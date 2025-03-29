Студия Marvel поделилась новым тизером «Громовержцев*»

В Сети появился очередной тизер супергеройского фильма "Громовержцы*" (Thunderbolts*) - 36-й картины Кинематографической вселенной Marvel.

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Представленный в феврале японский постер фильма всё с тем же загадочным астериксом в названии, содержал сноску, гласящую: "*Мстители недоступны". Отсутствие легендарной команды героев даёт знать о себе как в недавнем трейлере, так и в свежем тизере.

На этот раз Америке угрожает Мрак - тёмная сторона супергероя Часового (Льюис Пуллман), противостоять которому будет собранная по воле случая команда, состоящая из Баки Барнса (Себастиан Стэн), Чёрной вдовы (Флоренс Пью), Красного Стража (Дэвид Харбор), Таскмастера (Ольга Куриленко), Призрака (Ханна Джон-Кеймен) и Агента США (Уайатт Рассел). Лидером "банды" выступит графиня Валентина Аллегра де Фонтейн (Джулия Луи-Дрейфус).

Глава Marvel Studios Кевин Файги не раз отмечал, что звёздочка в названии имеет важное значение для сюжета. Ценители оригинальных комиксов сходятся во мнении, что Громовержцы - не окончательное название команды, велика вероятность того, что зрителям они будут представлены как Тёмные Мстители. Так это или нет, станет известно в день премьеры - 2 мая 2025 года.

Ещё через год команда почти в полном составе появится в фильме "Мстители: Судный день", где вместе с Мстителями и Фантастической четвёркой будет противостоять зловещему Доктору Думу (Роберт Дауни - младший).