Подборка триллеров, на которые стоит обратить внимание

Пощекотать нервишки, глубоко задуматься и распереживаться, сочувствуя героям, — всё это обычные реакции на просмотр фильмов в жанре триллер. Хороший триллер держит в напряжении до самого конца, а после заставляет выдохнуть с облегчением и сказать: как же хорошо и скучно я живу! Если вы устали пить валерьянку от новостей и хотите отвлечься на что-нибудь полегче и поразвлекательнее, ловите подборку лучших триллеров разных времён и жанров по версии «Секрета».

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Почему мы смотрим триллеры

Слово «триллер» происходит от английского thrill, что переводится как «трепет», «дрожь», «возбуждение», «острые ощущения». Именно это испытывает человек, когда смотрит хороший фильм в этом жанре.

В триллере всегда есть персонажи, которым зритель может сочувствовать. Часто они малы и беззащитны по сравнению с тем злом, с которым сталкиваются, и сопереживание держит зрителя в напряжении на протяжении всего фильма.

Парадоксально, но триллеры при всём напряжении, в котором они держат зрителей во время просмотра, отличный способ сбросить напряжение и почувствовать себя в безопасности, поскольку в конце неизбежно наступает развязка. А зритель, пощекотав себе нервы, возвращается на мягкий диван в собственной уютной гостиной или в удобное кресло кинотеатра.

Триллеры почти всегда находятся на стыке жанров. В них, как правило, есть детективная составляющая, драма, иногда забавные моменты для снятия напряжения.

При этом триллер может быть эротическим, психологическим, мистическим, научно-фантастическим и так далее. Он совместим практически со всем.

В большинстве фильмов можно найти элементы 4−5 жанров, но всегда есть ведущий.

«Синий бархат» (США, 1986)

Жанр: детективный триллер.

детективный триллер. Режиссёр: Дэвид Линч.

Дэвид Линч. В ролях: Кайл Маклахлен, Изабелла Росселлини, Дэннис Хоппер, Лора Дерн.

Сюжет

Студент Джеффри Бомонт на время оставляет колледж и возвращается в родной город, поскольку его старик-отец попал в больницу. Прогуливаясь по окрестностям, он находит отрезанное человеческое ухо и сдаёт его в полицию инспектору Уильямсу.

Джеффри из любопытства начинает собственное расследование, проникает в квартиру певицы из ночного клуба и попадает в ад.

Почему стоит смотреть

«Синий бархат» считается одним из знаковых фильмов 1980-х годов и понравится тем, кто ценит интеллектуальные триллеры с детективным сюжетом и элементами сюрреализма.

«Птица с хрустальным оперением» (Италия, 1970)

Жанр: джалло (итальянский поджанр триллера).

джалло (итальянский поджанр триллера). Режиссёр: Дарио Ардженто.

Дарио Ардженто. В ролях: Тони Мусанте, Сьюзи Кендолл, Энрике Мария Саломоне, Ева Ренци.

Сюжет

Рим потрясён чередой убийств молодых девушек. Сэм Далмас, американский писатель, оказывается свидетелем неудавшегося убийства в художественной галерее. Кто-то в тёмном балахоне пытается убить женщину, но только ранит её.

После этого за главным героем начинает охотиться тот самый убийца. При этом Сэм не может покинуть город, поскольку сам находится под подозрением.

Он решает самостоятельно разобраться с происходящим.

Почему стоит смотреть

«Птица с хрустальным оперением» — классический джалло-фильм, который сочетает элементы детектива и ужаса. Для жанра характерны сюжеты о загадочных убийствах, стильная эстетика и насыщенная атмосфера.

В этом фильме за атмосферу отвечает музыка Эннио Морриконе.

«Чёрный ящик» (Франция, 2021)

Жанр: остросюжетный триллер.

остросюжетный триллер. Режиссёр: Ян Гозлан.

Ян Гозлан. В ролях: Пьер Нинэ, Лу де Лааж, Андре Дюссолье, Оливье Рабурден.

