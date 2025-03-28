Как «Белоснежка» оправдала худшие ожидания: обзор спорного ремейка

Ремейк «Белоснежки» с самого анонса собрал вокруг себя повышенное внимание. И дело не в высоких ожиданиях, а в череде скандалов и недовольств. Но, несмотря ни на что, в сердцах преданных фанатов Disney теплилась надежда на чудо. Что ж, в этот (очередной) раз магия, ранее присущая мышиной студии, не сработала. Почему? Рассказываем в обзоре от Тлум.Ру.

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О чём?

Наверняка сказка о принцессе и её злой мачехе знакома каждому. Итак, есть королевская семья: добрый Король с Королевой и их дочь — Белоснежка. В королевстве царит мир и любовь, но со временем Королева умирает от болезни, а Король женится на злой красавице-колдунье. Вскоре правитель уходит в военный поход, из которого больше не возвращается, а его новая жена превращает падчерицу в служанку. Пока что всё чин чином.

А дальше начинаются сюжетные нововведения: Королева не скрывает намерения избавиться от падчерицы, любовным интересом Белоснежки становится разбойник, да и сама принцесса ведёт себя воинственно и яростно, открыто бросая вызов мачехе-колдунье. Далее без спойлеров не обойдётся, но, если честно, они маловероятно испортят впечатление сильнее, чем сам фильм. Но давайте разбираться по порядку.

Плюсы фильма

Положительных сторон у ремейка мало, однако не отметить их было бы несправедливо.

Фильм начинается в духе классических сказок Disney: зайчики, белочки и ёжики листают сказочную книгу. Эта сцена отзывается лёгким трепетом внутри. Красивые сказочные фоны и симпатичные анимированные зверюшки изо всех сил стараются создать волшебное настроение. Очень жаль, что этих усилий недостаточно.

Вторым плюсом можно назвать развитие отношений между принцессой и разбойником. Оно всё же есть. Герои общаются между собой, подкалывают друг друга, заступаются друг за друга, из-за чего у них выстраивается эмоциональная связь. И в «поцелуй истинной любви» верится гораздо больше, чем в истории 1937 года.

Минусы фильма

№ 1. Белоснежка

Во-первых, хочется сказать пару слов об имени принцессы. С учётом выбора актрисы на главную роль создателям «Белоснежки» было необходимо обосновать имя девочки по-новому. И вот оно, гениальное решение: в день, когда Белоснежка родилась, шёл снег. Создатели не забывают напоминать зрителю об этом знаменательном событии постоянно, песни о снегопаде звучат на протяжении всей ленты. Обоснование достаточно слабое, на наш взгляд.

Сама принцесса и её поведение также оставляют ряд вопросов. Она не боится пойти навстречу разбойникам, легко бросается в бой с вооружёнными стражниками, непринуждённо запрыгивает на коня. И эта же девушка позволяет Злой Королеве помыкать собой? Как это возможно? Если бы Белоснежка после побега из замка прошла долгий путь преображения, чтобы стать смелее и сильнее, такая разница в характере была бы уместна. Но принцесса изначально смелая и дерзкая, она не стесняется заставлять гномов убираться в их же доме, хамит разбойникам и подтрунивает над их главарём. Сложно представить, что эта же героиня много лет жила в замке в качестве прислуги.

№ 2. Песни

Музыкальные номера достаточно слабые, новые песни не впечатляют и не запоминаются, их содержание тоже сомнительное. Например, в тексте одной из них сделан акцент на том, что Белоснежка должна быть бесстрашной, смелой и другой. Звучит этот посыл странно, хотя бы потому, что исходит от Короля, когда королевская семья ещё была полной, а жизнь в Королевстве — лёгкой и безмятежной. Зачем принцессе в такой идиллии быть другой? Или, может быть, Король о чём-то догадывался?

№ 3. Классические сцены

Сложно было без замирания сердца смотреть на то, как в оригинальном мультфильме Злая Королева обнаруживает в юной принцессе соперницу, после чего Белоснежка мечется по лесу, находит пристанище в домике гномов и, приняв отравленное яблоко, засыпает навек. Что же ждёт зрителей в фильме?

Посмотрев за ворота замка (что мешало ей сделать это раньше?) вслед убегающему разбойнику, Белоснежка «пробудилась», мир озарил свет её глаз, и стала принцесса прекрасней всех на свете благодаря своему доброму сердцу. Именно так теперь звучат слова Волшебного зеркала, побуждающие Злую Королеву объявить охоту за падчерицей.

А помните, как старательно мачеха-колдунья скрывала свои намерения в адрес законной наследницы престола в оригинале? Забудьте. Здесь Королева публично отчитывает Охотника за то, что он не убил принцессу, при всём дворе не тая своего желания от неё избавиться (под конец эти речи она повторит и при простых горожанах). А после — посылает на поиски беглянки вооруженные отряды солдат, которых вовсе не смущает такой приказ.

В детстве вас пугали долгие странствия напуганной девушки по лесу, полному кошмаров? Не переживайте, в ремейке этой сцене выделят крошечную крупицу общего хронометража. А после наглая принцесса просто завалится спать в чужом доме, чтобы, проснувшись, заставить гномов самостоятельно убираться, пока она будет командовать и насвистывать (мало им тяжёлой работы в шахтах).

Что насчёт отравленного яблока? Заколдованная девушка даже выспаться толком не успеет, как будет разбужена поцелуем любви и ринется в город, полная сил открыто противостоять своей мачехе.

№ 4. Злая Королева

Мы уже упомянули то, что колдунья не скрывает от людей желания убить принцессу. А ещё она открыто колдует, и источник её магии — её красота, именно поэтому женщина решает устранить конкурентку на титул прекраснейшей. Что иронично, после «пробуждения» Белоснежки силы Злой Королевы не становятся меньше.

На протяжении всего фильма колдунья упорно повторяет речи и песни о том, что правитель должен быть сильным. Несгибаемая воля к достижению своих целей — чётко прописанная черта характера этого персонажа. Но в своей финальной сцене она, обиженная ответом, просто разбивает Волшебное зеркало и погибает от его магической отдачи. Очень глупо и нелогично.

№ 5. Финал

Горожане, как только Белоснежка входит в город, молча идут за принцессой к замку. Злая Королева устраивает невразумительное представление, итогом которого становится удар по Волшебному зеркалу. А гномы и разбойники успевают захватить замок, полный вооружённых солдат. Что вообще происходит?

Что можно сказать в итоге? Фильм, несмотря на немногочисленные плюсы, не цепляет. Он бездушный, нелогичный и неинтересный. Самую мягкую и добрую из принцесс лишили главных качеств, за которые она полюбилась сотням зрителей — наивности и готовности помогать другим, ничего не ожидая взамен. Не осталось ни следа от нежной и заботливой натуры, решившей навести порядок в лесном домике, чтобы сделать приятное его обитателям, и по-доброму относившейся к старушке, протягивающей ей отравленное яблоко.

Скорее всего, о «Белоснежке» забудут через пару месяцев, или будут вспоминать только как об одном из провальных проектов студии Disney.