Вышел локализованный трейлер фильма «Заведи меня»

Локализованный трейлер и дату российской премьеры фильма «Заведи меня» (Turn Me On) обнародовала 28 марта 2025 года кинокомпания «Наше кино». Главные роли романтическо-фантастической комедии режиссера Майкла Тибурски исполнили Бел Паули, Ник Робинсон, Люк Кирби, Гриффин Ньюман, Неста Купер Джастин Х. Мин, Патти Харрисон, Д’арси Карден и другие.

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В центре сюжета молодая пара Джой и Уильям (Паули и Робинсон), которая живет в прекрасном будущем, где не существует никаких проблем: войн, голода, боли и страданий. В этом мире нет места эмоциям, но зато он стабилен и надежен. Чтобы поддерживать в нем порядок, люди принимают специальные витамины, которые позволяют держать чувства и собственные желания под контролем. Однажды Джой вынуждена прекратить принимать лекарства, в результате чего открывает для себя совершенно новый мир, полный счастья, грусти, гнева и радости. Впервые испытывая любовь и удовлетворение, вместе со своим партнером Уильямом она начинает разбираться с новыми эмоциями и всем, что следуем вместе с ними.

Мировая премьера «Заведи меня» состоялась в сентябре 2024 года на 72-м международном кинофестивале в Сан-Себастьяне, где получила приз в номинации «Молодежное жюри». В российский прокат фильм выйдет 24 апреля.