«Война — это ад»: первые критики в восторге от боевика «Под огнём» Алекса Гарленда

Чемпионат.com

Первые критики уже успели посмотреть и составить мнение о боевике «Под огнём» Алекса Гарленда. Сюжет ленты расскажет о команде «Морских котиков», выполняющей миссию в Ираке середины 2000-х годов, когда их задание оборачивается катастрофой. Протагонистом выступит Рэй Мендоза, который прослужил более 16 лет в составе элитного подразделения и был награждён Серебряной звездой.

Первые критики оценили боевик «Под огнем» Алекса Гарленда
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Рецензенты отлично приняли фильм. К примеру, на агрегаторе Rotten Tomatoes картина получила 90% «свежести». Обзорщики хвалят ленту за реалистичное изображение реальных боевых действий и убедительный антивоенный посыл.

Что пишут первые рецензенты о боевике «Под огнём» Алекса Гарленда:

  • "«Под огнём» не стремится объяснить, оправдать или осудить истоки военных конфликтов. Вместо этого фильм пытается изобразить реальные сцены боя настолько точными, насколько это вообще возможно".
  • "На удивление фильм полностью непредвзят, поэтому показывает все события с максимально правдивой и ужасающей стороны".
  • "«Под огнём» — это фильм, который сложно полюбить в традиционном смысле этого слова, но это тот тип кинолент, которым можно с лёгкостью восхищаться".
  • "Абсолютное техническое совершенство и невероятная актёрская игра вызывают неподдельное сопереживание. Фильм воспринимаешь как чистый человеческий опыт в самых адских обстоятельствах".

Премьера ленты в кинотеатрах России состоится 10 апреля.

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