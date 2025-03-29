Топ-25 японских дорам

Не секрет, что дорамы из Южной Кореи уже завоевали любовь поклонников по всему миру. Но у них были и предшественники — японские сериалы — которые ничуть не уступают корейским проектам по качеству и накалу страстей. От фантастических боевиков до трогательных драм про первую любовь и тяжелые заболевания — «Лента.ру» публикует топ-25 лучших японских дорам, которые точно стоит посмотреть.

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«Гокусэн» (Gokusen)

Год выхода: 2002.

2002. Жанры: драма, комедия.

драма, комедия. Режиссеры: Тоя Сато, Таро Отани, Манами Ямасита.

Тоя Сато, Таро Отани, Манами Ямасита. В ролях: Юкиэ Накама, Кацухиса Намасэ, Кэн Уцуи, Кэн Канэко, Синдзи Утияма, Ёсукэ Кавамура, Масаюки Идзуми.

Кумико Ямагучи (Юкиэ Накама) — единственная наследница могущественного клана якудза, которая мечтает стать школьным учителем. Несмотря на давление семьи, она устраивается работать в закрытую мужскую школу и становится руководителем полного хулиганов класса.

Хотя ученики не сразу принимают ее, Кумико постепенно завоевывает их доверие. Воспитание в семье якудза помогает девушке справляться с проблемами, но она вынуждена скрывать свое происхождение.

«Один литр слез» (Ichi Rittoru no Namida)

Год выхода: 2005.

2005. Жанры: драма, мелодрама.

драма, мелодрама. Режиссер: Сёсукэ Мураками.

Сёсукэ Мураками. В ролях: Эрика Савадзири, Рё Нисикидо, Хироко Якусимару, Таканори Дзиннаи, Рико Наруми, Наохито Фудзики, Саори Коидэ.

Главная героиня — 15-летняя школьница Айя Икеучи (Эрика Савадзири), которая помогает родителям в небольшом магазинчике тофу и готовится к поступлению в престижную старшую школу. Она полна мечтаний, радости и планов на будущее.

Однако однажды Айя узнает, что у нее редкое заболевание, которое со временем приведет к потере способности ходить, говорить, писать и даже есть. Единственное, что останется неизменным — ее сознание. Осознавая, что болезнь неизлечима, девушка решает не сдаваться, и начинает записывать свои мысли в дневник.

«Игра лжецов» (Liar Game)

Год выхода: 2007.

2007. Жанры: триллер, драма.

триллер, драма. Режиссер: Хироаки Мацуяма.

Хироаки Мацуяма. В ролях: Эрика Тода, Сёта Мацуда, Митико Китисэ, Кадзума Судзуки, Синго Иппонги, Масаюки Идзуми, Сигэо Кияма, Соко Вада.

Эта дорама рассказывает о студентке Нао Кандзаки (Эрика Тода), которая случайно становится участницей реалити-шоу «Игра лжецов». В этом жестоком соревновании участники должны обманывать друг друга, чтобы выиграть большой денежный приз.

Поначалу девушка оказывается жертвой мошенников и теряет все свои деньги, однако позже решает бороться и обращается за помощью к бывшему профессору психологии и гениальному аферисту.

«Небо любви» (Koizora)

Год выхода: 2008.

2008. Жанр: мелодрама, драма.

мелодрама, драма. Режиссеры: Аято Мацуда, Нацуки Имаи.

Аято Мацуда, Нацуки Имаи. В ролях: Эрэна Мидзусава, Кодзи Сэто, Акико Кикути, Нао Мацусита, Митико Хада.

Однажды старшеклассница Мика Тахара (Эрэна Мидзусава) теряет свой телефон. Неожиданно ей начинает звонить таинственный незнакомец, и между ними завязывается общение. Когда начинается новый учебный год, Мика решает встретиться с ним, и оказывается, что ее загадочный собеседник — звезда школы Хиро (Кодзи Сэто), парень с вызывающей внешностью и непростым характером.

«Кровавый понедельник» (Buraddi mandei)

Год выхода: 2008.

2008. Жанры: триллер, драма, детектив.

триллер, драма, детектив. Режиссеры: Такафуми Хатано, Манабу Асо.