Сюжет

Матье Вассёр, аналитик чёрных ящиков с уникальным слухом, расследует катастрофу, в которой было много погибших.

Погружаясь в аудиозаписи и улики, Матье начинает подозревать, что крушение самолёта не было случайностью. Расследование Матье бросает вызов официальной версии произошедшего и ставит уже его жизнь под угрозу.

Почему стоит смотреть

Каждая новая деталь и воспоминание приводят к ещё большей загадке, не давая зрителю заскучать и перестать гадать, что там за поворотом сюжета. При этом фильм заставляет задуматься над такими вопросами, как цена человеческой ошибки и надёжность техники, от которой зависит жизнь.

«Молчание ягнят» (США, 1990)

Жанр: классический триллер.

классический триллер. Режиссёр: Джонатан Демме.

Джонатан Демме. В ролях: Джоди Фостер, Энтони Хопкинс, Скотт Гленн, Тед Левайн.

Сюжет

ФБР считает, что серия убийств молодых девушек по всему Среднему Западу — дело рук одного маньяка. Кларисса Старлинг, молодой агент, обращается за помощью к заключённому в психиатрической клинике каннибалу и убийце Ганнибалу Лектеру.

Ключевой момент в том, что, помимо всего прочего, Лектер — гениальный психиатр, глубоко понимающий психологию таких же преступников, как он. Агент рассчитывает с его помощью понять мотивы убийцы и поймать его.

Ганнибал согласен помочь Клариссе в обмен на подробности её личной жизни, и агент вступает в эту опасную игру.

Почему стоит смотреть

«Молчание ягнят» — культовый фильм в жанре триллера. Он получил признание критиков и был удостоен нескольких премий «Оскар», включая награды за лучшую режиссуру, лучшую мужскую роль (Энтони Хопкинс) и лучшую женскую роль (Джоди Фостер).

Кроме того, это единственный в истории триллер, взявший «Оскар» как лучший фильм года. И немудрено: за счёт игры актёров, отличного сюжета и саундтрека сцены оттуда просто врезаются в память.

«Семь» (США, 1995)

Жанр: криминальный триллер.

криминальный триллер. Режиссёр: Дэвид Финчер.

Дэвид Финчер. В ролях: Морган Фриман, Брэд Питт, Гвинет Пэлтроу, Кевин Спейси.

Сюжет

Два детектива, ветеран Уильям Сомерсет и его молодой, энергичный напарник Дэвид Миллс, расследуют серию жестоких и замысловатых убийств. Каждое из них символизирует один из семи смертных грехов.

По мере того как детективы углубляются в это дело, они обнаруживают, что имеют дело с умным и безжалостным убийцей, который оставляет за собой цепочку ужасающих подсказок. Финал заставляет зрителей задуматься о природе зла и моральных дилеммах.

Почему стоит смотреть

«Семь» — это не просто криминальная загадка, а тщательно продуманное исследование человеческих пороков. Он задает важные вопросы об этике, моральных выборах, при этом постоянно держит зрителей в напряжении.

«Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (США, 1999)

Жанр: мистический триллер.

мистический триллер. Режиссёр: Дэниэл Мирик, Эдуардо Санчес.

Дэниэл Мирик, Эдуардо Санчес. В ролях: Хезер Донахью, Джошуа Леонард, Майкл К. Уильямс.

Сюжет

Это сборник видеозаписей, оставленных тремя студентами-кинематографистами. Они отправились в леса Мэриленда, чтобы снять документальный фильм о местной легенде — Ведьме из Блэр. В лесу с ними происходят странные события на грани сверхъестественного, которые оказываются снятыми на камеру.

Почему стоит смотреть

Этот фильм стал новаторским явлением в кинематографе благодаря формату. Просмотр как будто бы найденной плёнки создаёт эффект присутствия и невероятного реализма.

Фильм мастерски вызывает страх, играя с воображением зрителя без использования спецэффектов.

«Кислород» (Франция, США, 2021)

Жанр: Научно-фантастический триллер.

