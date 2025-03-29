Вайола Дэвис ответила на вопрос о фильмах Marvel

Вайола Дэвис пообщалась с журналистами издания Entertainment Weekly. В ходе разговора актриса заявила, что хотела бы сыграть в фильмах Marvel. Дэвис предположила, что могла бы исполнить в киновселенной роль Железного человека.

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«Да, конечно хотела бы. Правда я не знаю, каким героем могла бы стать. Дело в том, что моя дочь — фанатка Marvel, поэтому считайте я смотрела почти все фильмы вселенной пять-шесть раз».

Вайола Дэвис знакома фанатам комиксов по ролям в проектах вселенной DC, среди которых серия фильмов «Отряд самоубийц», мультсериал «Монстры-коммандос», лента «Чёрный Адам», а также сериал «Миротворец».