Фильм «Белоснежка» вышел в кинотеатрах России

21 марта состоялась мировая премьера «Белоснежки» — ремейка знаменитой сказки 1939 года, снятой по мотивам произведений братьев Гримм. Спустя восемь дней после премьеры картина всё же появилась в большинстве киносетей России.

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По традиции картина добралась до кинотеатров страны неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Фильм демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ.

Ремейк «Белоснежки» рассказывает современную историю знаменитой девушки и её друзей — семи гномов. Главные роли в фильме сыграли Рэйчел Зеглер («Голодные игра: Баллада о певчих птицах») и Галь Гадот («Чудо-женщина»). За режиссуру ленты отвечал Марк Уэбб, известный по «500 дням лета» и «Одарённой».