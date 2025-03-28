Как голливудские студии зарабатывают на ИИ-трейлерах своих фильмов

На YouTube полно фейковых трейлеров фильмов, которые сделаны с помощью нейросетей. В подобных роликах разворачиваются совершенно безумные события: Джека Доусона из «Титаника» достают ожившего со дня океана, Дуэйн «Скала» Джонсон примеряет роль Кратоса, а Генри Кавилл примеряет костюм спартанца в триквеле серии.

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Пример такого ролика

Видео доступно на YouTube-канале Screen Culture. Права на видео принадлежат Marvel.

На удивление такие ИИ-трейлеры спокойно публикуются на YouTube, собирают огромные просмотры и не удаляются за нарушение авторских прав. Журналисты издания Deadline узнали, с чем связан этот феномен. Оказалось, что вместо банов кинокомпании просят создателей нейросетевых трейлеров делиться с ними частью дохода.

Подобное практикуют Warner Bros., Sony Pictures, Paramount Pictures и другие голливудские студии. По словам автора канала Screen Culture, он заработал на ИИ-трейлерах фильмов буквально миллионы.