Звезды и политики вновь поспорили о запрете турецких сериалов в РФ

Часть депутатов и общественников выступили за запрет показа дизи в России. При этом некоторые звезды призывают «оставить в покое» турецкие сериалы.

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В последнее время в Россию с визитом все чаще стали приезжать знаменитые турецкие актеры. Недавно на премьеру фильма «Оставь это ветру» прибыли звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел и артист Барыш Ардуч. В прошлом году приезжал любимец женщин Бурак Озчивит, который даже успел побывать на Всемирном фестивале молодежи в Сочи и сняться в фильме-«миллиардере» «Елки-11».

В марте 2025 года в Москву на премьеру сериала «Эль Турко» прибыл и Джан Яман. Он также успел поучаствовать в съемках одной из программ Андрея Малахова на канале «Россия-1». В аэропортах и у отелей турецких звезд встречают толпы радостных российских фанаток с флагами и постерами. Надпись на одном плакате даже гласила:

«Добро пожаловать в Россию, Джан! Готова приютить тебя в своем однокомнатном дворце в Бирюлево».

Турецкая «кость в горле»

На фоне этого в России возникли споры о запрете турецких сериалов в стране. Некоторые политики и общественные деятели, в основном мужчины, говорят о том, что дизи портят отношения в российских семьях. При этом часть знаменитостей, преимущественно слабого пола, уверены, что такие фильмы наоборот помогают супругам.

Накануне певица Лолита Милявская поддержала показ турецких сериалов в России, заявив, что они «повышают рождаемость в стране». Звезда также в шутку предположила, что многие россиянки закрывают глаза и вместо своих мужей представляют турецких актеров.

«Ну, вы попробуйте так. Вот страшненькая баба с вами, а вы закрываете глаза, а там Анджелина Джоли», - предложила она российским мужчинам в своем Telegram-канале.

До этого представители Общероссийского общественного движения «Ветераны России» призвали запретить в стране показ турецких сериалов. По словам главы организации Ильдара Резяпова, соответствующие обращения были направлены в Роскомнадзор, Госдуму и Минкультуры.

По его мнению, из-за просмотра «таких мыльных опер» женщины теряют интерес к российским мужчинам, так как «ожидают от них нереалистичного поведения, сформированного зарубежной кинопродукцией». Резяпов назвал турецкие сериалы «частью идеологической войны», напомнив, что Турция не признает полуостров Крым российским.

«Было бы интересно узнать, демонстрируют ли в Турции российские сериалы, приезжают ли туда наши звезды кино, а турецкие женщины толпами выстраиваются в ряды поклонниц?» - сказал глава «Ветеранов России» в беседе с изданием «Абзац».

«За» и «против» турецких сериалов

Запретить турецкие сериалы в России годом ранее предлагал и зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. По его мнению такие фильмы формируют в сознании женщин неправильное представление о жизни с мужчинами в Турции.

«Все эти пожиратели Наташ, эти торговцы кебабами, которые вдруг решили, что они хорошие актеры. Там ни одного толкового актера нет в Турции, все бездарные абсолютно, дешевые фигляры», - сказал российский депутат в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Милонов назвал сериальные истории любви «неправдивыми сказками», на которые ведутся россиянки, а потом страдают и не могут уйти от тирана или забрать у такого мужа детей.

Тогда блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в беседе с НСН поспорил с Милоновым о вреде турецких сериалов. Он подчеркнул, что эти фильмы не могут заставить россиянок уехать в «восточные страны» в поисках любви, поэтому запрещать подобное кино было бы странно.

«Турецкие сериалы — это то же самое, что и российские сериалы. Там просто все побогаче выглядит, но это на любителя. У них своя специфика и свои актеры, но в целом отличий особо нет. Мне кажется, что россиян привлекает необычность, а также зачастую исторический контекст. Внезапно они выстрелили, но я не могу сказать, что россияне прям повально фанатеют от турецких сериалов. Если вспомним популярные бразильские сериалы, которые показывали в 90-е, люди же не поехали за любовью туда. Это звучит странно. Это как запрещать восточные сказки типа "Аладдина", ссылаясь на то, что уедут в Турцию или еще куда-то, что это все от лукавого», - объяснил он.

С ним согласился и киноаналитик Евгений Попов, заступившись за «трушных» турецких актеров.

«Эти сериалы очень насыщенные, сюжетных поворотов очень много, а история всегда развивается настолько невероятно, что сложно представить, что такое возможно в обычной жизни. Людям нравятся сказки. В турецкой индустрии всегда немного выкручены эмоции, у актеров такая задача. Но, например, сериал турецкий "Постучись в мою дверь" был переснят в России. Не могу сказать, что игра турецких и российских актеров как-то сильно отличается. Уровень "трушности" схож», - сказал он в разговоре с НСН.

В свою очередь, журналист и телеведущий Владимир Познер заметил, что турецкие сериалы любят не только зрительницы из России, но и из многих других стран. По его словам, любовь женщин к этим романтическим проектам объясняется не только хорошей игрой красивых актеров, но и тем, что в этих историях «добро побеждает зло».

«Чуть-чуть сказки. Это особенно для части населения, например, для моей тещи, она это прямо обожает», - сказал Познер в беседе с изданием «NEWS.ru».

Показ турецких сериалов в России поддерживает и телеведущая Ксения Бородина. Она позиционирует себя рьяной фанаткой дизи. В Сети не раз появлялись ее фото и видео со знаменитыми турецкими актерами: Бураком Озчивитом, Ханде Эрчел, Керемом Бюрсином, Афрой Сарачоглу, Гедзе Кансу, Эмре Алтугом и другими.

Ранее звезда сериалов «Великолепный век» и «Королек — птичка певчая» Бурак Озчивит призвал Россию и Турцию снять совместный сериал, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».