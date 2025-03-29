Что означает тайное слово из фильмов Георгия Данелии

27 марта 1978 года состоялась премьера фильма «Мимино». При внимательном просмотре на экране можно заметить надпись «Ушац». Это слово встречается и в других лентах Георгия Данелии. Но что же оно означает? Выясняла «Вечерняя Москва».

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Мало ли что на заборе или стене написано! Разве могут эти надписи оставить свой след в истории? Оказывается, могут. Вы помните сцену, в которой Валико в исполнении Вахтанга Кикабидзе из фильма «Мимино» идет разбираться с обидчиком сестры? Заметили, что на стене дома, где тот живет, нацарапано «Ушац»? А в «Афоне» Георгия Данелии персонаж Леонида Куравлева заходит в гости к Кате, а сбоку от двери надпись мелом — все тот же «Ушац». Даже Пончик из мультсериала «Незнайка на Луне» (режиссеры Юрий Бутырин, Александр Люткевич и Андрей Игнатенко) обедает на фоне надписи «Ушац жив!». Так кто такой этот таинственный Ушац и как он попал на советские экраны?

Все началось еще в 1944 году в Московском архитектурном институте. Среди его студентов в то время был некий Михаил Ушац. По одной из версий, история с повсеместным написанием фамилии Ушац началась с забавной привычки, присущей Михаилу: он подписывал все вещи, в том числе и те, что случайно оказывались в его руках.

Так, однажды Михаил Ушац подписал мольберт своей фамилией, чтобы «застолбить» удобный ракурс во время занятий по рисунку. А староста группы, заметив это, решил пошутить и подписал фамилией Ушаца остальные мольберты.

Однако существует и другая история. Согласно ей Михаил Ушац, обедая в студенческой столовой, подписал своей фамилией ложку, чтобы узнать, когда она к нему вернется. Но кто-то повторил шутку старосты, и через некоторое время на двери столовой появилось объявление: «Вход в верхней одежде запрещен. Администрация и... Ушац».

Так или иначе, но «Ушац» стал появляться в МАРХИ всюду. Шутка оказалась настолько заразительной, что перешла «по наследству» к последующим поколениям студентов. В университете и по сей день можно найти «Ушаца» на стенах, партах и других местах. А у выпускников-архитекторов есть вполне понятная для всех фраза «Это просто Ущацъ какой-то» и завершающее анекдоты предложение: «...И тут пришел Ушацъ».

Москва часто становится родиной необычных движений и традиций, которые потом захватывают всю страну или даже мир. Особенно сильно в этом плане наше студенчество. С легкой руки студентов МАРХИ в кино теперь пишут «Ушац», Татьянин день в МГУ отмечают медовухой по рецепту ректора, а в РУДН «умасливают» скульптуру ученого кота, — отмечает москвовед Кирилл Троицкий.

Шутка про Ушаца вышла за пределы МАРХИ вместе с его выпускниками. Вот и окончивший в 1955 году этот вуз будущий знаменитый режиссер Георгий Данелия, например, украсил надписью «Ушац» некоторые декорации в своих фильмах.

Дальнейшее распространение мема за пределы института объясняется тем, что, транслируя удачную шутку, человек удовлетворяет психологическую потребность: ощущение принадлежности к социальной группе, — говорит психолог Татьяна Чернякова.

С легкой руки Данелии Ушац стал известен всему Советскому Союзу. Впервые в кино его фамилия появилась в «Афоне», украсив вход в квартиру Кати Снегиревой, которая, кстати, находится в Ярославле (именно там в 1975 году проходили съемки сцен с героиней Евгении Симоновой).

Чуть позже надпись «переехала» и в московские дома. Рассмотреть надпись «Ушац» можно, как уже говорилось, в «Мимино», возле двери квартиры под номером 57. С квартирой этой, кстати, связана одна интересная история. По сценарию фильма Папишвили (роль обидчика сестры Валико исполнил Арчил Гомиашвили) жил в доме номер 119 на проспекте Вернадского. Дом этот находится между двух других «киноархитектурных знаменитостей» — номер 113, в котором жила Надя Шевелева, и 125, в котором вместе со своей «мировой мамой» обитал Женя Лукашин. Дада, это те самые «однотипные» гиганты на улице Строителей из «Иронии судьбы, или С легким паром» Эльдара Рязанова. Правда, типовыми они не были. Зданий, построенных по уникальному проекту, в городе было всего три. Два из них «засветились» в «Иронии судьбы», а благодаря «Мимино» мы можем увидеть их третьего «брата», который стоит ровно посередине.

Но вернемся к «Ушацу». Зачем люди вдруг начали шутки ради портить общественную собственность?

Люди склонны постоянно искать подтверждение тому, что они не одиноки, что являются частью чего-то большого. Человек, повторяя определенное действие, подсознательно говорит: «Я тоже принадлежу к этой группе», — анализирует Чернякова.

Эксперт добавляет, что советская культура подарила нам много подобных мемов — от лаконичного «Здесь был Вася» до надписи «Береги руку, Сеня» из «Бриллиантовой руки», которую зрители долго писали на гипсовых повязках знакомых. Некоторые из крылатых фраз пошли в народ из кино, другие, напротив, пришли в кинофильмы из жизни.

По словам психолога, когда мем «Ушац» проник в фильмы Георгия Данелии, он вышел на новый уровень. Так срабатывает механизм социального научения: зрители, увидев надпись на экране, начинают ассоциировать ее с эпохой, людьми, образом жизни и атмосферой того времени.

Так или иначе, но «Ушац» так понравился людям, что память о нем жива до сих пор. Самого Михаила Лазаревича Ушаца, к сожалению, не стало в 2012 году, но его фамилия, так уж получилось, живее всех живых.

Дольше других живут те идеи, вокруг которых собирается много людей. В таких идеях много чувства и энергии. «Ушац» — не просто какой-то набор букв — это конкретная фамилия конкретного человека, с ней связаны конкретные истории, и они смешные, — отмечает психолог Александра Метальникова.

Порой «Ушаца» можно найти даже за пределами нашей страны. Например, в католическом соборе — национальном символе Австрии и символе Вены — на самом верхнем ярусе, ближе к потолку написано «Ушац МАРХИ».

Учился на архитектора, стал художником

Михаил Ушац родился 14 апреля 1927 года. В 1954 году он окончил Московский архитектурный институт. Но с архитектурой не сложилось. Михаил Лазаревич стал художником — в 1956 году начал рисовать карикатуры для журнала «Крокодил». Часто он работал в соавторстве с художником Константином Невлером. С 1963 года Михаил Ушац успешно работал в качестве театрального художника. Спустя два года ему доверили быть художником-постановщиком новогоднего представления в Кремлевском дворце съездов «Пусть звезды мирно светят».

С 1989 года Михаил Ушац — художник Московского еврейского театра «Шалом». Работал он и с другими театрами.

Михаил Ушац был членом Союза художников России. Его персональные выставки трижды проходили в Москве.

На них кроме театральных рисунков и карикатур были представлены реставрационные работы мастера: 12 полотен-портретов генеалогического древа российских государей.

Михаила Ушаца не стало 17 октября 2012 года. Он похоронен на Востряковском кладбище. Но имя его, запечатленное в советских фильмах, по-прежнему «живет».

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