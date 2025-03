Каким получился боевик «Мастер» от режиссера «Пчеловода»

В российский прокат вышел боевик «Мастер», снятый творческим дуэтом экшен-хита «Пчеловод»: режиссером «Отряда самоубийц» Дэвидом Эйером и актером Джейсоном Стейтемом. Последний сыграл прораба и экс-морпеха, который соглашается взяться за старое, чтобы вернуть похищенную дочь своих работодателей. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков увидел в «Мастере» поэтичный фильм, который обязан прийтись по душе всем поклонникам брутального британского артиста и автора мудрых афоризмов.

Левон Кейд (Джейсон Стейтем) — бывший британский морпех, который осел в Чикаго, завязал с кровавым прошлым и устроился прорабом в небольшую строительную контору. Теперь он сводит концы с концами, одновременно стараясь сохранить опеку над дочкой Мерри (Айла Ги). Все это, как водится, лишь до поры до времени: судьба и совесть вынуждают его взяться за старое, когда сообщники русской мафии похищают Дженни (Арианна Ривас), дочь его работодателей (Майкл Пенья и Ноэми Гонсалес). Тогда Кейд соглашается самостоятельно разыскать преступников и вернуть девушку домой.

Сердце всегда радуется при виде зарождающихся творческих тандемов. Не успел толком отгреметь прошлогодний экшен «Пчеловод», как режиссер Дэвид Эйер («Отряд самоубийц», «Короли улиц») и «заслуженный артист» России Стейтем уже возвращаются с новым боевиком, довольно бессовестно содранным с «Джона Уика». И снова метят в народные хиты.

Глобально «Мастер», понятно, плюс-минус тот же самый фильм, что и «Пчеловод». Однако дьявол в деталях: новая лента кажется работой чуть более тонкой и причесанной. Вместо ярко выраженной иронии «Пчеловода», — картины неровной, но навеки вписанной в историю кинематографа уже одной великой фразой to bee or not to bee, — здесь Стейтем и Эйер большую часть дороги стараются держать каменные лица. Первый час лента существует как бы в традициях школы Сильвестра Сталлоне — изначального автора местного сценария, который несколько лет назад взялся адаптировать книжный цикл о приключениях Левона Кейда (не стоит удивляться: литературный первоисточник есть даже у «Крепкого орешка», а сага Чака Диксона, писателя и комиксиста, известного историями про Карателя и Бэтмена, сегодня насчитывает порядка дюжины романов, так что вполне заряжена на кинофраншизу).

В общем, подлинная сущность «Мастера» проступает постепенно — очарование ленты обладает накопительным эффектом. Сперва случается грандиозный выход Дэвида Харбора («Очень странные дела», «Громовержцы*»), который изображает бывшего сослуживца Кейда — потерявшего зрение, но при этом, разумеется, сохранившего и чувство юмора, и умение метко стрелять из лука. Затем в кадре возникает персонаж Джейсона Флеминга — первый из череды по-уиковски пестрых шишек русской мафии (что она русская, впрочем, понять при просмотре сложно, поскольку в отечественном прокате картина залита дубляжем, как бетоном). И хотя в этом фильме никто с пчелами не возится, тут все равно, так скажем, льется мед в глаза: давным-давно Стейтем и Флеминг снимались у Гая Ричи в «Картах, деньгах, двух стволах» и «Большом куше», а в последний раз делили кадр целых 20 лет назад во втором «Перевозчике» (где Флеминг тоже играл злого русского), так что их тарантиновская сцена со стулом оборачивается трогательным реюнионом.

Настоящая же поэзия вплетается в ткань ленты, когда Стейтем начинает методично избавляться от крупных объемов наркотиков. Покупаются они вроде бы для дела, однако это не точно: суть поступков Кейда, признаться, очевидна не всегда, по сюжету он движется скорее на вайбе, временами «Мастер» — это постнарративное кино, которое потихоньку приподнимается от Земли. Так вот, сверточек в речку, пакетик в раковину — и на подступах к финальному побоищу окружающую среду наконец безвозвратно поднакрывает. Вдруг оказывается, что герои все спешат, бегут куда-то — мимо белого яблока Луны, которая шпарит с неба безразмерно расширенным зрачком, помещая «Мастера» в неизведанное пространство между фильмами «Брюс Всемогущий» Тома Шедьяка и «Меланхолия» Ларса фон Триера. Саундтреком этого действа становится, конечно же, эпичная оркестровка бетховенской «Лунной сонаты» — настолько важного в рамках «Мастера» произведения, что Стейтем в начале даже специально подчеркивает, произнося грандиозное: «Лунная соната»… очень красиво…» Как говорит Сет Роген в замечательном сериале «Киностудия», все любят закольцовку. А уж такую обезоруживающую — тем более.

В нестабильном мире артисты стейтемского пошиба, — своего рода киношные эквиваленты группы AC/DC, которая 50 лет подряд гениально записывает одну и ту же песню, — чрезвычайно важны. В каком-то смысле «Мастер» — маленький шаг для Стейтема, но огромный скачок для человечества.

Оригинальное название: A Working Man

Дата выхода в России: 27 марта 2025 года

Продолжительность: 116 минут

Режиссер: Дэвид Эйер

В ролях: Джейсон Стейтем, Арианна Ривас, Максимилиан Осински, Андрей Каминский, Дэвид Харбор, Джейсон Флеминг, Грег Колпакчи, Петр Витковский, Майкл Пенья, Ноэми Гонсалес, Эмметт Скэнлэн, Ив Мауро, Коки Фалкоу, Чиди Аджуфо, Мераб Нинидзе, Макс Крус, Рики Чемп, Ричард Хип, Айла Ги

