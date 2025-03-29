Стали известны сборы семейной комедии «Ждун» про героя мемов

29 марта сборы семейной комедии «Ждун» про героя мемов превысили 200 млн рублей. Для достижения такого результата понадобилось полторы недели — премьера состоялась 20-го числа.

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Сюжет «Ждуна» расскажет, как Ждун попадает на Землю и знакомится с мальчиком, отдыхающим у дедушки и бабушки в селе Абрау-Дюрсо. Герои подружатся, а мальчик поможет инопланетному другу вернуться на родную планету.

Главные роли в семейной комедии Дмитрия Суворова исполнили Виктор Хориняк, Юля Александрова, Владислав Ветров, Никита Тарасов, Андрей Андреев и Маргарита Силаева. Режиссёром ленты выступил Дмитрий Суворов («Непослушная»).