Научно-фантастический триллер. Режиссёр: Александр Ажа.

Александр Ажа. В ролях: Мелани Лоран, Матье Амальрик, Малик Зиди.

Сюжет

Женщина просыпается в криогенной камере, не помня, как она туда попала. Уровень кислорода стремительно приближается к нулю. Она должна придумать, как вырваться из этой смертельной ловушки, имея ограниченное число подсказок.

Помочь ей может бортовой компьютер, но и он отказывается выполнять некоторые команды без пароля.

Почему стоит смотреть

Фильм стоит посмотреть ради потрясающей игры Мелани Лоран.

«Заражение» (США, 2011)

Жанр: пандемический триллер.

пандемический триллер. Режиссёр: Стивен Содерберг.

Стивен Содерберг. В ролях: Мэтт Дэймон, Кейт Уинслет, Джуд Лоу, Гвинет Пэлтроу, Лоуренс Фишборн, Марион Котийяр.

Сюжет

Бет Эмхофф возвращается из Гонконга и через несколько дней умирает от вируса, который начинается как обычная простуда, но быстро перерастает в смертельную лихорадку.

Вскоре аналогичные случаи фиксируют по всему миру.

Врачи и учёные, представляющие разные страны и международные организации, объединяют усилия, чтобы найти источник инфекции и разработать вакцину, но время на исходе, а число жертв продолжает расти.

Почему стоит смотреть

«Заражение» — это напряжённый и реалистичный триллер, который показывает, как быстро может распространиться глобальная инфекция и какие меры принимаются для борьбы с ней. Фильм стал особенно актуальным после пандемии.

«Игры разума» (США, 2001)

Жанр: параноидальный триллер.

параноидальный триллер. Режиссёр: Рон Ховард.

Рон Ховард. В ролях: Рассел Кроу, Дженнифер Коннелли, Эд Харрис, Пол Беттани.

Сюжет

Фильм основан на реальной истории математика Джона Нэша, лауреата Нобелевской премии. Нэшу предлагают тайную работу на правительство США, и его мир меняется.

Погружаясь всё глубже в мир секретов, шпионажа и страха, учёный вынужден бороться с собственными демонами. Он переживает серьёзные психологические испытания, ставящие под угрозу его карьеру и личную жизнь.

Почему стоит смотреть

Благодаря игре с восприятием реальности и созданию напряжённой атмосферы фильм «Игры разума» превращает личные страхи в центральный элемент повествования.

«Переводчица» (Великобритания, Франция, Германия, США, ЮАР, 2005)

Жанр: политический триллер.

политический триллер. Режиссёр: Сидни Поллак.

Сидни Поллак. В ролях: Николь Кидман, Шон Пенн, Кэтрин Кинер, Джеспер Кристенсен.

Сюжет

Сильвия Брум, переводчица в ООН, случайно подслушивает разговор о заговоре с целью убийства африканского лидера. Как единственный свидетель, она оказывается под пристальным вниманием как спецслужб, так и потенциальных убийц.

Предотвратить убийство поручено скептически настроенному агенту Тобину Келлеру. Однако по мере расследования он находит новые улики, которые заставляют его поверить Сильвии.

Почему стоит смотреть

Смотреть стоит ради убедительной игры Николь Кидман и Шона Пенна. Напряжённая атмосфера и реалистичное изображение дипломатических процессов придают истории глубину и реалистичность.

«Черный лебедь» (США, 2010)

Жанр: психологический триллер.

психологический триллер. Режиссёр: Даррена Аронофски.

Даррена Аронофски. В ролях: Натали Портман, Мила Кунис, Венсан Кассель, Барбара Херши.

Сюжет

Талантливая балерина Нина Сэйерс получает долгожданную роль «чёрного лебедя» в постановке «Лебединого озера». Столкнувшись с давлением со стороны требовательного режиссёра и конкуренцией, Нина начинает терять грань между реальностью и иллюзией. Её стремление к совершенству и глубокое погружение в роль в разрушают её.

