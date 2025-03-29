Будет ли продолжение «Аутсорса»: чего ожидать после финала первого сезона

«Аутсорс» стал сериалом-событием. Мрачный, бескомпромиссный, с пугающими персонажами, каждый из которых тот ещё подонок. Такая хтонь зацепила зрителя и обеспечила впечатляющие рейтинги. Популярность столь велика, что второй сезон кажется неизбежным. Что там будет?

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«Аутсорс»: информация о сериале

Название: «Аутсорс».

«Аутсорс». Режиссёр: Душан Глигоров.

Душан Глигоров. Актёры: Иван Янковский, Эльдар Калимулин, Данил Стеклов и другие.

Иван Янковский, Эльдар Калимулин, Данил Стеклов и другие. Дата выхода: 13 февраля 2025 года.

13 февраля 2025 года. Жанр: драма, криминал.

драма, криминал. Сколько серий: восемь эпизодов.

восемь эпизодов. Страна: Россия.

«Аутсорс»: где смотреть?

Все восемь эпизодов уже вышли в онлайн-кинотеатре Okko.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

Чем закончился первый сезон «Аутсорса»?

«Аутсорс» рассказывает об исполнителях смертных приговоров. Однажды на работу в их тюрьму устраивается Костя. Так выходит, что он встречает жертв преступлений, которые готовы платить за возможность убить приговорённого своей рукой. Эту практику герои называют аутсорсом.

При обсуждении второй казни между героями происходит конфликт. За убийство хочет заплатить посторонний человек. Костя считает, что мстить может только жертва, но остальные не согласны, так как сильно нуждаются в деньгах. В итоге Костя начинает мутить воду, рушить жизни героев и даже сдаёт их следователю.

Следователь зовёт начальника тюрьмы, который не знал об аутсорсе, прибывает к месту исполнения, где присутствует посторонний, и хочет всех задержать. Однако начальник тюрьмы сначала бросает милиционера в клетку, затем и вовсе убивает. Он и сам теперь хочет зарабатывать на мутной схеме.

Единственная проблема — Костя. Босс велит подельникам убить его, но у них недостаточно храбрости. Вскоре исполнителем добровольно становится Наташа, жена Саши Рыбкина. Она так прониклась к мужу симпатией, что теперь готова ради него на всё. Орудием убийства становится шприц, в который закачана смертельная смесь по рецепту серийного убийцы Доктора.

Оставив бездыханное тело Кости на остановке, герои возвращаются к аутсорсу и даже находят японских клиентов. Денег достаточно, чтобы Пётр обеспечил супруге лечение от болезни, а Андрей — закрыл хотелки Кати. Без сбережений остался только Роман. Его заработок украла несчастная жена Кости и отправилась в закат.

Всё меняется, когда Ельцин подписывает указ о замене смертных казней на пожизненное заключение. Герои думают, как жить дальше, но размышления прерывает осуждённый. Он врывается в кабинет с автоматом, расстреливает героев и потом кончает с собой.

Откуда взялся этот безумец? В финале выясняется, что его вооружил и направил Костя. Похоже, Доктор дал неправильный рецепт, поэтому герой Ивана Янковского выжил и жестоко отомстил. Сам он так и остался безнаказанным.

Что будет во втором сезоне?

Второй сезон официально не подтвердили, но анонс кажется неизбежным. Всё же речь об одном из самых успешных сериалов Okko. Он с начала февраля занимал высокие места в индексе популярности и только набирал аудиторию. Не развить успех — сомнительное решение.

Нюанс в том, что в первом сезоне — законченная история. Ключевые герои погибли, в живых остался только Костя. Как же продолжить сюжет? Есть два варианта.

Первый — закинуть Костю в новую тюрьму или прочее государственное учреждение, где можно проворачивать тёмные дела. До начала событий персонаж работал в другом месте и там наверняка проявлял сомнительную систему морали. На следующей позиции он тоже придумает что-нибудь безумное.

Вторая опция более реалистична. Вероятно, герой Янковского получит максимум камео, а основное герои полностью изменятся. Быть может, нам расскажут о другой структуре. К примеру, в сериале мы уже видели, что работу следователя в 90-е тоже сопровождали коррупция и сомнительные моральные решения. Чего бы не добавить туда убийства?

Когда выйдет второй сезон «Аутсорса»?

Первый сезон начали снимать в январе 2023 года, а выпустили в феврале 2025-го. Вероятно, производство второго сезона займёт столько же времени. Всё же Душан Глигоров, который уже носит статус звёздного по нашим меркам режиссёра, очень занят.

Получается, продолжение стоит ждать не раньше 2027-го.