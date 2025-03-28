Что не так с новой «Белоснежкой»

Придумавшие сказку про Белоснежку братья Гримм были совершенно неполиткорректны. Сегодня все дамы мира их бы закидали гнилыми яблоками.

Ну смотрите: Белоснежка зачем-то приводит в порядок запущенную хату этих вздорных гномов - словно услуживать мужскому полу и есть призвание женщины. Затем мечтает о Прекрасном принце, словно замужество - цель жизни. Затем незнакомый ей юноша без спроса ее целует, когда она спит вечным сном. И, наконец, это последнее дело - хвастать белизной кожи, тоже мне преимущество! Так что в новом фильме героиню назовут Белоснежкой не потому, что белая, а потому, что родилась во время пурги. И позовут на эту роль смугловатую Рэйчел Зеглер - дочь мамы из Колумбии и папы из Польши.

Задуман ремейк классического анимационного фильма 1937 года, но с живыми актерами. Режиссер Марк Уэбб и большая компания сценаристов педантично, по пунктам учли требования новейших времен. И прежде всего требования феминизма: Белоснежка теперь не страдающая красавица, покорно ждущая своего Принца с его спасительным поцелуем. Она достойная дочь своих царственных родителей, борец за освобождение от тиранических козней злой Мачехи и за счастье своего народа. Финальный ее марш на императорский дворец, ее пропагандистские речи прирожденной смутьянки вызывают в памяти отзвуки Французской революции и легендарных дев со знаменами наперевес.

Любовь здесь побоку. Да, Белоснежка чувствует некие позывы плоти при виде смышленого юноши, но после спасшего ее поцелуя мгновенно о нем забывает и устремляется спасать народ. Да и юноша теперь не балетно-абстрактный Принц, а предводитель банды разбойников, тоже борец за справедливость - новый Робин Гуд, в счастливом хеппи-энде присягающий на верность победившей императрице, - в этой роли подчеркнуто земной Эндрю Бернап.

Мужской пол вообще играет в фильме роль пассивную, подчиненную. Все могущество злой королевы-мачехи (Галь Гадот), разъяренной появлением конкурентки ее красоте, зиждется на покорности охранников, склоняющих головы перед любым ее вздорным приказом. Сами они соображать неспособны и обращают оружие против своей угнетательницы только когда Белоснежка в пламенной речи напомнит о традициях их отцов, о том, какое ничтожество они защищают. Да и бывший Принц, ныне Робин Гуд, действует бессистемно, ворует во дворце продукты, пока вовремя встреченная Белоснежка не снабдит его верными ориентирами, направив его борьбу в более конструктивное русло. "Моя Белоснежка хотела бы стать бесстрашным лидером, а не мечтать о настоящей любви", - подтвердила антисексистский пафос фильма сама Рэйчел Зеглер. По другим ее интервью ясно, что актриса вообще предпочла бы обойтись без любовной линии с Принцем, в котором она видит потенциального абьюзера, и само существование которого противоречит всем устоям феминизма.

В фильме 1937 года Дисней первым доказал, что анимация может быть полнометражной и полноценной, и что она неразрывно связана с музыкой. Любимые всеми мелодии от Марша гномов до лирической песни Белоснежки в фильме сохранены и даже снабжены впечатляющим набором новейших компьютерных эффектов, доказывая целесообразность съемок ремейка на современном техническом уровне. Эти сцены в новой "Белоснежке" очень хороши, но вот беда: на таком роскошном фоне музыка, написанная Джеффом Морроу, кажется на удивление безликой и стандартной. Она делает всю первую часть картины томительно скучной экспозицией - нет увлекательных ритмов, а хорошую мелодию сегодня придумать, вероятно, не легче, чем хороший новый сюжет.

В этой экспозиции сценаристы вводят мотив другой популярной сказки - о Золушке: укокошив мужа, новоявленная королева озабочена только рейтингом своей красоты, а падчерицу вынудила сменить принцессины прикиды на передник и мыть дворцовые полы. Казалось бы, такое попурри из хорошо знакомых сказок должно нас радовать - но почему-то наводит на мысль об отсутствии у авторов воображения и, стало быть, сразу занижает планку ожиданий.

И о гномах. Как известно, на почве новой политкорректности здесь даже разразился скандал: низкорослых актеров возмутила сама идея вывести их сказочных собратьев на всеобщее увеселение. Так что упоминание о гномах из названия картины пришлось убрать. В конце концов студия приняла решение для этих ролей использовать компьютерную анимацию. Теперь гномы уже не выглядят столь сказочными, как в классическом фильме, и больше напоминают гротескно живых кукол, которые безуспешно хотят быть обаятельными. Но актеры-карлики снова были недовольны: из-за особенностей их внешности у них и без того мало ролей, а тут они лишились столь интересных возможностей себя проявить.

Получился не фильм, а чересполосица сцен очень хороших, очень плохих и никаких. Очень хорошие связаны с воплощением на новом уровне знакомых сцен и коллизий - эпизодов с лесными зверушками, с поющими гномами, танцы, заново аранжированные песни из старого фильма. Никакие - это тормозящие действие эмоционально нейтральные сцены во дворце. Ну, а откровенно плохие возникли в результате бесчисленных конъюнктурных уступок новым временам, полностью лишивших картину того ощущения творческой свободы и непосредственности, которое сделало диснеевский фильм 1937 года шедевром на все времена.

Смотреть новинку или не смотреть? Думаю, смотреть обязательно - частично для удовольствия. И заодно - для лучшего понимания идеологически напористых процессов, разрушающих ныне лишенное крыльев искусство кино.