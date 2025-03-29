Стали известны сборы семейной комедии «Ждун» про героя мемов

Сборы семейной комедии «Ждун» про героя мемов превысили 200 млн рублей
29 марта сборы семейной комедии «Ждун» про героя мемов превысили 200 млн рублей. Для достижения такого результата понадобилось полторы недели — премьера состоялась 20-го числа.
Сюжет «Ждуна» расскажет, как Ждун попадает на Землю и знакомится с мальчиком, отдыхающим у дедушки и бабушки в селе Абрау-Дюрсо. Герои подружатся, а мальчик поможет инопланетному другу вернуться на родную планету.
Главные роли в семейной комедии Дмитрия Суворова исполнили Виктор Хориняк, Юля Александрова, Владислав Ветров, Никита Тарасов, Андрей Андреев и Маргарита Силаева. Режиссёром ленты выступил Дмитрий Суворов («Непослушная»).