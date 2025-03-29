Режиссер рассказал о съемках в кинопарке «Москино»

Телесериал «Адмирал Кузнецов» одержал победу на фестивале «Виват кино России!» и вошел в список номинантов премии «Золотой орел» в прошлом году в категории «Лучший телевизионный сериал». Военная драма стала первой картиной, которая была снята в кинопарке «Москино». Об этом в субботу, 29 марта, рассказали в пресс-службе Департамента культуры Москвы.

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Исполнитель главной роли, актер театра и кино Игорь Петренко и актриса Дарья Урсуляк, сыгравшая Веру Кузнецову, были номинированы в категориях «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль».

Специально для съемок были созданы окопы и блиндажи, а для сцен с танковыми боями построили улицы с укрепленной дорогой и фасадами зданий Таллина времен Второй мировой войны.

«Кинопарк "Москино" уже стал уникальной площадкой, объединяющей талантливых кинематографистов. Мы гордимся теми проектами, которые снимаются в кинопарке, — каждый из них создается с душой, а мы, со своей стороны, помогаем воплощать творческие идеи, и это чувствует зритель», — отметил генеральный директор кинопарка «Москино» Кирилл Косенко.

Сериал рассказывает историю выдающегося флотоводца СССР, народного комиссара Николая Кузнецова. Ему предстоит борьба с главнокомандующим флотом Германии Эрихом Редером. Адмиралу придется принимать сложные решения, которые окажут влияние на исход войны и определят судьбу советского государства, передает официальный сайт мэра Москвы.

В выходные, 29 и 30 марта, гостей кинопарка «Москино» ждут театральные постановки, кинематографические съемки и творческие мастер-классы. Посетители смогут создать кинонаклейку, разрисовать открытку, потанцевать на свежем воздухе и принять участие в постановочной съемке.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в прошлом году на площадках Московского кинокластера было снято около 120 проектов, что в два с половиной раза больше, чем в 2023 году.