Nintendo и Sony Pictures займутся вместе. Sony Pictures Entertainment будет прокатывать ленту во всём мире. Ко всему прочему, ранее Болл заявил, что понимает, насколько франшиза важна для фанатов, поэтому не хочет их подвести.