Такафуми Хатано, Манабу Асо. В ролях: Харума Миура, Такэру Сато, Митико Китисэ, Умика Кавасима, Хироки Наримия, Ютака Мацусигэ, Сэи Асина, Раита Рю.

Никто бы не подумал, что школьник Фудзимару Такаги (Харума Миура) на самом деле талантливый хакер, известный под псевдонимом Фалькон. Он еще совсем юн, но его навыки настолько высоки, что японское Агентство национальной безопасности привлекает Такаги к расследованию загадочного убийства российского шпиона.

Единственная зацепка в этом деле — микрочип, который убитому агенту удалось спрятать. Декодируя его, Фудзимару находит шокирующую информацию: видео массового заражения смертельным вирусом в России. Однако чем ближе он подбирается к истине, тем больше врагов появляется у него на пути.

«Семь обличий Ямато Надэсико» (Yamato nadeshiko shichihenge)

Год выхода: 2010.

2010. Жанры: драма, комедия.

драма, комедия. Режиссер: Исии Ясухару.

Исии Ясухару. В ролях: Кадзуя Камэнаси, Тацуоми Хамада, Ая Омаса, Юя Тэгоси, Рэйко Такасима.

В юности главная героиня Сунако Накахара (Ая Омаса) влюбилась в мальчика, но он назвал ее уродливой. С тех пор она возненавидела все красивое и погрузилась в мир фильмов ужасов.

Однажды ее богатая тетя предлагает четверым парням бесплатное проживание в особняке при условии, что они превратят Сунако в настоящую леди. Сделать это оказывается не так просто, ведь девушка предпочитает темные комнаты, хорроры и избегает общения.

«Богатый мужчина, бедная женщина» (Ricchiman puauman)

Год выхода: 2012.

2012. Жанры: романтическая драма, комедия.

романтическая драма, комедия. Режиссеры: Масаки Нисиура, Рё Танака.

Масаки Нисиура, Рё Танака. В ролях: Сюн Огури, Сатоми Исихара, Саки Аибу, Арата Иура, Ёсукэ Асари, Ясухи Накамура, Сиро Сано, Киёхико Уэки, Аюми Коянаги.

Современная интерпретация классического сюжета «Золушки», но с японским колоритом.

29-летний Тору Хюга (Сюн Огури) — гениальный предприниматель, создавший крупнейшую в Японии IT-компанию. Будучи человеком с тяжелым характером, он не доверяет людям, страдает от одиночества и не помнит лица собственной матери. Чихиро Саваки (Сатоми Исихара) — талантливая студентка, которая мечтает об успешной карьере, но постоянно сталкивается с жестокой конкуренцией. Судьба сталкивает их, когда Чихиро по случайности оказывается на собеседовании в компании Тору.

«Крутой учитель Онидзука» (Great Teacher Onizuka)

Год выхода: 2012.

2012. Жанры: драма, комедия.

драма, комедия. Режиссеры: Кэиитиро Сираки, Кадзухиса Имаи, Тору Оцука.

Кэиитиро Сираки, Кадзухиса Имаи, Тору Оцука. В ролях: Акира, Ю Сирота, Рёусэи Таяма, Юсукэ Ямамото,Хитоми Куроки, Аяно Сугияма, Миори Такимото.

Эйкити Онидзука (Акира) — бывший член байкерской банды, который мечтает стать учителем. Правда, его изначальные мотивы не самые благородные — он просто хочет быть рядом со школьницами.

Однако вскоре Эйкити понимает, что школа — это не просто место для развлечений, а возможность изменить жизни подростков. Он устраивается работать в элитную частную школу, где ему достается самый проблемный класс. Методы Онидзуки далеки от традиционных: он не боится рисковать, использовать обман, хитрость, а иногда даже кулаки. В конечном итоге он помогает ученикам раскрыть их потенциал, поверить в себя и взглянуть на мир по-новому.

«Озорной поцелуй: Любовь в Токио» (Itazura na Kiss: Love in Tokyo)

Год выхода: 2013.

2013. Жанры: драма, комедия, мелодрама.

драма, комедия, мелодрама. Режиссеры: Кото Нагата, Кадзуя Конака, Дан Мацумото.

Кото Нагата, Кадзуя Конака, Дан Мацумото. В ролях: Хонока Яхаги, Юки Фурукава, Томоми Нисимура, Ёдзи Танака, Коура Кадзумаса, Юки Ямада, Юга Аидзава.