Трансформации сознания главной героини, смешение реальности и галлюцинаций усиливают напряжение и создают атмосферу постоянной неопределённости и тревоги.

Почему стоит смотреть

«Черный лебедь» — захватывающее исследование психической стойкости и тёмной стороны стремления к совершенству, история о борьбе с собственной тенью и преодолении внутренних барьеров. Натали Портман получила за эту роль «Оскар».

«Адаптация» (США, 2002)

Жанр: психологический триллер, трагикомедия.

психологический триллер, трагикомедия. Режиссёр: Спайк Джонз.

Спайк Джонз. В ролях: Николас Кейдж, Мерил Стрип, Крис Купер, Тильда Суинтон.

Сюжет

Сценарист Чарли Кауфман сталкивается с творческим кризисом, пытаясь адаптировать книгу «Похититель орхидей» под сценарий для фильма. Его профессиональные и личные неудачи переплетаются с фиктивной историей его брата-близнеца Дональда. Он, в отличие от Чарли, довольно быстро достигает успеха в сценарном деле.

Параллельно разворачивается история самой книги, в центре которой — исследовательница и загадочный ботаник. Постепенно сюжеты начинают переплетаться самым неожиданным образом.

Почему стоит смотреть

«Адаптация» — это необычное и глубокое исследование творческого процесса. Картина выделяется нестандартной структурой повествования и способностью ломать четвёртую стену, предлагая зрителям остроумный и одновременно напряжённый опыт.

Кроме того, фильм предлагает необычное сочетание жанров. Его можно смотреть как комедийную драму с элементами триллера.

«Не говори никому» (Франция, 2006)

Жанр: триллер, ужасы.

триллер, ужасы. Режиссёр: Гийом Кане.

Гийом Кане. В ролях: Франсуа Клюзе, Мари-Жозе Кроз, Андре Дюссолье, Кристин Скотт Томас.

Сюжет

Жену доктора Алексея Бека восемь лет назад жестоко убили, а сам он стал подозреваемым. Однако внезапное появление новой информации и странное электронное письмо заставляют его верить, что жена может быть жива. Вскоре доктор погружается в опасное расследование.

Почему стоит смотреть

Фильм впечатляет сюжетной линией и сильной игрой актёров, особенно Франсуа Клюзе. Понравится тем, кто любит необычные сюжеты и атмосферу Франции.

«Основной инстинкт» (США, Франция, 1992)

Жанр: эротический триллер.

эротический триллер. Режиссёр: Пол Верховен.

Пол Верховен. В ролях: Майкл Дуглас, Шэрон Стоун, Джордж Дзундза, Джин Трипплхорн.

Сюжет

Детектив Ник Каррен расследует загадочное убийство рок-звезды. Главная подозреваемая — соблазнительная писательница Кэтрин Трамелл, описывающая убийства в своих книгах. Впоследствии эти убийства происходят на самом деле.

В процессе расследования личная и профессиональная жизнь Ника начинает переплетаться, что приводит к опасным последствиям.

Почему стоит смотреть

«Основной инстинкт» стал культовым благодаря дерзкой комбинации детективной интриги и чувственной эротики. Шэрон Стоун создала один из самых запоминающихся экранных образов, а напряжённость фильма поддерживается благодаря непредсказуемому сюжету и искусной режиссуре Пола Верховена.

Неожиданные повороты, атмосфера загадки и провокационные сцены удерживают интерес зрителя до самого конца.

«Несколько хороших парней» (США, 1992)

Жанр: триллер, криминал.

триллер, криминал. Режиссёр: Роб Райнер.

Роб Райнер. В ролях: Том Круз, Джек Николсон, Деми Мур, Кевин Бейкон.

Сюжет

Убит морской пехотинец. Обвиняемые, двое солдат, утверждают, что просто выполняли приказ. Адвокаты пытаются разобраться, что произошло на самом деле.

Почему стоит смотреть

Фильм интересен тем, что поднимает сложные проблемы о происходящем в армии, но не даёт чёткого и единственно верного ответа.