Что известно об аниме «Лазарь»

В апреле 2025 года состоится премьера аниме-сериала «Лазарь». Этот футуристичный боевик называют одним из самых ожидаемых анимационных проектов года. В центре истории находится особый отряд из пяти спецагентов, который пытается спасти человечество от вымирания. Зрителей ждет история сошедшего с ума гениального ученого и новый взгляд на процветающую Землю будущего. А еще в шоу должны быть очень эффектные экшен-сцены — их постановкой занимался режиссер «Джона Уика». «Лента.ру» рассказывает о создателях и сюжете сериала, а также раскрывает дату выхода аниме «Лазарь».

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Главное об аниме-сериале

Страна: Япония.

Япония. Оригинальное название: Lazarus (ラザロ).

Lazarus (ラザロ). Жанр: научная фантастика, приключенческий боевик.

научная фантастика, приключенческий боевик. Режиссер: Синъитиро Ватанабэ.

Синъитиро Ватанабэ. Студия: MAPPA.

MAPPA. Сколько серий: 13.

13. Длительность одной серии: 24 минуты.

24 минуты. Когда выйдет: апрель 2025 года.

апрель 2025 года. Площадки, где выйдет сериал: телеканалы Adult Swim и TV Tokyo, стриминговый сервис Max.

Дата выхода

Новости о разработке аниме «Лазарь» появились в сети в июле 2023 года. Примерные сроки релиза стали известны год спустя, а точную дату выхода серий раскрыли уже в начале 2025-го.

Дата выхода аниме «Лазарь» — 5 апреля 2025 года.

В этот день зрители увидят премьерную серию шоу. Всего в «Лазаре» будет тринадцать эпизодов. Новые серии будут выходить в ночь с пятницы на субботу (в 00:00 по восточному времени (EST), или 07:00 мск).

Оригинальная версия сериала будет транслироваться на японском TV Tokyo, а англоязычная — на американском Adult Swim. Если быть точнее, «Лазарь» станет частью Toonami — отдельного блока на Adult Swim, посвященного японской анимации.

На следующий день после премьеры новые серии можно будет посмотреть и на стриминговом сервисе Max (официально не доступен в России).

График выхода всех серий аниме «Лазарь»

1 серия — 5 апреля 2025 (7 утра по Москве);

2 серия — 12 апреля 2025 (7 утра по Москве);

3 серия — 19 апреля 2025 (7 утра по Москве);

4 серия — 26 апреля 2025 (7 утра по Москве);

5 серия — 3 мая 2025 (7 утра по Москве);

6 серия — 10 мая 2025 (7 утра по Москве);

7 серия — 17 мая 2025 (7 утра по Москве);

8 серия — 24 мая 2025 (7 утра по Москве);

9 серия — 31 мая 2025 (7 утра по Москве);

10 серия — 7 июня 2025 (7 утра по Москве);

11 серия — 14 июня 2025 (7 утра по Москве);

12 серия — 21 июня 2025 (7 утра по Москве);

13 серия — 28 июня 2025 (7 утра по Москве).

Названия двух первых серий «Лазаря» уже известны. Премьерный эпизод получил заголовок «Прощай, жестокий мир» (Goodbye Cruel World), а второй — «Жизнь на высокой скорости» (Life in the Fast Lane).

Трейлер

Дебютный тизер-трейлер аниме «Лазарь» представили публике еще в 2023 году. Первый фрагмент из шоу опубликовали на YouTube-канале Adult Swim в октябре 2024-го. Полноценный трейлер появился 27 февраля 2025 года — за три недели с момента выхода ролик набрал восемьсот тысяч просмотров.

Сюжет

В научно-фантастическом мире будущего человечество избавилось от всех проблем со здоровьем. В 2052 году изобрели лекарство от всех болезней — это заслуга гениального ученого-нейробиолога и Нобелевского лауреата доктора Скиннера. Его «Хапуна» (именно так называется идеальное лекарственное средство) не только исцеляет, но и лишает боли.

Весь мир начинает использовать чудодейственный препарат, а сам Скиннер загадочным образом исчезает вскоре после презентации. Через три года нейробиолог возвращается и сообщает всему миру ужасную новость: на самом деле лекарство смертельно опасно, а все люди, хоть раз принявшие «Хапуну», умрут через три года.

Чтобы остановить вымирание человечества, земляне создают специальную группу из пяти специальных агентов. Команда получает название «Лазарь». Теперь пятерка лучших должна отыскать сошедшего с ума Скиннера и попытаться разработать вакцину, пока не стало слишком поздно.

Создатель «Лазаря» Синъитиро Ватанабэ опиоидная эпидемия. При работе над шоу он также отталкивался от историй своих любимых музыкантов, которые скончались из-за передозировки наркотиков.

«Когда люди думают о конце света в художественных произведениях, обычно причиной является какая-то война или, может быть, инопланетное вторжение. Но в этой истории крах всего начинается с создания этого нового обезболивающего, "Хапуны"», — Синъитиро Ватанабэ, режиссер аниме-сериала «Лазарь».

Создатели и производство

Первые новости об аниме-сериале «Лазарь» появились в июле 2023 года. Тогда Adult Swim заказал этот проект у анимационной студии MAPPA, известной по ультрапопулярной «Магической битве», второму сезону «Саги о Винланде» и финалу «Атаки титанов».

«Лазарь» — это оригинальный проект режиссера и аниматора Синъитиро Ватанабэ. Это автор «Ковбоя Бибопа» — культового аниме, вышедшего на стыке девяностых и нулевых.

Синъитиро Ватанабэ работал и над другими популярными анимационными сериалами: «Самруаем Чамплу», «Работой!!» и «Эхом террора» (производством последнего, кстати, тоже занималась студия MAPPA).

В создании «Лазаря» участвовал и еще один именитый постановщик — Чад Стахелски, снявший все части «Джона Уика».

В ноябре 2024 года Синъитиро Ватанабэ представлял грядущий сериал на нью-йоркском Comic Con. Аниматор рассказал, что обратился к команде Стахелски за консультацией по поводу постановки экшен-сцен. В ответ режиссер «Джона Уика» предложил личную помощь в разработке хореографии шоу — более того, он отказался брать деньги за свою работу.

«Они [команда Стахелски] даже сняли для нас лайв-версию боевых сцен», — поделился Ватанабэ.

«Я всегда восхищался серией фильмов о Джоне Уике. Я все время их смотрю. Дело не только в том, как реалистично там смотрятся экшен-сцены, но и в том, насколько современно они выглядят», — Синъитиро Ватанабэ, режиссер аниме-сериала «Лазарь».

Чад Стахелски также выступил продюсером сериала. Вместе с ним эту должность разделили Джейсон ДеМарко («Рик и Морти: Аниме») и Манабу Оцука («Эхо террора»).

За саундтрек шоу отвечают именитые музыканты: джазовый саксофонист Камаси Вашингтон, а также диджеи Floating Points и Bonobo. Вашингтон исполнит открывающую музыкальную тему аниме-сериала под названием «Воронка» (Vortex), а английская рок-группа The Boo Radleys — закрывающую песню «Лазарь» (Lazarus).