Котоко Айхара (Хонока Яхаги) — милая, добрая, но далеко не самая умная девушка в своей школе. Она учится в классе F, где собраны ученики с самыми низкими академическими показателями. Но, несмотря на это, она уже давно влюблена в Наоки Ириэ (Юки Фурукава) — лучшего ученика школы, настоящего гения, который обладает не только выдающимся умом, но и безупречной внешностью. Ее чувства к нему крепки, и в последний год учебы она решается признаться ему в любви, написав письмо. Однако Наоки даже не удосуживается его прочитать и жестко отвергает Котоко.

Все меняется, когда дом Котоко оказывается разрушен из-за катаклизма и они с отцом вынуждены переехать к его старому другу — отцу Наоки.

«Часы моей жизни: Время, когда я был» (Boku no Ita Jikan)

Год выхода: 2014.

2014. Жанры: драма, мелодрама.

драма, мелодрама. Режиссеры: Хироки Хаяма, Хидэнори Дзёхо.

Хироки Хаяма, Хидэнори Дзёхо. В ролях: Харума Миура, Микако Табэ, Сюнсукэ Кадзама, Такуми Саито, Мидзуки Ямамото, Сюхэй Номура, Миёко Асада.

Савада Такуто (Харума Миура) — обычный студент, чья жизнь переворачивается, когда ему ставят страшный диагноз — боковой амиотрофический склероз (БАС). Эта болезнь неизлечима, она постепенно парализует мышцы, лишая человека возможности двигаться, говорить и даже дышать.

Вместо того чтобы погрузиться в отчаяние, главный герой решает жить полной жизнью, ценя каждый момент, проведенный с семьей, друзьями и любимой девушкой.

«Полночная закусочная» (Shinya Shokudo)

Год выхода: 2014.

2014. Жанры: драма, комедия.

драма, комедия. Режиссер: Дзёдзи Мацуока.

Дзёдзи Мацуока. В ролях: Каору Кобаяси, Саки Такаока, Токио Эмото, Микако Табэ, Киёхико Сибукава, Мицуки Танимура, Ёсиюки Морисита.

В самом сердце Токио, среди ярких неоновых огней и узких улочек, спрятана маленькая забегаловка, которая открывается только после полуночи. Ее хозяин, которого все называют просто Мастер (Каору Кобаяси), готовит несложные, но душевные блюда для посетителей, приходящих в его заведение под покровом ночи.

Каждая ночь — это новая история. В одну из них, например, кто-то оставляет в закусочной урну с прахом, и Мастеру предстоит выяснить, что это значит.

«Концерт Нобунаги» (Nobunaga Concerto)

Год выхода: 2014.

2014. Жанры: фантастика, драма, комедия.

фантастика, драма, комедия. Режиссеры: Хироаки Мацуяма, Тору Хаяси, Ко Канаи, Сюнсукэ Синада.

Хироаки Мацуяма, Тору Хаяси, Ко Канаи, Сюнсукэ Синада. В ролях: Сюн Огури, Ко Сибасаки, Осаму Мукаи, Такаюки Ямада, Тайсукэ Фудзигая, Кахо, Масанобу Саката.

Сабуро (Сюн Огури) — обычный японский школьник, который не любит учиться, но с удовольствием занимается спортом. Однажды он таинственным образом переносится в 1549 год, прямо в разгар эпохи Сэнгоку. Там он встречает легендарного Оду Нобунагу, который оказывается его точной копией.

Однако сам Нобунага физически слаб и просит Сабуро занять его место. Теперь Сабуро предстоит сыграть роль великого полководца и попытаться объединить Японию.

«Повар императора» (Tenno no Ryoriban)

Год выхода: 2015.

2015. Жанры: биография, драма, история.

биография, драма, история. Режиссеры: Юитиро Хиракава, Юдзи Накамаэ, Синго Окамото.

Юитиро Хиракава, Юдзи Накамаэ, Синго Окамото. В ролях: Такэру Сато, Хару Куроки, Сэи Асина, Рю Мориока, Каору Кобаяси, Кэнта Киритани, Тасуку Эмото.

