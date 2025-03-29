Татьяна Устинова надеется экранизировать детектив «Призрак Канта»

Автор детективных романов Татьяна Устинова выразила надежду на экранизацию своего произведения "Призрак Канта". Об этом она сообщила в беседе с ТАСС.

"Вы знаете, я пишу 25 лет. За это время вышли 42 моих произведения. Это много. В среднем получается, что я пишу примерно полторы книжки в год. Из них экранизирована 41 работа. Осталась одна книга. Она называется "Призрак Канта". <…> И я надеюсь, что кино по ней будет снято", - сказала писательница.

Собеседница агентства обратила внимание на то, что уже обсуждала идеи по экранизации вместе с продюсерами и режиссерами. Однако, по ее словам, сегодня все эти задумки "не выдерживают критики". Как подчеркнула Устинова, проблема заключается в мистическом содержании произведения, к которому пока не удалось найти правильный подход.

"Делать кино по таким мистическим историям так, чтобы оно было понятно и хорошо снято, довольно сложно. И поэтому на сегодняшний день из четырех десятков написанных мной романов не экранизирован только "Призрак Канта", - подвела итог автор.

Устинова родилась в 1968 году. Литературный дебют писательницы состоялся на рубеже веков, когда был издан ее роман "Персональный ангел". Работа имела большой успех, и за ней последовала череда новых произведений, часть из которых была написана в соавторстве с телеведущим и писателем Павлом Астаховым. Устинова - лауреат премии в области цифровых и аудиокниг "Электронная буква", а также обладатель премии ТЭФИ за работу над сценарием к сериалу "Всегда говори "всегда".