Токудзо Акияма (Такэру Сато) — обычный сельский парень, который привык жить легко и беззаботно. Он быстро загорается новой идеей, но так же быстро теряет к ней интерес, отчего доставляет немало проблем своей семье. В попытке изменить его поведение родители решают женить Токудзо на девушке из богатого рода. Однако судьба распоряжается иначе.

Однажды Токудзо случайно пробует европейское блюдо — мясо в панировке. Этот вкус переворачивает его мир, и он решает, что хочет стать поваром. Оставив жену и родных, он отправляется в Токио, а затем в Париж, чтобы учиться кулинарному искусству. Сначала он становится шеф-поваром парижского отеля «Риц», а уже в 26 лет — шеф-поваром императора Японии.

«Цветы для Элджернона» (Algernon ni Hanataba wo)

Год выхода: 2015.

2015. Жанры: фантастика, драма.

фантастика, драма. Режиссеры: Кэн Ёсида, Аято Мацуда, Масахиро Сакаи.

Кэн Ёсида, Аято Мацуда, Масахиро Сакаи. В ролях: Томохиса Ямасита, Тиаки Курияма, Масатака Кубота, Асука Кудо, Кикути Фума, Мицуки Танимура, Ая Омаса, Гамон Кааи.

Сакуто Сиратори (Томохиса Ямасита) — 28-летний мужчина с интеллектом шестилетнего ребенка. Он работает в цветочной компании, где помогают людям с особенностями развития. Однажды он становится участником исследования по улучшению когнитивных способностей, основанного на экспериментах над мышью по имени Элджернон.

Операция превращает мужчину в гения, но вместе с интеллектом он получает и новые, более сложные проблемы.

«Появление Асы» (Asa ga kita)

Год выхода: 2015.

2015. Жанры: биография, драма.

биография, драма. Режиссеры: Синити Ниситани, Синдзо Нитта, Хирокадзу Одзаки.

Синити Ниситани, Синдзо Нитта, Хирокадзу Одзаки. В ролях: Хару, Хироси Тамаки, Кэйко Сугиура, Томотика, Хироки Миякэ, Дзюн Фубуки, Аои Миядзаки, Кент Такэсита.

Аса (Хару) — энергичная и любознательная девушка из купеческой семьи Киото, мечтающая заняться бизнесом. Однако родители устраивают ее брак с представителем купеческого рода Сироока. К ее удивлению, жених Синдзиро (Хироси Тамаки) поддерживает стремления Асы и дарит ей счеты, мотивируя изучать бухгалтерию.

После свадьбы семья мужа позволяет Асе учиться и работать. Когда самураи Синсэнгуми требуют у семьи крупный заем, она смело отстаивает интересы дома и завоевывает уважение окружающих. В это время ее старшая сестра Хацу (Аои Миядзаки) сталкивается с трудностями в своем браке. Семья мужа жестко контролирует жизнь девушки, и Аса решает ей помочь.

«Сбегать стыдно, но полезно» (Nigeru wa haji daga, yaku ni tatsu)

Год выхода: 2016.

2016. Жанры: мелодрама, комедия.

мелодрама, комедия. Режиссеры: Фуминори Канэко, Исии Ясухару, Нобухиро Дои.

Фуминори Канэко, Исии Ясухару, Нобухиро Дои. В ролях: Юи Арагаки, Гэн Хосино, Рёхэй Отани, Такаси Фудзии, Эрина Мано, Рё Нарита, Котоко Ямага, Такаси Укадзи.

Микури (Юи Арагаки) — 25-летняя девушка с дипломом психолога, но без постоянной работы. После увольнения с временной должности она соглашается стать домработницей у Хирамасы (Гэн Хосино), скромного, но обеспеченного мужчины.

Когда родители Микури решают переехать в деревню, девушка и Хирамаса заключают фиктивный брак, чтобы она могла продолжать жить в его доме и выполнять обязанности по хозяйству. Однако постепенно их формальные отношения начинают менять их обоих.

«Город, в котором меня нет» (Boku dake ga inai machi)

Год выхода: 2017.

2017. Жанры: драма, детективный триллер, фэнтези.

драма, детективный триллер, фэнтези. Режиссер: Тэн Симояма.

Тэн Симояма. В ролях: Юки Фурукава, Мио Юки, Ринка Какихара, Норико Эгути, Сигэюки Тоцуги.

Сатору Фудзинума (Юки Фурукава) — 29-летний художник, который пытается пробиться в индустрию комиксов. Помимо художественного таланта (о котором он сам, впрочем, невысокого мнения), у него есть необычная способность, которая позволяет его сознанию переноситься назад во времени на несколько минут перед смертельно опасными событиями. Это дает ему возможность предотвращать несчастные случаи и спасать жизни.

Однажды мать Сатору становится жертвой загадочного убийства, и в момент шока его способность активируется не так, как обычно. Мужчина переносится на восемнадцать лет назад и попадает в 1988 год, когда сам был еще ребенком. Оказавшись в своем детском теле, Сатору осознает, что у него есть шанс не только спасти мать, но и предотвратить целую серию преступлений.

«Самурай-гурман» (Nobushi no Gourmet)

Год выхода: 2017.

2017. Жанры: комедия, приключения.

комедия, приключения. Режиссеры: Митихито Фудзии, Мамору Хоси.

Митихито Фудзии, Мамору Хоси. В ролях: Наото Такэнака, Тэцудзи Тамаяма, Хонами Судзуки, Хироки Хаяси, Хироки Икэхара, Дзёдзи Танума, Юрика Накамура.

Касуми Такэси (Наото Такэнака) — пенсионер, который после выхода на заслуженный отдых впервые за долгие годы почувствовал свободу. Теперь он может наслаждаться простыми радостями жизни, особенно едой. Посещая разные кафе и рестораны, Касуми пробует новые блюда и вспоминает, как когда-то в нем жил дух самурая — смелого и свободного воина.

Сериал разделен на короткие эпизоды, и каждый их которых показывает маленькие гастрономические приключения главного героя, наполненные уютом, юмором и философскими размышлениями.

Год выхода: 2017.

2017. Жанры: музыкальная драма.

музыкальная драма. Режиссеры: Нобухиро Дои, Тосио Цубои, Фуминори Канэко.

Нобухиро Дои, Тосио Цубои, Фуминори Канэко. В ролях: Такако Мацу, Хикари Мицусима, Иссэй Такахаси, Рюхэй Мацуда, Рихо Ёсиока, Такэси Томидзава, Акико Яги.

Четыре музыканта (все талантливы, но не добились большого признания) случайно встречаются в караоке-баре и решают создать струнный квартет. Они переезжают в небольшой городок Каруидзава, чтобы заниматься музыкой и выступать в местном ресторане.

Сначала все идет хорошо, но позже становится понятно, что за внешней гармонией скрываются личные драмы каждого из участников, тайны и интриги.

«Мисс Шерлок» (Miss Sherlock)

Год выхода: 2018.

2018. Жанры: детектив, криминал.

детектив, криминал. Режиссеры: Юсукэ Таки, Дзюнъити Мори, Такаси Мацуо.

Юсукэ Таки, Дзюнъити Мори, Такаси Мацуо. В ролях: Юко Такэути, Сиори Кандзия, Кэнъити Такито, Томоя Накамура, Ран Ито, Юкиёси Одзава, Юки Саито, Рёхэй Отани.

Первая экранизация «Шерлока Холмса» с женщинами в главных ролях. Действие сериала разворачивается в современном Токио.

Сара «Шерлок» Футаба (Юко Такэути) — эксцентричная женщина-детектив, обладающая острым умом и безупречной логикой. Она помогает полиции расследовать сложные преступления и всегда находит детали, которые другие не замечают. Ее напарница, доктор Вато Тачибана (Сиори Кандзия), хирург, недавно вернувшаяся из Сирии, где занималась гуманитарной помощью. Вместе они распутывают цепочку загадочных убийств, связанных с таинственной организацией Stella Maris.

«Неестественная смерть» (Unnatural)

Год выхода: 2018.

2018. Жанры: детектив, криминал.

детектив, криминал. Режиссер: Аюко Цукахара.

Аюко Цукахара. В ролях: Сатоми Исихара, Арата Иура, Масатака Кубота, Микако Итикава, Ютака Мацусигэ, Хироко Якусимару, Рё Рюсэй.

Интеллектуальный детектив, в котором каждое новое дело раскрывает одну из актуальных проблем японского общества: например, медицинские ошибки, коррупцию или токсичную корпоративную культуру.

Доктор Микото Мисуми (Сатоми Исихара) работает в лаборатории «Неестественная смерть», которая специализируется на вскрытиях людей, ушедших из жизни при подозрительных обстоятельствах. Вместе с командой она раскрывает сложные дела, доказывая, что всему можно найти логичное объяснение.

«Обнаженный режиссер» (Zenra Kantoku)

Год выхода: 2019.

2019. Жанры: биография, драма, комедия.

биография, драма, комедия. Режиссеры: Масахару Такэ, Хаято Каваи, Котаро Гото.

Масахару Такэ, Хаято Каваи, Котаро Гото. В ролях: Такаюки Ямада, Синносукэ Мицусима, Тэцудзи Тамаяма, Мисато Морита, Токио Эмото, Саири Ито, Ами Томитэ.

Сюжет этой дорамы основан на реальной истории о жизни Тору Мураниси — человека, который полностью изменил японскую индустрию фильмов для взрослых. В 1980-е годы он начинал с работы в продажах, но вскоре понял, что у него есть амбиции, выходящие далеко за пределы обычного бизнеса.

Мураниси (Такаюки Ямада) хотел создать что-то новое, ломая табу и стандарты японского общества. Его путь был наполнен взлетами и падениями: от громких успехов и внезапного обогащения до арестов и банкротства. Однако он оставался верен своей мечте — вывести индустрию на новый уровень, сделать ее более откровенной и дерзкой, несмотря на постоянное давление со стороны правительства и консерваторов.

«История, которую следует прочесть в день, когда ты влюбишься» / «В день, когда я впервые влюбилась» (Hajimete Koi o Shita Hi ni Yomu Hanashi)

Год выхода: 2019.

2019. Жанры: мелодрама, комедия.

мелодрама, комедия. Режиссер: Томоко Ёсидзава.

Томоко Ёсидзава. В ролях: Кёко Фукада, Кэнто Нагаяма, Рюсэй Ёкохама, Томоя Накамура, Фуми Дан, Кэндзиро Исимару, Кацухиса Намасэ.

Дзюнко Харуми (Кёко Фукада) когда-то была отличницей, но провалила экзамены в Токийский университет и не смогла осуществить свою мечту. Теперь, в 32 года, она работает репетитором и обучает старшеклассников, надеясь помочь им не повторить ее ошибки.

Однажды в жизни Дзюнко появляются три молодых человека — бывший одноклассник, двоюродный брат и бунтарь с розовыми волосами — каждый из которых окажет на нее большое влияние и заставит круто поменять всю жизнь.

«Алиса в Пограничье» (Imawa no Kuni no Arisu)

Год выхода: 2020.

2020. Жанры: боевик, фантастика, драма.

боевик, фантастика, драма. Режиссер: Синсуке Сато.

Синсуке Сато. В ролях: Кэнто Ямадзаки, Тао Цутия, Нидзиро Мураками, Юки Моринага, Кэйта Матида, Аяка Миёси, Дори Сакурада, Ая Асахина.

Рёхэй Арису (Кэнто Ямадзаки) — обычный молодой парень, который никак не может найти свое место в жизни. Он плохо ладит с семьей, избегает ответственности и проводит большую часть времени в компании своих друзей, Карабэ (Кэйта Матида) и Сэгавы Чоты (Юки Моринага).

Однажды во время прогулки по Токио трое друзей становятся свидетелями ослепительной вспышки света. Когда они приходят в себя, то попадают в странный мир, именуемый «Пограничьем», где им предстоит участвовать в жестоких играх на выживание.

«Первая любовь» (Hatsukoi)

Год выхода: 2022.

2022. Жанр: мелодрама.

мелодрама. Режиссер: Юри Кантику.

Юри Кантику. В ролях: Хикари Мицусима, Такэру Сато, Рикако Яги, Таисэй Кидо, Кахо, Минами, Акиёси Накао, Това Араки, Аои Ямада.

В конце 90-х двое подростков — Яэ и Харумити (Хикари Мицусима и Такэру Сато) — встретились и полюбили друг друга. Они мечтали о совместном будущем: Яэ хотела стать стюардессой, а Харумити пошел служить в авиацию. Однако судьба распорядилась иначе: Яэ попала в аварию, которая разрушила ее мечты и развела с Харумити.

Спустя 15 лет они снова встречаются. Осталась ли искра от их первой любви? Или воспоминания так и останутся лишь воспоминаниями?